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TimeWobble

TimeWobble

timewobble.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Позбавтеся від припущень під час розрахунків часового поясу за допомогою TimeWobble. TimeWobble розраховує час для віддаленого місця на основі часу вашого місцевого розташування на вказану дату. Це може бути прямо зараз, або наступного тижня, або наступного року.

Вебсайт: timewobble.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TimeWobble». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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