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Яндекс Бизнес

Яндекс Бизнес

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Вебсайт: business.yandex.ru

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Малому бізнесу часто не вистачає часу, щоб займатися просуванням своєї справи. Яндекс Бізнес приведе потенційних клієнтів, доки ви займаєтеся іншими важливими справами.

Вебсайт: business.yandex.ru

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