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WEAR ABC3

WEAR ABC3

weartv.com

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WEAR, ABC 3 – це філія ABC для Північно-Західної Флориди та Південної Алабами, яка надає місцеві новини, прогнози погоди, оновлення дорожнього руху, сповіщення про події та предмети інтересу для громади, спортивні та розважальні програми для Пенсаколи, Флорида та Мобіл, Алабама та поблизу міста та громади в районі узбережжя Мексиканської затоки, зокрема у Флориді: Пенсакола, Галф Бриз, Кантонмент, Сенчурі, Джей, Пейс, Мілтон, Пердідо-Кі, Пенсакола-Біч, Наварра, Форт-Волтон-Біч, Вальпараїсо, Найсвіль, Дестін, Сандестин, Райт, Холт, Креств'ю, Бейкер, Чумукла; і в Алабамі: Орандж-Біч, Робертсдейл, Галф-Шорс, Степлтон, Елберта, Фейрхоуп, Дафна, Прічард, Чикасо, Сараленд, Сацума, Тілманс Корнер, Теодор, Баю-ла-Батр, Дофін-Айленд, Фолі, Бей-Мінетт, Етмор, Фломатон, Брютон , Флорала, Семмес, Іспанський форт і Ліліан.

Вебсайт: weartv.com

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