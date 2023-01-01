WebCatalog
Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Voot Kids» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

content="Voot — це єдина програма в Індії, за допомогою якої ваші діти можуть дивитися свої улюблені шоу, читати книги, слухати історії та весело вчитися в одному місці! Отримайте до 5000 годин мультфільмів, 500+ бестселерів, 150+ підібраних вручну аудіокниги та навчальні вікторини на Voot».

Вебсайт: vootkids.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Voot Kids». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

VRV

VRV

vrv.co

Kuku FM

Kuku FM

kukufm.com

GIGL

GIGL

greatideasgreatlife.com

TV Guide

TV Guide

tvguide.com

CBC Kids

CBC Kids

cbc.ca

TOD

TOD

tod.tv

BookBites

BookBites

bookbites.com

StoriesForKids

StoriesForKids

storiesforkids.ai

TVNZ+

TVNZ+

tvnz.co.nz

LingQ

LingQ

lingq.com

Starfall

Starfall

starfall.com

hoopla

hoopla

hoopladigital.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності