Watershed — це кліматична платформа підприємства. Вимірюйте свій вуглецевий слід, повідомляйте про результати та вживайте заходів для зменшення викидів — починаючи зараз.

Вебсайт: watershed.com

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