StarByFace

1. Завантажте фотографію На фото має бути лише одна людина. Рекомендації: обличчя має бути добре видно, краще використовувати передні фото. Точність розпізнавання облич залежить від роздільної здатності та якості зображення обличчя. 2. Система розпізнає особу Система розпізнає обличчя та створює малюнок обличчя. Система виявлення точок обличчя може визначати ключові компоненти обличчя, включаючи брови, очі, ніс, рот та положення. 3. Насолоджуйтесь результатом! Нейронна мережа порівнює обличчя знаменитостей та пропонує найбільш схожі. Ми не зберігаємо завантажені фотографії. Усі фото видаляються після розпізнавання. Фотографію буде збережено лише в тому випадку, якщо ви захочете нею поділитися.

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