Путівник із відкритим вихідним кодом, що містить актуальну інформацію про пам’ятки, готелі, ресторани, поради щодо подорожей тощо. Безкоштовні та надійні поради від Вікімандрівників з усього світу.

Вебсайт: wikitravel.org

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wikitravel». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.