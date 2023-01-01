WebCatalog
taskrabbit

taskrabbit

taskrabbit.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «taskrabbit» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Наша платформа обслуговування в той же день миттєво зв’язує вас із кваліфікованими спеціалістами, які допоможуть із прибиранням, складанням меблів, ремонтом будинку, виконанням доручень тощо.

Вебсайт: taskrabbit.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «taskrabbit». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Angi

Angi

angi.com

Lalamove

Lalamove

lalamove.com

Airtasker

Airtasker

airtasker.com

Pabio

Pabio

pabio.com

SweepSouth

SweepSouth

sweepsouth.com

Qatalog

Qatalog

qatalog.com

Pottery Barn

Pottery Barn

potterybarn.com

Dashboard

Dashboard

community.com

Furlenco

Furlenco

furlenco.com

Handy.com

Handy.com

handy.com

Sandboxx

Sandboxx

sandboxx.us

Bake Diary

Bake Diary

bakediary.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності