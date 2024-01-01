TestFreaks співпрацює з глобальними брендами, такими як HP, Electrolux, Brother і LG, а також з онлайн- і офлайн-магазинами на всіх континентах. TestFreaks надає зведені огляди, рейтинги та відеоконтент разом із проактивними рішеннями для збору, модерації та керування UGC, рейтингами продавців і запитаннями та відповідями. Завдяки більш ніж 10-річному досвіду роботи з оглядами, TestFreaks пропонує одне з найконкурентніших рішень на ринку. Маючи величезну присутність у скандинавських країнах, на Близькому Сході, в Австралії та інших країнах, TestFreaks — це ім’я, якому можна довіряти як продавцям, так і клієнтам.

Вебсайт: testfreaks.com

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