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Яндекс Народная карта

Яндекс Народная карта

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Вебсайт: n.maps.yandex.ru

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Народна карта - редактор Яндекс.Карт, що дозволяє створювати, редагувати та виправляти об'єкти на карті на основі супутникових знімків (та інших даних). Правки, внесені до Народної карти, публікуються на Яндекс.Картах.

Вебсайт: n.maps.yandex.ru

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