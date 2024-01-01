Parrot Studio від VocaliD дозволяє компаніям проектувати, створювати та розгортати створені штучним інтелектом голоси для додатків, що перетворюють текст на мовлення. В епоху голосу на першому місці бренди повинні відрізнятися та звучати як вони самі, а не як їхні конкуренти. Створіть особливий голосовий образ, узгоджений із брендом, який зв’яжеться з вашими клієнтами та привертає увагу до ваших повідомлень, створюючи лояльність і довіру так, як це можливо лише голосом.

Вебсайт: vocalid.ai

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