WebCatalog
TorahAnytime

TorahAnytime

torahanytime.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «TorahAnytime» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Миттєвий доступ до високоякісного відео та аудіоуроків Тори від найкращих знавців Тори світу. Ця добре розроблена потужна програма була створена, щоб надати вам найзручніший, легкодоступний і цікавий досвід навчання.

Вебсайт: torahanytime.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «TorahAnytime». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

The Great Courses Plus

The Great Courses Plus

thegreatcoursesplus.com

The Great Courses

The Great Courses

thegreatcourses.com

Gencraft

Gencraft

gencraft.com

Adventures in Odyssey Club

Adventures in Odyssey Club

oaclub.org

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Hatchfi

Hatchfi

hatchfi.co

Krakex

Krakex

krakex.com

Zalo

Zalo

zalo.me

Practically

Practically

practically.com

Epic

Epic

getepic.com

Tempest Weather

Tempest Weather

tempestwx.com

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності