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The Guardian

The Guardian

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Вебсайт: theguardian.com

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The Guardian — британська щоденна газета. Він був заснований у 1821 році як The Manchester Guardian і змінив свою назву в 1959 році. Разом зі своїми дочірніми газетами The Observer і The Guardian Weekly The Guardian є частиною Guardian Media Group, що належить Scott Trust. Траст був створений у 1936 році, щоб «забезпечити фінансову та редакційну незалежність The Guardian назавжди та захистити журналістську свободу та ліберальні цінності The Guardian без комерційного чи політичного втручання». У 2008 році траст було перетворено на компанію з обмеженою відповідальністю, а статут був написаний таким чином, щоб зберегти для The Guardian той самий захист, який було вбудовано в структуру Scott Trust його творцями. Прибуток реінвестується в журналістику, а не розподіляється між власниками чи акціонерами. У 2015 році головний редактор Кетрін Вінер змінила Алана Расбріджера. З 2018 року основні розділи газети виходять у форматі таблоїдів. Станом на лютий 2020 року його друковане видання мало щоденний тираж 126 879 примірників. Газета має онлайн-видання TheGuardian.com, а також два міжнародні веб-сайти Guardian Australia (заснований у 2013 році) та Guardian US (заснований у 2011 році). Читацька аудиторія газети, як правило, належить до основних лівих британських політичних поглядів, і її репутація як платформи для соціально-ліберальних і лівих редакторів призвела до використання «читача Guardian» і «Guardianista» як часто принизливих епітетів для тих, хто лівих або «політкоректних» тенденцій. Часті друкарські помилки в епоху ручного набору змусили журнал Private Eye назвати газету «Грауніада» в 1960-х роках, це прізвисько досі час від часу використовувалося редакторами для самознущання. У дослідницькому опитуванні Ipsos MORI у вересні 2018 року, спрямованому на опитування Довіра громадськості до певних видань в Інтернеті, The Guardian отримала найвищу оцінку за новини цифрового вмісту: 84% читачів погодилися, що вони «довіряють тому, що [вони] в них бачать». У звіті за грудень 2018 року опитування компанії Publishers Audience Measurement Company (PAMCo) стверджує, що друковане видання газети було визнано найбільш довіреним у Великій Британії в період з жовтня 2017 року по вересень 2018 року. Також повідомлялося, що воно було найбільшим - ознайомитися з «якісними новинними брендами» Великобританії, включаючи цифрові видання; інші «якісні» бренди включали The Times, The Daily Telegraph, The Independent та i. У той час як тираж газети The Guardian зменшується, у звіті зазначено, що новини The Guardian, включно з новинами в Інтернеті, охоплюють понад 23 мільйони дорослих жителів Великобританії щомісяця. Головною серед помітних «доповідей», отриманих газетою, був телефон News International у 2011 році. -хакерський скандал — і зокрема злом телефону вбитої англійської підлітка Міллі Доулер. Розслідування призвело до закриття News of the World, найбільш продаваної недільної газети Великобританії та однієї з найтиражніших газет в історії. У червні 2013 року The Guardian оприлюднила новини про таємний збір телефонних записів Verizon адміністрацією Обами, а згодом виявила існування програми стеження PRISM після того, як інформація про неї була просочена в газету інформатором і колишнім співробітником АНБ Едвардом Сноуденом. У 2016 році The Guardian провела розслідування Panama Papers, викривши зв’язки тодішнього прем’єр-міністра Девіда Кемерона з офшорними банківськими рахунками. Чотири рази її називали «Газетою року» на щорічній церемонії British Press Awards: востаннє у 2014 році за повідомлення про урядове стеження.

Вебсайт: theguardian.com

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