WebCatalog
Lalamove

Lalamove

lalamove.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lalamove» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Lalamove — провідний постачальник послуг доставки та кур’єрської доставки в той же день, а також платформа оренди мікроавтобусів у Гонконзі. Наш мобільний додаток миттєво підключає водіїв, щоб надавати послуги на вимогу одним клацанням миші. Наші водії-партнери керують великою кількістю транспортних засобів, включаючи вантажівки, мікроавтобуси та мотоцикли для доставки майже будь-якого розміру.

Вебсайт: lalamove.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lalamove». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Senpex

Senpex

web.senpex.com

Viu

Viu

viu.com

GMC

GMC

gmc.com

Chope

Chope

chope.co

AfterShip

AfterShip

aftership.com

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

taskrabbit

taskrabbit

taskrabbit.com

Hong Kong Airlines

Hong Kong Airlines

hkairlines.com

Cathay Pacific

Cathay Pacific

cathaypacific.com

Dropshipping Nepal

Dropshipping Nepal

dropshippingnepal.com

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

hypotenuse.ai

Virtual Yard New Zealand

Virtual Yard New Zealand

virtualyard.co.nz

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності