The Economist — це міжнародна щотижнева газета, що друкується у журнальному форматі та видається в цифровому вигляді та присвячена поточним подіям, міжнародному бізнесу, політиці та технологіям. Газета, розташована в Лондоні, належить The Economist Group, основні редакції якої розташовані в Сполучених Штатах, а також у великих містах континентальної Європи, Азії та Близького Сходу. У серпні 2015 року Pearson продала свою 50-відсоткову частку в газеті інвестиційній компанії італійської родини Аньєллі Exor за 469 мільйонів фунтів стерлінгів (531 мільйон доларів США), а газета знову придбала акції, що залишилися, за 185 мільйонів фунтів стерлінгів (206 мільйонів доларів США). У 2019 році середній глобальний тираж друкованого видання становив понад 909 476; це, у поєднанні з цифровою присутністю, становить понад 1,6 мільйона. Станом на 2016 рік на платформах соціальних медіа вона охоплює 35-мільйонну аудиторію. Газета приділяє значну увагу журналістиці й аналізу даних, а не оригінальним репортажам, викликаючи як критику, так і схвалення. Журнал The Economist, заснований у 1843 році, вперше був поширений шотландським економістом Джеймсом Вілсоном, щоб заручитися підтримкою скасування британських законів про зерно (1815–1846), системи імпортних тарифів. Згодом висвітлення газети розширилося до політичної економії та зрештою почали друкувати статті про поточні події, фінанси, торгівлю та британську політику. З середини до кінця 20-го століття він значно розширив свій макет і формат, додавши колонки думок, спеціальні звіти, політичні карикатури, листи читачів, обкладинки, мистецтвознавчу критику, огляди книг і технологічні особливості. Газету часто впізнають за червоною табличкою з назвою пожежної машини та ілюстрованими тематичними обкладинками. Окремі статті пишуться анонімно, без підпису автора, щоб газета говорила як єдиний колективний голос. Він доповнюється дочірнім журналом про спосіб життя, 1843, а також різноманітними подкастами, фільмами та книгами. Редакційна позиція The Economist здебільшого зосереджена на класичному, соціальному та, особливо, економічному лібералізмі. З моменту заснування вона підтримує радикальний центризм, віддаючи перевагу політикам і урядам, які дотримуються центристської політики. Газета зазвичай підтримує економічний лібералізм, зокрема вільні ринки, вільну торгівлю, вільну імміграцію, дерегуляцію та глобалізацію. Незважаючи на яскраво виражену редакційну позицію, вважається, що він має незначну упередженість у висвітленні та здійснює сувору перевірку фактів і суворе редагування. Широке використання гри слів, високі ціни на передплату та глибина висвітлення пов’язали газету з високодохідною та освіченою читацькою аудиторією, маючи як позитивні, так і негативні конотації. Відповідно до цього, він стверджує, що має впливову читацьку аудиторію видатних лідерів бізнесу та політиків.

Вебсайт: economist.com

