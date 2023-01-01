NZZ Neuen Zürcher Zeitung. Neue Zürcher Zeitung — швейцарська німецькомовна щоденна газета, що видається NZZ Mediengruppe у Цюріху. Газету було засновано в 1780 році. Її описували як газету високої якості, як швейцарсько-німецьку газету з рекордами, а також за об’єктивні та детальні звіти про міжнародні справи.

Вебсайт: nzz.ch

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