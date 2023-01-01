SCHOOL пропонує програмні рішення для зменшення бюрократії в болгарських школах і підвищення відданості батьків і учнів.

Вебсайт: shkolo.bg

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