London Review of Books

Провідний європейський журнал ідей, який виходить двічі на місяць. Рецензії на книги та есе (і багато іншого в Інтернеті), відомі своєю безстрашністю, різноманітністю та елегантністю.

Вебсайт: lrb.co.uk

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