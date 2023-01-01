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Онлайн-програма для створення метеограми (графічного прогнозу погоди) для будь-якого місця на Землі... просто клацніть будь-де на інтерактивній карті або знайдіть своє місцезнаходження у вікні пошуку.

Вебсайт: meteograms.com

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