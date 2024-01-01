Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Arible AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Arible — це генератор аватарів зі штучним інтелектом, який створює ваші високоякісні фотографії та портрети, просто спілкуючись із ботом зі штучним інтелектом. Не потрібна камера, фотограф чи складне редагування! * Необмежена кількість портретів із високою роздільною здатністю на основі вашого обличчя * 1000+ варіантів налаштування аватарів * Гнучке використання через бота Discord або веб-інтерфейс * Комбінуйте стилі зі спільноти Arible з відкритим кодом * Інтегрована технологія захоплення обличчя * Фотореалістичні зображення, які неможливо відрізнити від реальних фотографій * Значно дешевше, ніж найняти фотографів

Вебсайт: arible.co

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