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The i Paper

The i Paper

inews.co.uk

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

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Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

The i призначений для читачів, яким потрібна стисла якісна щоденна газета.

Вебсайт: inews.co.uk

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