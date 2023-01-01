Wikimapia — це редагована в режимі онлайн карта, на якій можна описати будь-яке місце на Землі. Або просто переглядайте карту, відкриваючи безліч уже позначених місць.

Вебсайт: wikimapia.org

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