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UXReality

UXReality

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Вебсайт: uxreality.com

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UXReality is an inclusive AI-powered app for creating your own universe of user behavior data. It has all mobile behavior tracking features such as heatmap, gaze plot, emotions, voice, scroll and click flows recordings with webcam Eye Tracking, Emotion Measurement, and Surveys.

Категорії:

Productivity
Програмне забезпечення для дослідження користувачів

Вебсайт: uxreality.com

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Userfeel

userfeel.com

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Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

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realeye.io

Vowel

Vowel

vowel.com

Session Rewind

Session Rewind

sessionrewind.com

Essense

Essense

essense.io

methinks

methinks

methinks.io

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