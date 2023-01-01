Tradeblock — це перша платформа, яка дозволяє обмінювати кросівки на кросівки. Замість того, щоб витрачати половину своєї зарплати на ті удари, на які ви дивилися, чому б не захистити їх, обмінявши пару туфель, які вам не дуже подобаються?

Вебсайт: tradeblock.us

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