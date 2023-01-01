Приєднуйтесь до мільйонів людей, яким подобається додаток Tecarta Bible. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти людям щодня отримувати максимум від своїх Біблій. Це єдиний безкоштовний біблійний додаток із понад 350 життєвими темами TouchPoint ©, такими як любов, прощення, тривога та молитва – біблійні відповіді на важливі запитання життя.

Вебсайт: tecartabible.com

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