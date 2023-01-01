Шановний FutureMe... Ви коли-небудь хотіли написати листа своєму майбутньому? Тепер ти можеш! Перевірте свій прогрес у досягненні цих великих життєвих цілей через рік. Надішліть собі чудову підбадьорливу промову… через 1, 5 чи 10 років. Або нагадайте собі, звідки ви родом і наскільки важливі ці корені, у ваш наступний день народження. Додаток FutureMe дозволяє писати, планувати та надсилати листи собі, друзям і членам сім’ї в майбутньому — і бути впевненим, що вони доставлені вчасно!

Вебсайт: futureme.org

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