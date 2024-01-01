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Ubiquitous

Ubiquitous

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Вебсайт: ubiquitousinfluence.com

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Ubiquitous розблоковує впливовий маркетинг для найбільших брендів у світі з великою увагою до TikTok. Ми представляємо собою повнофункціональне рішення, створене на основі розвиненої інфраструктури даних, яка використовує прогнозну аналітику та машинне навчання для оптимізації маркетингової стратегії впливу на додачу до нашої стратегії світового рівня та команди виконання. Незалежно від того, чи ви зосереджені на поінформованості про бренд, покращенні соціальної присутності за допомогою створення органічного контенту під керівництвом авторів чи розробці стратегії прямого зростання, ми допоможемо вам. Ми працювали з брендами та маркетинговими агентствами будь-якого розміру, включаючи Lyft, Disney, American Eagle, Netflix, FabFitFun та понад 200 інших. Ми віримо, що брендам потрібне більше, ніж просто програмне забезпечення для самообслуговування, щоб ефективно використовувати маркетингову вертикаль, що швидко розвивається, тому ми використовуємо неймовірних маркетологів, які працюють над найрозвиненішою інфраструктурою даних у просторі, щоб вирішити будь-яку маркетингову проблему впливового впливу.

Категорії:

Business
Маркетингові платформи впливу

Вебсайт: ubiquitousinfluence.com

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Альтернативи

Impact

Impact

impact.com

LTK

LTK

shopltk.com

PartnerStack

PartnerStack

partnerstack.com

GRIN

GRIN

grin.co

Keyhole

Keyhole

keyhole.co

Meltwater

Meltwater

meltwater.com

BrandChamp

BrandChamp

brandchamp.io

Affable.ai

Affable.ai

affable.ai

Perpetua

Perpetua

perpetua.io

Emplifi

Emplifi

emplifi.io

HypeAuditor

HypeAuditor

hypeauditor.com

Traackr

Traackr

traackr.com

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NET-A-PORTER

net-a-porter.com

Tribe Dynamics

Tribe Dynamics

tribedynamics.com

Wiser Solutions

Wiser Solutions

wiser.com

Statusphere

Statusphere

joinstatus.com

OTTplay

OTTplay

ottplay.com

Glewee

Glewee

glewee.com

Promoty

Promoty

promoty.io

Roundabout

Roundabout

roundabout.pro

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