Універсальне гнуче кріплення восьминіг для телефонів, камер, планшетів тощо. Робіть більше з меншими витратами.

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