VocaliD

VocaliD

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Вебсайт: vocalid.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Parrot Studio від VocaliD дозволяє компаніям проектувати, створювати та розгортати створені штучним інтелектом голоси для додатків, що перетворюють текст на мовлення. В епоху голосу на першому місці бренди повинні відрізнятися та звучати як вони самі, а не як їхні конкуренти. Створіть особливий голосовий образ, узгоджений із брендом, який зв’яжеться з вашими клієнтами та привертає увагу до ваших повідомлень, створюючи лояльність і довіру так, як це можливо лише голосом.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: vocalid.ai

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Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

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