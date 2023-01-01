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2GIS

2GIS

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Вебсайт: info.2gis.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Детальна карта міст Росії: пошук за адресою, телефони, відгуки, фото, години роботи фірм та зручний пошук проїзду

Вебсайт: info.2gis.com

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