Програмне забезпечення для маркетингової аналітики - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для маркетингової аналітики містить інструменти та процеси, які дають змогу організаціям оцінювати та контролювати свої маркетингові ініціативи шляхом вимірювання ефективності. По суті, ці рішення оптимізують і покращують маркетингові стратегії та діяльність підприємства. Використовуючи програмне забезпечення маркетингової аналітики, підприємства можуть підвищити рентабельність інвестицій (ROI) за допомогою визначення ефективних методів маркетингу, дозволяючи коригувати кампанії для максимізації конверсій і продажів. Цей тип програмного забезпечення розглядає маркетингові зусилля в різних каналах і цільових аудиторіях, охоплюючи маркетинг електронною поштою, соціальні мережі, цифрову рекламу та веб-аналітику. Програмне забезпечення для маркетингової аналітики, яке зазвичай доступне як окреме рішення, об’єднує дані кампанії через зв’язки зі стеком маркетингових технологій компанії, включаючи програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення CRM, програмне забезпечення для цифрової реклами та програмне забезпечення для цифрової аналітики. Однак деякі комплексні маркетингові платформи, наприклад певні продукти автоматизації маркетингу, оснащені вбудованими функціями звітності.
Запит на новий застосунок
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів та програмного забезпечення CRM - плюс методологія, ресурси та підтримка - для того, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть з безкоштовних інструментів та оновлення під час зростання. За допомогою маркетингового центру всі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній прості у використанні потужної платформи. Ви заощадите цінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть зберігати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки маркетинговий центр побудований як частина платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами для підтвердження рентабельності інвестицій та підтвердження інвестицій. Будь то стратегії, послуги чи програмне забезпечення - HubSpot дозволяє вам масштабувати свою компанію, а не складність. HubSpot має все, що потрібно, щоб краще рости.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. -американська хмарна програмна компанія зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає послугу управління відносинами (CRM), а також продає додатковий набір додатків для підприємств, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку додатків. У 2020 році журнал Fortune посіла Salesforce під номером шість у своєму списку 100 найкращих компаній, на які можна працювати ", на основі опитування працівників.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp-це все-вхідна маркетингова платформа, побудована для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітування та аналітика, маркетингова CRM, електронні кампанії, інформаційні бюлетені та управління контентом, ви можете поставити своїх клієнтів до центру, щоб ви могли швидше продати розумніший та розвивати свій бізнес. Мобільний додаток Master Marketing & CRM MailChimp допомагає вам розумніше продати та швидше розвивати свій бізнес з першого дня. Доступ до інструментів, які вам потрібні, куди б ваша робота не приймає вас, і вставайте та запускає за лічені хвилини - не потрібен досвід. За допомогою MailChimp ви ніколи не пропустите можливість здійснити продаж, повернути клієнтів, знайти нових абонентів або ділитися місією вашого бренду. Використовуйте MailChimp для: * Marketing CRM - Будьте в курсі своїх контактів з маркетинговим CRM від MailChimp. Знайдіть та додайте нових клієнтів із інструментами для імпорту контакту, наприклад, сканер візитних карток. Відстежуйте зростання аудиторії та перегляньте розуміння індивідуальних контактів на приладовій панелі. Зробіть це все в одному місці - зателефонуйте, текст та електронну пошту безпосередньо з програми. Запишіть примітки та додайте теги після кожної взаємодії, щоб запам'ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика - глибше вивчайте свої продажі та маркетингові показники. Відстежуйте результати для всіх ваших кампаній та отримайте корисні рекомендації щодо вдосконалення. Переглянути звіти та аналітику для електронних кампаній, цільових сторінок, оголошення Facebook та Instagram, публікації соціальних медіа та листівки. * Електронні листи та автоматизації - створити, редагувати та надсилати маркетингові кампанії, інформаційні бюлетені та автоматизації. Один клацніть, що надходите до не відкритості та електронних листів, ви переробляєте продукцію, ви зможете повторно залучити клієнтів та збільшити продажі в найкоротші терміни. * Оголошення Facebook та Instagram - проект та публікація оголошень, встановіть бюджет та орієнтуйтеся на конкретну групу. Зверніться до нових людей, залучайте існуючі контакти, налаштуйте спеціальні аудиторії або повертайте відвідувачів веб -сайту. * Рекомендації з маркетингу - Отримайте корисні рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Знайте, коли настав час налаштувати покинуту електронну пошту або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом - Завантажте зображення зі свого пристрою безпосередньо в MailChimp та використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
CallRail
callrail.com
CallRail дозволяє компаніям будь-якого розміру легко перетворити більше потенційних клієнтів на кращих клієнтів. CallRail — це провідна інтелектуальна платформа, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру легко виходити на ринок з упевненістю. Рішення CallRail, які обслуговують понад 200 000 компаній у всьому світі, допомагають компаніям відстежувати та прив’язувати кожен потенційний клієнт до їхньої маркетингової подорожі, фіксувати та керувати кожним дзвінком, текстовим повідомленням, чатом і формою, а також використовувати статистичні дані в реальному часі для оптимізації свого маркетингу.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo забезпечує розумніші цифрові стосунки за допомогою інтелектуальної платформи автоматизації маркетингу, яка підтримується всіма вашими клієнтами та розроблена з першого дня для масштабування. Побудована на основі гнучкої бази даних у режимі реального часу, яка централізує всі ваші клієнтські дані — з усього стеку ваших технологій, протягом будь-якого періоду часу, у всіх деталях — Klaviyo дозволяє легко створювати, надавати та оптимізувати неймовірно складні та персоналізовані можливості для всіх електронна пошта, SMS, мобільні програми, огляди, Інтернет, платна реклама тощо. Приєднуйтеся до понад 130 тисяч платоспроможних клієнтів, які використовують Klaviyo, щоб збільшити кількість конверсій і постійну цінність клієнтів — і розвиватися на власних умовах. Дізнайтесь більше на klaviyo.com.
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Дізнайтеся, як бути більш спритним з Dynamics 365, єдиним портфелем інтелектуальних бізнес -додатків, які дають можливість кожному адаптуватися та інновацій.
SEMrush
semrush.com
Semrush-це провідна платформа SaaS Management в Інтернеті, яка дозволяє бізнесу в усьому світі працювати з оптимізацією пошукових систем, оплатами за клік, контентом, соціальними медіа та конкурентними дослідницькими кампаніями та отримувати вимірювані результати від інтернет-маркетингу. Semrush пропонує розуміння та рішення для компаній для створення, управління та вимірювання кампанії на різних каналах маркетингу. Semrush, з понад 87 000 клієнтів, що платять. Semrush в числах: - 808 м профілів доменних настільних ПК та 32,1 м профілів мобільних доменів - понад 43 трильйонні зворотні посилання та понад 25 мільярдів URL -адрес, що повзали на день - понад 24,3 мільярда ключових слів і 20 м ідей для одного ключового слова - 30% Fortune 500 компаній використовують Semrush як їх маркетинговий інструмент
Looker
looker.com
Looker заново винаходить бізнес-аналітику для сучасної компанії. Looker працює так само, як і Інтернет: на основі браузера, його унікальна мова моделювання дозволяє будь-якому співробітнику використовувати роботу ваших найкращих аналітиків даних. Працюючи на 100% у базі даних, Looker використовує найновіші, найшвидші аналітичні бази даних, щоб отримувати реальні результати в режимі реального часу.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Nielsen
nielsen.com
Корпорація Nielsen, відома як The Nielsen Company, а раніше відома як ACNielsen або AC Nielsen, є глобальною маркетинговою дослідницькою компанією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, США. Регіональний штаб для Північної Америки знаходиться в Чикаго.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Funnel
funnel.io
Funnel — це провідний центр маркетингових даних, розроблений, щоб допомогти маркетинговим командам контролювати свою ефективність. Функція Funnel займається нудними справами та важкою роботою, тож ви можете зосередитися на пікантних моментах: дізнатися, як можна покращити ваш маркетинг. За допомогою Funnel ви можете підключати дані з будь-якої маркетингової платформи, зберігати, упорядковувати та ділитися ними з будь-яким інструментом візуалізації чи сховищем даних – і все це без написання жодного рядка коду. Центр маркетингових даних, який є єдиним джерелом правди для вашої маркетингової ефективності. Підключіть усі ваші маркетингові дані Funnel дозволяє збирати дані з понад 500 маркетингових і торгових платформ за кілька кліків. Наше швидке, надійне та надійне рішення, яке не потребує обслуговування, дозволяє легко масштабувати роботу між командами, регіонами чи брендами. Зберігайте свої дані Funnel пропонує центральне сховище для всіх ваших вихідних даних разом із будь-якими спеціальними полями, які ви створюєте. І все це відповідає найсуворішим стандартам управління, безпеки та контролю. Ваші дані завжди актуальні, повні, точні та готові для звітування та аналізу. Упорядкуйте свої дані За допомогою попередньо створених і налаштованих правил ви можете легко й автоматично підготувати дані для аналізу. Застосовуйте кардинальні перетворення, не впливаючи на базові дані, надаючи вам неперевершену аналітичну гнучкість. Поділіться будь-де без особливих зусиль Переконайтеся, що ваші маркетингові дані досягнуть будь-якого пункту призначення, інструмента звітності чи сховища даних. Це включає ваші інструменти для звітності, створення інформаційних панелей, аналізу тощо. Зберігаючи повний контроль із центрального центру маркетингових даних. Наша місія — допомогти таким маркетологам, як ви, стати більш орієнтованими на дані. Funnel допомагає більш ніж 1000 клієнтам розвивати свій бізнес, у тому числі цифровим лідерам, таким як Home Depot, Havas Media і Samsung. Зареєструйтесь у Funnel і почніть вже сьогодні!
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Програмне забезпечення для автоматизації маркетингу для швидшого розвитку бізнесу. Zoho MarketingHub — це комплексне програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, яке допомагає успішно керувати маркетинговою діяльністю в кількох каналах. Залучайте більше потенційних клієнтів, перетворюйте їх на клієнтів і утримуйте їх довше.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Oviond
oviond.com
Інформаційні панелі цифрового маркетингу та звітність, які сподобаються вашим клієнтам, менш ніж за 5 хвилин. Продемонструйте цінність свого маркетингового агентства, одночасно оптимізуючи рентабельність інвестицій клієнтів за допомогою автоматизованих, повністю настроюваних міжканальних панелей цифрового маркетингу та звітів.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Supermetrics
supermetrics.com
SuperMetrics допомагає понад 750 К маркетологів та аналітиків переміщується з популярних маркетингових та рекламних платформ, таких як Facebook, Google та HubSpot, на їх улюблені платформи для аналітики, звітності та складу даних. Понад 15% світових витрат на рекламу повідомляються через суперметрії. Всі ваші маркетингові дані, де вам це потрібно. SuperMetrics впорядковує надання даних із 100+ платформ з продажу та маркетингу в аналітичні та звітні інструменти, які маркетологи використовують для прийняття кращих рішень. За допомогою суперметрії підприємства можуть зібрати дані про маркетингові та продажі платформ, таких як оголошення у Facebook, Google Analytics та Instagram, у свою платформу звітності, аналітики та зберігання-чи це інструмент BI, електронна таблиця, візуалізація даних Інструмент, озеро даних або склад даних. Результатом є більша думка про ваші маркетингові дані, значні заощадження часу та витрат, усунувши ручну копію/вставку та покращили ефективність маркетингу на основі рішень, що підтримуються даними. Незалежно від того, чи хочете ви створити приголомшливі інформаційні панелі в інструменті візуалізації даних, зробіть серйозну кількість хрусків числа в електронній таблиці, або перемістіть свої маркетингові дані у склад даних, ми отримали вашу спину. Просто виберіть місце призначення даних, щоб розпочати роботу. Перемістіть свої маркетингові дані в Google Heets, Google Data Studio, Microsoft Excel, Google BigQuery або Snowflake з суперметрикою.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
CallTrackingMetrics — це глобальний постачальник аналітики розмов, який надає маркетологам дані для прийняття впевнених стратегічних рішень. Понад 100 000 користувачів, у тому числі The Washington Post, Verizon Connect і ServiceMaster, покладаються на CTM для прийняття рекламних рішень на основі даних. CTM інтегрується з основними інструментами, які маркетологи використовують щодня, як-от Google Ads і Analytics, Hubspot, Salesforce, Zoom і Facebook. CTM був одним із перших постачальників послуг відстеження дзвінків і залишається власністю його чоловіка та дружини-засновників Тодда та Лор Фішер. З року в рік провідні видання програмного забезпечення, такі як G2 і Capterra, називають CallTrackingMetrics лідером галузі та регулярно визнають її зростання та інноваційну культуру.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це вдосконалена платформа аналітики та автоматизації для світу без файлів cookie. За допомогою RedTrack ви можете отримувати точні дані про конверсії в реальному часі з ваших маркетингових каналів. Як маркетолог або керівник, ви можете отримати неупереджену інформацію про ефективність, запобігти марнотратству реклами та збільшити дохід компанії. RedTrack створює рішення для афілійованих маркетологів, компаній електронної комерції, а також маркетингових агентств.
GoSquared
gosquared.com
Перша в світі стійка платформа електронного маркетингу. Перейдіть із MailChimp, щоб надсилати кращі кампанії електронною поштою, розширювати свою аудиторію та відновлювати планету.
Factors.AI
factors.ai
Factors.AI допомагає маркетологам B2B SaaS підвищити рентабельність маркетингових інвестицій, заощадити час і зусилля на рутинному аналізі та надати критичну інформацію про маркетингову діяльність, яка впливає на конвеєр/дохід. По-перше, Factors об’єднує всі дані – дані про відвідувачів веб-сайту, CRM, рекламну платформу, Clearbit і дані Search Console із інтеграцією без коду. Після ідентифікації анонімних відвідувачів веб-сайту за допомогою CRM-контактів/потенційних клієнтів Factors надає уніфіковане уявлення про всі ваші маркетингові показники, мультитач-атрибуцію з аналізом рентабельності інвестицій, маркетингу та аналізу воронки продажів, а також автоматизовану статистику, створену спеціально для маркетологів B2B.
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
Ascent360
ascent360.com
Ascent360 — це платформа автоматизації маркетингу на основі даних, яка надає вам круговий огляд ваших клієнтів і дає змогу прискорити продажі та максимально утримати клієнтів за допомогою очищених даних, сегментованих аудиторій і персоналізованих автоматизованих кампаній. Ще ніколи не було так просто перетворити дані клієнтів на продажі.
Platformly
platform.ly
Platformly — це потужний, але простий у використанні інструмент управління бізнесом і автоматизації маркетингу для зайнятих власників бізнесу, які зосереджені на зростанні. Platformly полегшує маркетингову атрибуцію, точно відстежуючи взаємодію між різними кампаніями та каналами протягом усієї маркетингової послідовності. Це допоможе вам у безпрецедентних деталях зрозуміти, які маркетингові дії стимулюють найбільші продажі, хто є вашими найлояльнішими клієнтами та що стимулює зростання. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАНЕЛІ БІЗНЕСУ Інформаційні панелі надають найважливіші бізнес-метрики, об’єднані в одну повністю настроювану інформаційну панель. Вони пропонують у режимі реального часу огляд того, що відбувається у вашому бізнесі, з можливістю детального перегляду та отримання точних даних, які вам потрібні в будь-який момент часу. LINK TRACKING Platformly — це командний центр керування кампанією. Легко відстежуйте ефективність кампанії, взаємодію користувачів, продажі та все, що є між ними та поза ними. CRM Єдине центральне місце для управління та зміцнення відносин із клієнтами. Перегляньте огляд або виберіть контакт, щоб переглянути всі попередні взаємодії з вашим брендом. Усі дані автоматично оновлюються в режимі реального часу. LEAD CAPTURE Інтуїтивно зрозумілі інструменти залучення клієнтів, починаючи з орієнтованих на поведінку форм і закінчуючи повними піксельними цільовими сторінками. Усе завдяки зручному інтерфейсу перетягування, який допоможе вам швидко запускати ефективні кампанії.
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
Woopra
woopra.com
Woopra — це рішення для аналізу шляху клієнта, яке переосмислює те, як компанії розуміють, аналізують, залучають і утримують своїх клієнтів. Платформа розроблена для оптимізації та зростання протягом усього життєвого циклу клієнта. Використання даних індивідуального рівня для агрегування аналітичних звітів для повного аналізу життєвого циклу, який усуває прогалини між відділами. Власна технологія відстеження Woopra відстежує використання вашого веб-сайту, продуктів і мобільних додатків. Крім того, платформа пропонує 51+ інтеграцій одним клацанням миші з такими партнерами, як Salesforce, Marketo, Intercom і Segment, щоб бездоганно об’єднати різні точки даних між інструментами та командами. Коли дані надходять у Woopra, профілі людей відкривають повну історію поведінки кожного користувача, від першого дотику до конверсії та далі. Зробіть кожну участь можливістю створити більш персоналізований досвід і підтримку. Розширені аналітичні функції включають нелінійні звіти про подорожі клієнта, тенденції та утримання на основі консолідованих даних. Перетворення чисел на людей і відкриття абсолютно нових поглядів на те, хто, що і як у ваших даних. Нарешті, тригери Woopra дають командам змогу вживати заходів щодо своїх даних у реальному часі. Автоматично персоналізуйте вміст сторінки, запускайте повідомлення в чаті, реєструйте сегменти, оновлюйте статус потенційного клієнта або налаштовуйте рекламну акцію з нульовою затримкою. У поєднанні з потужними поведінковими та демографічними даними компанії можуть надавати персоналізований досвід через потрібний канал і в потрібний час. Маючи понад 200 000 користувачів і 1000 інноваційних клієнтів у всьому світі, Woopra надає перше уніфіковане аналітичне рішення, яке використовується SaaS, електронною комерцією та службами On-Demand для розуміння, взаємодії та зв’язку з клієнтами через дані.
ProQuo AI
proquoai.com
ProQuo AI — це платформа керування брендами на базі штучного інтелекту, де маркетологи можуть створювати стратегію свого бренду, тестувати креативні ресурси та відстежувати ефективність бренду — і все це в режимі реального часу. ProQuo щодня взаємодіє зі споживачами та вимірює, як вони справді ставляться до вашого бренду, конкурентів і категорії. Штучний інтелект ProQuo аналізує дані кожної з цих взаємодій, генеруючи налаштований план дій, який гарантує досягнення мети вашого бренду – будь то звернення некористувачів, пошук вашого пробілу чи збільшення частки ринку. Сотні брендів, зокрема Clorox, Harry’s, Expedia, Tatcha та Keurig Dr Pepper, використовують ProQuo для впевненого зростання.
Slingshot
slingshotapp.io
SLINGSSOT надає можливість прийняття рішень, орієнтованих на дані, через аналітику в реальному часі безперешкодно інтегрується з функціями управління проектами та співпрацею. Завдяки комплексному двигуну бізнес -розвідки, Slingshot пропонує користувачам пряме посилання на свої джерела даних та платформи, що дозволяє їм витягувати цінні відомості та перетворити їх на візуально захоплюючі панелі, які можна без особливих зусиль ділитися між командами. Поверніть свою думку до дії та безперешкодно узгодити завдання з ключовими ініціативами через надійні можливості управління проектами, гарантуючи, що всі дотримувались свої терміни з прозорості та ясністю. Slingshot забезпечує доступ до великої бібліотеки з понад 75+ заздалегідь вбудованих, настроюваних проектів, робочої області та шаблонів інформаційної панелі, розроблених для команд будь-яких розмірів, галузей та відділів, впорядкування своїх щоденних операцій. Почніть з Slingshot сьогодні!
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція є найповнішим і простим у впровадженні мультисенсорним рішенням атрибуції. Переглядайте свої витрати, відвідування, конверсії, дохід і рентабельність інвестицій у рекламу (ROAS) у одному простому поданні. Інтегрує вартість і автоматичні теги більшості основних рекламних платформ, включаючи Facebook, Google, Quora, Linkedin і Adroll. Інтеграція конверсії з Segment, Stripe, Salesforce, Hubspot, Marketo тощо! Атрибуція на рівні користувача ТА атрибуція на основі облікового запису. Когортні звіти, які показують рентабельність інвестицій у рекламу за каналом за днями, тижнями чи місяцями для отримання корисної інформації. Це система, яку ви шукали.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter — це платформа для управління ефективністю продукту (PPM). Платформа дозволяє роздрібним торговцям зрозуміти, як їхні окремі продукти працюють протягом життєвого циклу продукту, дозволяючи їм максимізувати свою маржу, приймаючи кращі та більш обґрунтовані рішення. Усі звичайні операційні структури роздрібної торгівлі (закупівлі, закупівлі, мерчандайзинг, маркетинг і дистрибуція) по-різному сприймають продукти та використовують різні показники для керування своєю діяльністю. Ми спостерігаємо найбільше протистояння між маркетингом та рештою організації, оскільки важко розбити маркетингові зусилля на рівень SKU, а також зробити дані на рівні SKU придатними для маркетингу. Це призводить до того, що справжня вартість просування не враховується в націнку продукту, що призводить до надмірних інвестицій у погані продукти та недостатніх інвестицій у потенційно хороші продукти. Управління ефективністю продукту долає труднощі, описані вище, поєднуючи дані про продукт через маркетингові канали з бізнес-даними про SKU, щоб створити комбіноване уявлення про справжню ефективність продукту. Це можна використовувати для стимулювання маркетингових зусиль або підтримки важливих бізнес-рішень (наприклад, ціноутворення або закупівля продуктів). Платформа PPM також підключається безпосередньо до рекламних мереж. За допомогою ROI Hunter маркетологи електронної комерції можуть створювати та запускати більш прибуткові кампанії на одній платформі.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP — це платформа даних клієнтів без використання коду, яка допомагає маркетологам електронної комерції, SaaS, B2B і агентствам відстежувати, ідентифікувати, сегментувати, синхронізувати та аналізувати свої дані клієнтів. Платформа допомагає маркетологам організовувати персоналізовані кампанії в різних каналах незалежно від розробників. Відстежуйте та об’єднуйте потрібні клієнтські дані з вашого веб-сайту, програми, CRM, електронної пошти, сервісів і офлайн-каналів. Завдяки розпізнаванню ідентифікаційних даних ви можете зіставляти анонімних користувачів і їхню діяльність на різних платформах і отримувати круговий огляд своїх клієнтів. Створюйте індивідуальні сегменти клієнтів, щоб ініціювати своєчасні повідомлення через канали. Ви можете інтегрувати та безперешкодно синхронізувати ці дані клієнтів із наявними маркетинговими інструментами, такими як Google Analytics, Google Adwords, Mixpanel, Kissmetrics, Segment, Salesforce, Pipedrive, Zapier, Facebook та понад 180 інструментами в режимі реального часу. Підтримуйте свої маркетингові рішення, збираючи точні дані клієнтів за допомогою CustomerLabs CDP.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? — Підтримка кількох клієнтів для зручного керування клієнтами — Керування шаблонами з елементами керування версіями - In-App Inbox для веб-сайту та програми (React, Angular, JS, Flutter - вбудовані та Headless компоненти) - SMS, електронна пошта, Slack, Teams, WhatsApp, мобільна та веб-інтеграція push - Пакетування сповіщень і дайджестів - Маршрутизація сповіщень між кількома каналами - Управління брендом для надсилання повідомлень кінцевим користувачам клієнтів - Готове керування налаштуваннями користувача - Запасний варіант постачальника, комутатор із автоматичною інтелектуальною маршрутизацією - Запуск кампаній поверх сховища даних - Журнали в реальному часі, аналітика та сповіщення про помилки
Digtective
digtective.com
Digtective допомагає маркетологам оптимізувати ефективність реклами, скоротити марні витрати на рекламу на 20-50% і збільшити зростання доходу за ту саму суму витрат на рекламу, яку ви витрачаєте сьогодні... без файлів cookie. Кому довіряють спеціалісти з маркетингу, відповідності та керівники фінансових послуг, SaaS та агентств. ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕТВОРЕНЬ БЕЗ КУКИ Серверна аналітична платформа Digtective допомагає маркетологам відстежувати конверсії на веб-сайті з будь-яких ваших оголошень у Facebook і Google, афілійованих сайтів, звичайних публікацій у соціальних мережах та будь-яких інших ваших онлайн-активів. ПІДКЛЮЧАЄТЬСЯ З ВАШОЮ СИСТЕМОЮ CRM ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЕФЕКТУ ЧЕРЕЗ УСЬКИЙ ЦИКЛ ПРОДАЖУ Digtective інтегрується з вашим рекламним обліковим записом Facebook і Google, а також з вашою системою CRM, щоб забезпечити вам реальну прибутковість кампанії на основі ваших витрат на рекламу та показників продажів, які важливі для вашого SaaS або бізнес електронної комерції. Це означає, що Digtective може використовувати ваші відкладені (офлайн) конверсії та показники продажів у вашій аналітиці. ЗВІТИ ЗА ХВИЛИНИ ПО РЕКЛАМНИМ КАНАЛАМ, ВЕБ-САЙТУ ТА СИСТЕМІ ПРОДАЖІВ Усі ваші маркетингові дані в ОДНОМУ місці. Більше немає збору даних, який займає години й дні вашого часу. Digtective може надсилати ваші дані в Excel, Google Data Studio або ваше сховище даних для візуалізації даних і автоматизованого звітування. 100% ТОЧНА АНАЛІТИКА ПЕРЕТВОРЕНЬ Digtective інтегрується безпосередньо до ваших джерел даних; Рекламні облікові записи, система CRM і веб-сервер і не покладаються на сторонні файли cookie, тому ваші дані тепер точніші, ніж будь-коли раніше. GDPR, CCPA та СУМІСНІСТЬ З КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬЮ В ЕЛЕКТРОННИХ ОБЛАСТЯХ Усуньте ризик ненавмисного збору інформації про конфіденційність у ваших аналітичних даних. Завдяки Digtective ваші аналітичні дані відповідають GDPR і CCPA, оскільки Digger не використовує файли cookie браузера відвідувачів (сторонні файли cookie) і не зберігає жодних конфіденційних даних. Наш унікальний код відстеження, доданий до вашої URL-адреси у ваших оголошеннях і онлайн-ресурсах, підбирається на стороні сервера на вашому веб-сайті, завдяки чому файл cookie браузера стає абсолютно непотрібним для Digtective.
Mediatool
mediatool.com
Mediatool — це платформа управління маркетингом, яка надає глобальним брендам і агентствам єдину хмарну платформу для планування, вимірювання та звітування про всю свою маркетингову діяльність. Поєднуючи плани та дані про результати, які зазвичай зводяться до електронних таблиць і на кількох платформах, Mediatool дає повний огляд ефективності вашої багатоканальної кампанії в реальному часі та допомагає командам приймати кращі бізнес-рішення на основі даних.
Lexer
lexer.io
Платформа Lexer Customer Data and Experience Platform (CDXP) служить вашим універсальним центром для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів, що керується розумінням. Завдяки розширеному перегляду єдиного клієнта, який підтримується в режимі реального часу та доступний на всіх платформах, ви можете справді зрозуміти та залучити клієнтів для стимулювання прибуткового зростання. Послуги Lexer з підготовки, впровадження та стратегічного консультування допоможуть заповнити будь-які прогалини в ресурсах вашої команди, щоб забезпечити плавне та успішне впровадження CDXP. ПЛАТФОРМА КЛІЄНТСЬКИХ ДАНИХ > Завдяки одній із найпростіших інтеграцій у галузі, CDP від Lexer легко об’єднає, очистить, стандартизує та збагатить ваші дані, створивши ефективне єдине уявлення про клієнта. Наші інструменти та команда допоможуть підвищити IQ вашого клієнта за допомогою прогнозної аналітики на основі ШІ, збагачення даних сторонніх розробників і цільових опитувань клієнтів. МАРКЕТИНГ > Маркетингове рішення Lexer дозволяє швидко визначати потрібних клієнтів, повідомлення, рекламу та канали для ваших маркетингових кампаній. Наші прості у використанні інструменти, створені для бізнес-користувачів, а не для спеціалістів із обробки даних, дозволяють вам організовувати чітко націлені кампанії в кожному каналі, зменшуючи відходи та покращуючи залучення. За допомогою ефективних інструментів для відстеження змін і кількісної оцінки впливу ви можете легко продемонструвати цінність своєї маркетингової діяльності. РОЗДРІБНИЙ РІШЕННЯ > Рішення Lexer для роздрібної торгівлі допомагає торговим партнерам взаємодіяти з кожним клієнтом, щоб підвищити релевантність і вплив досвіду роботи в магазині. Повні профілі клієнтів дозволяють будувати автентичні відносини в масштабі. Маючи доступ до детальної історії покупок і інформації про вподобання, ви можете адаптувати взаємодію з клієнтами, отримувати дані, які традиційно втрачаються, надавати обґрунтовані рекомендації щодо продуктів і налаштовувати наступні найкращі дії для незмінно високої якості взаємодії. ОБСЛУГОВУВАННЯ > Сервісне рішення Lexer об’єднує всі дані клієнтів, папки «Вхідні», робочі процеси та форми зворотнього зв’язку, щоб забезпечити обґрунтовану, повністю контекстну взаємодію з послугами. Маючи доступ до детальної інформації про людину, яка стоїть за кожним запитом на послугу, ваша команда може входити в кожну розмову з повним контекстом, необхідним для надання послідовних високоякісних послуг. Попередньо налаштовані наступні найкращі дії для поширених запитів дозволяють керувати відповідями агентів і досягати персоналізації в масштабі. Ми є приватною австралійською компанією, яка складається з понад 100 співробітників і працює з понад 150 брендами в Австралії, Азії та США.
Keitaro Tracker
keitaro.io
Keitaro — це найкращий інструмент відстеження реклами для CPA та цифрового маркетингу. Keitaro дозволяє збирати всі необхідні дані з вхідними параметрами та переходами користувачів. Оптимізуйте, контролюйте та захищайте свій трафік. Зосередьтеся на розширенні та отриманні прибутку.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетингові агентства економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
DemandJump
demandjump.com
DemandJump показує точний вміст, який потрібно створити, щоб підвищити рейтинг першої сторінки та досягти результатів. Ще ніколи не було так просто створювати рейтинговий вміст за допомогою коротких рекомендацій щодо SEO-контенту на будь-яку тему одним клацанням миші.
CHEQ
cheq.ai
Лідер у безпеці на ринку.aНещодавні дослідження показують, що понад 27% інтернет-трафіку є недійсним, що сприяє втраті 42 мільярдів доларів на рік. І стає тільки гірше. У сучасному цифровому ландшафті кожен, хто має доступ до Інтернету, може завдати значної шкоди будь-якому веб-сайту в будь-який час з будь-якої точки світу, незалежно від конкретної галузі чи країни. CHEQ Essentials використовує розширені алгоритми та можливості моніторингу в реальному часі, щоб виявляти та блокувати ці шкідливі джерела, щоб вони не завдавали величезної шкоди. Кожне відвідування проходить понад 2000 перевірок поведінки, і якщо воно виявляється недійсним, ми його блокуємо. Після впровадження CHEQ Essentials весь ваш маркетинговий цикл стане чистим. Це означає, що ви робитимете те саме, що й учора, але не будете платити за марнотратні та шкідливі відвідування та шахрайські кліки. Захистіть свої дані та аналітику, конверсію на сайті та платний маркетинг від ботів, фальшивого трафіку та зловмисників за допомогою провідної платформи безпеки Go-to-Market.
Terminus
terminusplatform.com
Старий спосіб роботи більше не працює. І ви не можете дозволити собі відставати. Стратегії B2B еволюціонували, а правила гри змінилися. Вам потрібна платформа, експерти та тактичні підручники, щоб досягти бажаного результату, особливо в умовах збільшення потреби бути ефективнішими з кожним доларом. Terminus — це платформа, створена для вашого успіху. Це допомагає вашій команді працювати з обліковими записами протягом усього життєвого циклу. Вам потрібна платформа, заснована на даних першої сторони, яка оточує покупців захоплюючим цифровим досвідом від придбання облікового запису до розширення та оновлення. Наша система створена для збільшення рентабельності інвестицій, мінімізації шахрайства, пріоритетності безпеки бренду та перетворення намірів у релевантну практичну інформацію для команд GTM.
Albacross
albacross.com
Команди відділу доходів по всьому світу використовують дані про наміри Albacross, щоб створити більше можливостей і швидше збільшити дохід. Від усвідомлення на ранній стадії до прийняття рішення на пізній стадії, ви маєте всю необхідну інформацію, щоб виявити своїх потенційних покупців, зацікавити їх тим, що вони хочуть, і отримати сповіщення, коли вони будуть готові купити. Ось як: - Підвищте продуктивність продажів: визначте намір компаній, які відвідують ваш веб-сайт, купувати, і повідомте свою команду продажів, коли вони будуть готові купити. - Усуньте здогади з маркетингу: зрозумійте, які облікові записи взаємодіють із вашим вмістом і що їх найбільше цікавить. - Усі необхідні вам точки даних: ми щомісяця відстежуємо 3 мільярди подій у всьому світі й оновлюємо точки даних щотижня. - Легко інтегруйте в технічні інструменти, якими ви вже користуєтеся – це не ще один інструмент для вивчення.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових технологій, щоб зв’язуватися з клієнтами на місцевому рівні та зміцнювати лояльність до бренду. Завдяки великому досвіду роботи з виробниками та їхніми мережами з тисяч дилерів, PowerChord має інновації, рішення та підтримку, щоб оживити місцеві ринки. Команда PowerChord знає, що потрібно для досягнення максимального успіху: від інтеграції платформи та індивідуальних рішень до навчання та адаптації.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel генерує персоналізовані маркетингові плани зростання з чіткими персонажами, ланками й стратегіями зростання на основі даних. Працює за технологією GPT-3.
Paragone
paragone.ai
Paragone — це ефективна маркетингова платформа, яка зосереджена на постійно зростаючому просторі платних соціальних мереж. Прийняття й оптимізація справжньої міжканальної рекламної стратегії в компаніях B2C і B2B є ключем до успіху цифрових маркетологів нового покоління. Ми допомагаємо компаніям ефективно максимізувати охоплення та оптимізувати дохід за допомогою дієвої аналітики та інструментів автоматизації кампаній, які дозволяють користувачам: - Підключати та консолідувати всі соціальні рекламні мережі та інструменти атрибуції для уніфікованого перегляду в реальному часі - Аналізувати багатомережеві кампанії з високим трафіком без будь-яких зусиль торкаючись електронної таблиці - Відстежуйте ефективність кампанії та швидко виявляйте вузькі місця - Досліджуйте значущі мережі, аудиторію, оголошення та повідомлення, які мають значення - Розкрийте потужність свого CDP, маркетингу - Автоматизуйте дані CRM за допомогою соціальної реклами - Інформаційно використовуйте весь свій бюджет - Оптимізуйте дохід від електронної комерції на основі інтегрованих моделей атрибуції - Утримуйте команди в плані за допомогою спільного звітування про ефективність - Здивуйте своє керівництво та клієнтів із видатними результатами роботи
Vertify
vertify.com
Ґрунтуючись на філософії, згідно з якою всі три ключові команди отримання прибутку — продажі, маркетинг і успіх клієнтів — мають бути узгоджені за процесом і технологією, Vertify надає програмне забезпечення для автоматизації бізнесу, яке легко синхронізує, очищає та керує клієнтськими даними в межах існуючих наборів технологій доходу. - Визначте вузькі місця між командами - Уніфікуйте шлях клієнта та продуктивність команди - Розкрийте новий потенціал прибутку - Максимізуйте наявну рентабельність інвестицій RevTech - Швидше реагуйте на запити клієнтів - Отримуйте кращу статистику, плавніше керування клієнтами та кращі кампанії - Масштабуйте операції для досягнення швидших результатів Узгодження та інтеграція ваших систем продажів, маркетингу та успіху клієнтів означає, що всі можуть працювати разом з однаковими даними. Чому, на землі, ви хочете мати незв’язані програми та процеси? Ви та ваші клієнти заслуговуєте на краще. Ви заслуговуєте на практичні дані, які дають командам напрямок, впевненість і спільне бачення. - Найкращий у своєму класі інтерфейс користувача, API та автоматизація робочого процесу - Перевірена здатність до масштабування - Надійне керування та безпека - Гнучка доставка в хмарі
Dataslayer
dataslayer.ai
Звіт про цифровий маркетинг полегшив. Імпортуйте всі свої цифрові дані MK в Google Heets, Data Studio, Business Intelligence Plats (Power BI, Tableau, Qlik, JSON) та BIGQUERY за лічені секунди. Найкраща альтернатива суперметрії. DataSlayer.ai - це інструмент, призначений для впорядкування та оптимізації вашого маркетингового управління даними, допомагає вам зібрати, аналізувати та відстежувати ефективність усіх ваших цифрових кампаній. Він консолідує ваші маркетингові дані з декількох джерел і передає їх на бажану платформу для звітування, аналізу чи зберігання. Від створення динамічних панелей приладів у студії Looker або Power BI, до поглибленого аналізу в аркушах Google або організації ваших даних на складі, як BigQuery або Amazon Redshift, DataSlayer.AI підтримує ваші потреби в даних. Просто виберіть місце призначення, а ми обробляємо решту.
iSpot.tv
ispot.tv
iSpot.tv допомагає рекламодавцям виміряти вплив телевізійної та потокової реклами на бренд і бізнес, від концепції до показу в ефірі та конверсії. Швидкі, точні та практичні рішення для вимірювання та атрибуції дозволяють рекламодавцям оцінювати ефективність творчості, покращувати медіа-плани та приписувати рекламні результати для кросплатформних кампаній, порівнюючи це з конкурентами та історичними нормами. На відміну від застарілих і спеціальних рішень, iSpot спеціально створено для вимірювання ефективності кожної реклами на телебаченні з цифровою точністю та деталізацією в режимі реального часу. Завдяки постійній статистиці ефективності, об’єднаній для лінійного та потокового телебачення, рекламодавці можуть швидко та впевнено діяти для стабільного досягнення бізнес-результатів. Компанію було засновано в 2012 році, штаб-квартира розташована в Белв'ю, штат Вашингтон.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетингові агенції економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Blue Triangle
bluetriangle.com
Кожне червоне світло не однакове. Не кожна можливість для бізнесу. Blue Triangle дає змогу уніфіковано відстежувати технічні, безпекові, бізнес- і маркетингові ключові показники ефективності, як-от непрацюючі посилання, відсутність на складі, показники відмов і виходів тощо – усе на одній інформаційній панелі з можливістю налаштування. Цифровий моніторинг досвіду – це лише частина історії. Уявіть собі силу практичних думок, які підкажуть вам, які проблеми позбавляють вас найбільшого доходу, щоб ви могли їх виправити, перш ніж вони вплинуть на ваш сайт. На відміну від інструментів спостереження або цифрових рішень для керування досвідом, Blue Triangle починається й закінчується бізнес-результатами. По-перше, кількісно визначте втрату доходу через тертя користувачів на вашому веб-сайті чи мобільному додатку. Потім визначте пріоритети, де розгорнути обмежений час і ресурси, щоб вирішити точки тертя на основі впливу на бізнес і досвід клієнтів. Нарешті, перевірте фактичні бізнес-результати зусиль з оптимізації вашого сайту, щоб підтвердити рентабельність інвестицій.
AdClicks
adclicks.app
Керуйте всією своєю роботою на нашій зручній інформаційній панелі. Отримайте доступ до функцій звітування білих міток, автоматизації звітів і спеціальних панелей і шаблонів звітів цифрового маркетингу. AdClicks також пропонує доступ до даних у реальному часі, першокласне обслуговування клієнтів тощо.
Solitics
solitics.com
Solitics — це інноваційна платформа для залучення клієнтів, яка спеціалізується на активації відвідувачів, залученні клієнтів і найсучаснішому пакеті аналітики. Платформа дозволяє брендам B2C автоматизувати, персоналізувати та повністю керувати життєвим циклом своїх клієнтів, реалізуючи найамбітніші бачення та стимулюючи зростання. Завдяки відданості швидкому впровадженню (запрацює за 45 днів!) і безперервним інноваціям партнери та клієнти Solitics свідчать про видатні результати конверсій, утримання та LTV. Сотні світових брендів у різних галузях залучають своїх клієнтів інноваційним та особистим способом у реальному часі, використовуючи Solitics.
Visitor Queue
visitorqueue.com
Visitor Queue — це програмне забезпечення для створення потенційних клієнтів і персоналізації веб-сайтів для B2B, яке має на меті надати вашій команді продажів уявлення про відвідувачів вашого веб-сайту, водночас забезпечуючи їм унікальний досвід веб-сайту. За допомогою наших послуг із створення потенційних клієнтів визначте імена, контактні дані та дані користувачів компаній, які відвідують ваш веб-сайт. Минули часи холодних дзвінків і здогадок, ми надаємо вашій команді продажів гарячі потенційні клієнти, які вже виявили інтерес до ваших продуктів і/або послуг. Оскільки 98% відвідувачів веб-сайту зникають з вашого веб-сайту безслідно, чи не час вам дізнатися, хто вони? Зробіть унікальне ставлення до відвідувачів свого веб-сайту за допомогою нашої нової функції персоналізації веб-сайту. Надайте відвідувачам власний вигляд вашого веб-сайту на основі фірмових даних, таких як географічне розташування, розмір компанії або навіть її назва. Покажіть їм відповідні тематичні дослідження, випадки використання та відгуки на основі їхніх якостей. Ми створили Visitor Queue, тому що ми на власні очі побачили чіткі області для вдосконалення серед поточного програмного забезпечення на ринку. Не вірте нам на слово, спробуйте безкоштовно сьогодні!
KnoCommerce
knocommerce.com
KNO допомагає покупцям реклами краще зрозуміти, хто їхні клієнти та звідки вони приходять. Виберіть свою атрибуцію після iOS 14, створіть точніші персонажі та спонукайте до дій за допомогою наших попередньо створених шаблонів опитувань після покупки. Їй довіряють понад 1800 брендів, які витрачають 100 000 000 доларів на місяць на платну рекламу.
Prescient AI
prescient-ai.io
Prescient AI — це розширене рішення для моделювання комплексу маркетингу (МММ), яке використовує ШІ для багатоканальних брендів. Скористайтеся міжканальним розподілом доходів і оптимізацією бюджету, спеціально адаптованими до вашого бренду, поєднуючи ваші унікальні дані та наші десятиліття досвіду машинного навчання та статистики. Ми є командою досвідчених інженерів, дослідників і маркетологів електронної комерції, які зосереджені на забезпеченні впевненості та спритності брендів під час прийняття бюджетних рішень. Prescient AI дає змогу маркетологам: - впевнено працювати з вимірюванням медіа, яке захищене від подальших обмежень щодо даних у майбутньому - пікселі чи файли cookie не потрібні. - Отримайте доступ до створеної з нуля маркетингової платформи, щоб уникнути головного болю інтеграції. - Використовуйте готові API для підключення всіх медіа-каналів за лічені хвилини, а не за дні. - Отримайте ефективну статистику менш ніж за 36 годин. - Переглядайте всі історичні дані в одному місці з новою інформацією. Симулюйте та виконуйте свої плани розвитку з упевненістю та оптимізуйте прибутковість за допомогою Prescient AI.
BOSCO
askbosco.io
ASK BOSCO® — це аналітична платформа цифрового маркетингу на основі штучного інтелекту, яка допомагає маркетинговим командам приймати кращі рішення на основі даних. Наш простий у користуванні інтерфейс надає єдине джерело правди, надаючи маркетологам змогу в реальному часі бачити ефективність усіх кампаній і каналів. Використовуючи передове машинне навчання, ASK BOSCO® визначає нові можливості для отримання більшого доходу за наявними та новими каналами. Ми також надаємо можливості прогнозної аналітики, що дозволяє маркетологам створювати персоналізовані панелі звітів і прогнозувати майбутні кампанії з неперевершеною точністю. Наш унікальний індекс ASK BOSCO® оцінює ваш домен порівняно з найближчими конкурентами у вашій категорії. Цей індекс є показником вашого онлайн-сліду та ефективності ваших інвестицій у звичайні та платні медіа-канали. Як працює ASK BOSCO®? ASK BOSCO® працює, збираючи дані з різних джерел, включаючи ваш веб-сайт, соціальні мережі та рекламні кампанії. Потім ці дані аналізуються нашою системою штучного інтелекту, щоб визначити тенденції, закономірності та можливості. ASK BOSCO® також використовує машинне навчання для прогнозування майбутньої продуктивності. Це дозволяє приймати кращі рішення щодо маркетингового бюджету та кампаній. Які переваги використання ASK BOSCO®? Використання ASK BOSCO® має багато переваг. Ось кілька найважливіших з них: - Краще прийняття рішень: ASK BOSCO® надає вам дані та інформацію, необхідні для прийняття кращих, більш обґрунтованих рішень щодо ваших маркетингових кампаній. - Збільшення доходу: ASK BOSCO® допомагає вам визначити нові можливості для отримання більшого доходу від наявних і нових каналів. - Підвищена ефективність: ASK BOSCO® автоматизує багато завдань цифрового маркетингу, звільняючи ваш час, щоб ви могли зосередитися на більш стратегічних заходах. - Зниження витрат: ASK BOSCO® може допомогти вам заощадити гроші на ваших маркетингових кампаніях, оптимізувавши свій бюджет і більш ефективно націлюючи свої кампанії. Якщо ви шукаєте спосіб покращити ефективність цифрового маркетингу, ASK BOSCO® — ідеальне рішення для вас. Зв’яжіться з нами сьогодні, щоб дізнатися більше про те, як ми можемо допомогти вам досягти ваших маркетингових цілей.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це багатоканальна платформа для залучення клієнтів, створена для маркетологів і власників продуктів, які цінують гнучкість, а не громіздку складність. Ми допомагаємо споживчим брендам швидко адаптуватися до мінливих очікувань клієнтів за допомогою статистичних даних у реальному часі та персоналізованих міжканальних комунікацій. MoEngage довіряють понад 1200 світових споживчих брендів, зокрема Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino’s, Nestle, Deutsche Telekom і Airtel. Маючи офіси в десяти країнах, MoEngage підтримується Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast і Helion Ventures. Опис продукту: * Міжканальний маркетинг Сегментуйте та взаємодійте зі своїми клієнтами в реальному часі через їхній бажаний канал у бажаний час на основі їхніх дій, поведінки, атрибутів і вподобань. MoEngage дозволяє залучати клієнтів через одинадцять каналів на веб-сайті, в електронній пошті, мобільному додатку, SMS, WhatsApp і соціальних мережах. * Статистика клієнтів Перенесіть дані своїх клієнтів у MoEngage та використовуйте Sherpa, наш механізм штучного інтелекту, щоб отримати уявлення про поведінку та вподобання клієнтів. Легко сегментуйте та залучайте клієнтів за допомогою єдиної інформаційної панелі. Лише кілька кліків, і все готово! * Персоналізація Інтернету та додатків Порадуйте відвідувачів свого веб-сайту та додатка персоналізованим вмістом, пропозиціями та рекомендаціями на основі їхніх уподобань, уподобань, етапів подорожі та стилю життя. * Сповіщення про транзакції в реальному часі MoEngage Inform забезпечує уніфіковану інфраструктуру для керування критичними сповіщеннями через канали та постачальників за допомогою єдиного API.
OWOX
owox.com
OWOX BI є провідною платформою для демократизації даних. * Демократизація — це нульова крива навчання: доступ з можливістю перевірки, відомий інтерфейс і культура прийняття рішень. Понад 150 тисяч цифрових аналітиків використовують OWOX BI, щоб знищити дані та надати бізнес-користувачам необхідні звіти. Наша власна технологія забезпечує безперебійний збір, підготовку та підтримку даних для брендів електронної комерції, SaaS, фінансів та інших ніш у США та ЄС. Веб-сайт компанії www.owox.com
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