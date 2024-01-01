Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Questgen.ai» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Questgen — це генератор вікторин зі штучним інтелектом, який генерує різні види оцінювань, як-от запитання з кількома варіантами відповідей (MCQ), MCQ із кількома правильними відповідями, запитання «Правда/Неправда», запитання із заповненням пропусків, запитання вищого порядку, відповідність між наступними запитаннями. і вікторини з таксономії Блума тощо в один клік. Ви можете редагувати та вносити зміни до створеного робочого аркуша перед його експортом у багатьох доступних форматах, таких як PDF, QTI, Moodle XML, CSV, текстовий тощо.

Вебсайт: questgen.ai

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