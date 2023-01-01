WebCatalog
Android Central

Android Central

androidcentral.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Посібник для покупців щодо найкращих телефонів Android, пропозиції, новини та огляди! Android Central охоплює смартфони, годинники, планшети, пристрої з ОС Chrome, Google Home і всі сумісні периферійні пристрої в цьому розумному світі, в якому ми живемо. Прочитайте все це та багато іншого на Android Central.

Вебсайт: androidcentral.com

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