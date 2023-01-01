Щоквартальний журнал літератури та мистецтва, заснований у 1948 році. Поезія, художня проза, есеїстика тощо.

Вебсайт: hudsonreview.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «The Hudson Review». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.