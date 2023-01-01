Lalamove — провідний постачальник послуг доставки та кур’єрської доставки в той же день, а також платформа оренди мікроавтобусів у Гонконзі. Наш мобільний додаток миттєво підключає водіїв, щоб надавати послуги на вимогу одним клацанням миші. Наші водії-партнери керують великою кількістю транспортних засобів, включаючи вантажівки, мікроавтобуси та мотоцикли для доставки майже будь-якого розміру.

Вебсайт: lalamove.com

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