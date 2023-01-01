WebCatalog
Tiqets

Tiqets

tiqets.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tiqets» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Замовляйте музеї, пам'ятки, тематичні парки та заходи з усього світу. Замовляйте онлайн і пропускайте чергу.

Вебсайт: tiqets.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tiqets». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Musement

Musement

musement.com

GetYourGuide

GetYourGuide

getyourguide.com

Travala.com

Travala.com

travala.com

Hellotickets

Hellotickets

hellotickets.com

Viator

Viator

viator.com

Tripfez

Tripfez

tripfez.com

Literature.com

Literature.com

literature.com

nearbuy

nearbuy

nearbuy.com

Wikitravel

Wikitravel

wikitravel.org

Backpacker Deals

Backpacker Deals

backpackerdeals.com

FARFETCH

FARFETCH

farfetch.com

Trodly

Trodly

trodly.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності