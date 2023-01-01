Шнурки HICKIES без зав’язок перетворюють взуття на сліпони, тож вам більше ніколи не доведеться зав’язувати кросівки. Шнурки HICKIES можна використовувати практично на будь-якому типі взуття.

Вебсайт: hickies.com

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