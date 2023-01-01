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Utsav

Utsav

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Вебсайт: utsavapp.in

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Індійський🇮🇳 додаток №1 для бронювання пудж у відомих храмах⛩️, як-от Шакті Пітс і Джіотірлінга. Utsav — це єдине місце для всіх ваших відданостей. Побачте традиції Індії з фестивалями 🎊 з усіх куточків, такими як Ганеш Чатурті, Навратрі, Дурга Пуджа, Джагадхатрі Пуджа, Джанмаштамі, Сарасваті Пуджа, Лакшмі Пуджа, Дхантерас та багато інших.

Вебсайт: utsavapp.in

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Utsav». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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