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Яндекс Интернетометр

Яндекс Интернетометр

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Яндекс.Інтернетометр - перевірка швидкості інтернету Тест швидкості Інтернету. IP-адреса, операційна система, версія браузера, cookies, роздільна здатність екрана та інші параметри системи.

Вебсайт: yandex.ru

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