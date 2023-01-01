Технічні огляди, посібники та статті та домашня сторінка x264 HD Benchmark і посібник з оптимізації BIOS

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