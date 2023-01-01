VentaVid дозволяє легко знімати персоналізовані відеоповідомлення та ділитися ними як приголомшливими інтерактивними сторінками, які з’єднують вас із більшою кількістю клієнтів.

Вебсайт: ventavid.com

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