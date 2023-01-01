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The Information

The Information

theinformation.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

The Information має просте завдання: розповсюджувати важливі, глибоко висвітлені історії про технологічний бізнес, яких ви не знайдете в іншому місці. Багато з найвпливовіших людей у ​​галузі звертаються до нас за свіжою інформацією та оригінальним розумінням.

Вебсайт: theinformation.com

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