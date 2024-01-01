Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегії впливу на додачу до нашої стратегії світового рівня та команди виконання. Незалежно від того, чи ви зосереджені на поінформованості про бренд, покращенні соціальної присутності за допомогою створення органічного контенту під керівництвом авторів чи розробці стратегії прямого зростання, ми допоможемо вам. Ми працювали з брендами та маркетинговими агентствами будь-якого розміру, включаючи Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun та понад 200 інших. Ми віримо, що брендам потрібне більше, ніж просто програмне забезпечення для самообслуговування, щоб ефективно використовувати маркетингову вертикаль, що швидко розвивається, тому ми використовуємо неймовірних маркетологів, які працюють над найрозвиненішою інфраструктурою даних у просторі, щоб вирішити будь-яку маркетингову проблему впливового впливу.

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Вебсайт: ubiquitousinfluence.com

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