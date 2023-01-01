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Headlime

Headlime

headlime.com

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Написання тексту ніколи не було таким простим. Написання копії забирає багато часу та важко. Штучний інтелект Headlime може взяти ваші думки та перетворити їх на слова, заощадивши вам масу часу, щоб ви могли зосередитися на важливому: своєму бізнесі!

Вебсайт: headlime.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Headlime». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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