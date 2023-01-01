WebCatalog
London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «London Review of Books» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Провідний європейський журнал ідей, який виходить двічі на місяць. Рецензії на книги та есе (і багато іншого в Інтернеті), відомі своєю безстрашністю, різноманітністю та елегантністю.

Вебсайт: lrb.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «London Review of Books». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

LRB

LRB

lrb.co.uk

The Hudson Review

The Hudson Review

hudsonreview.com

Aeon

Aeon

aeon.co

National Review

National Review

nationalreview.com

Boots

Boots

boots.com

Tablet Magazine

Tablet Magazine

tabletmag.com

Billboard

Billboard

billboard.com

Lovers Magazine

Lovers Magazine

loversmagazine.com

The Point

The Point

thepointmag.com

Runner's World

Runner's World

runnersworld.com

Booktopia

Booktopia

booktopia.com.au

autoX

autoX

autox.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності