Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Помощь рядом» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

«Допомога поруч» — соціальний проект Яндекса щодо підтримки благодійних фондів та інших некомерційних організацій.

Вебсайт: help.yandex.ru

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Помощь рядом». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.