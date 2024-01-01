VCAT.AI

VCAT.AI

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Вебсайт: vcat.ai

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VCAT.AI — це автоматичний виробник маркетингового відео, рішення SaaS на основі штучного інтелекту. Створює маркетингові відео лише з URL-адресою продукту лише за 1 хв. Не лише десятки коротких маркетингових відео, але й зображення банерів будь-якого розміру одночасно. VCAT.AI запустив бета-версію минулого року та швидко розвивається. Ми продемонстрували свій потенціал зростання, забезпечивши довгострокове партнерство в різних галузях та інтегрувавши з кількома платформами лише за рік після запуску. Зараз ми готуємося до глобального розширення на основі потреб наших партнерів CES. Підготовка до створення генеративного рішення штучного інтелекту для відео, яке створює відео та зображення лише одним клацанням миші або текстом.
Категорії:
Productivity
Інше програмне забезпечення для синтетичних носіїв

Вебсайт: vcat.ai

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