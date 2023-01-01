Granta – це літературний журнал, заснований у 1889 році. Читайте найкращу нову художню літературу, поезію, фотографії та есе відомих авторів, лауреатів Нобелівської премії та нових голосів.

Вебсайт: granta.com

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