Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Польща
Програмне забезпечення для електронної комерції оптимізує складний процес онлайн-продажу, приносячи користь споживачам, дозволяючи професіоналам забезпечувати оптимальний досвід покупок. З огляду на те, що сучасний онлайн-шопінг стає все більш заплутаним, залучаючи численні канали та численні рішення споживачів, програмне забезпечення для електронної комерції забезпечує повну інтеграцію. Наша категорія програмного забезпечення для електронної комерції включає широкий спектр рішень, таких як платформи для електронної комерції, платіжні шлюзи, програмне забезпечення для керування підписками та інструменти для живого чату.
Запит на новий застосунок
Patreon
patreon.com
Patreon — це платформа для членства, яка спрощує отримання грошей художниками та творцями. Тисячі музикантів, подкастерів, розробників відеоігор, творців коміксів та інших отримують зарплату на Patreon. Завдяки постійному фінансуванню вони можуть витрачати більше часу на залучення своїх шанувальників в інтерактивний спосіб і продовжувати наповнювати Інтернет прекрасними речами, які подобаються мільйонам людей.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc. — це канадська багатонаціональна компанія електронної комерції зі штаб-квартирою в Оттаві, Онтаріо. Це також назва його власної платформи електронної комерції для онлайн-магазинів і систем роздрібних торгових точок. Shopify пропонує онлайн-магазинам набір послуг, «включно з інструментами платежів, маркетингу, доставки та залучення клієнтів, щоб спростити процес керування інтернет-магазином для дрібних продавців». Компанія повідомила, що її платформу використовують понад 1 000 000 компаній у приблизно 175 країнах. станом на червень 2019 року, загальний валовий обсяг товарів перевищив 41,1 мільярда доларів США на календарний 2018 рік.
Wix
wix.com
Впевнено будуйте та розширюйте свій бізнес в Інтернеті за допомогою Wix. Завдяки блискавичній продуктивності в Інтернеті, безпеці корпоративного рівня та надійній інфраструктурі ви можете бути впевнені, що ваш сайт завжди працюватиме. А з Wix ви отримуєте набагато більше, ніж розробник веб-сайтів — від онлайн-планування до платежів, глибокого брендингу та рішень для електронної комерції, ви можете рухати свій сайт у будь-якому напрямку. Коли справа доходить до управління бізнесом в Інтернеті, воно ніколи не було таким інтуїтивно зрозумілим, завдяки провідним інструментам оптимізації пошукових систем і маркетингу, розширеній аналітиці та навіть програмі для мобільних пристроїв, ви можете бути в курсі всього з будь-якого місця. Приєднуйтеся до мільйонів користувачів, які використовували Wix, щоб допомогти їм досягти своїх онлайн-цілей. Які основні особливості Wix? * Розумний редактор із функцією перетягування для інтуїтивно зрозумілого створення сайту * 900+ стратегічно розроблених шаблонів веб-сайтів * Розширені функції SEO для оптимізації для пошукових систем * Потужні рішення електронної комерції для керування вашим магазином і продажу онлайн * Програмне забезпечення для онлайн-планування, яке забезпечує безперебійне бронювання для ваших клієнтів * Вбудовані маркетингові інструменти, які допоможуть керувати та розвивати ваш бізнес в Інтернеті * Повні можливості ведення блогів, які допоможуть вам збільшити лояльну аудиторію та монетизувати вміст * Повний набір інструментів для веб-розробників для спеціальних функцій
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce — найпопулярніший плагін електронної комерції WordPress. І він доступний безкоштовно. Наповнений повним набором функцій, ідеально інтегрований у ваш веб-сайт WordPress, розміщений самостійно. Додайте потужні засоби магазину на свій веб-сайт WordPress за допомогою нашого безкоштовного плагіна електронної комерції. WooCommerce керує понад 24% усіх онлайн-магазинів і допомагає вам продавати будь-що. Красиво.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Klarna
klarna.com
Розділіть будь-яку покупку на 4 безвідсоткові платежі. В Інтернеті чи в магазині це легко з додатком Klarna.
Stripe
stripe.com
Stripe — американська компанія, що надає фінансові послуги та програмне забезпечення як послуга (SaaS), зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, США. Компанія в основному пропонує програмне забезпечення для обробки платежів та інтерфейси прикладного програмування (API) для веб-сайтів електронної комерції та мобільних додатків.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple використовує інноваційну технологію, щоб оживити продукти на екрані, забезпечуючи швидший, точніший і кращий загальний досвід цифрових покупок. Наші можливості 3D-візуалізації та конфігурації продукту інтегруються з іншими постачальниками програмного забезпечення, щоб забезпечити підключене середовище даних. Завдяки платформі Dopple компанії можуть розширити можливості своїх клієнтів за допомогою інтерактивних і захоплюючих цифрових продуктів.
ManyChat
manychat.com
Manychat — багатоканальна платформа №1 у світі для брендів D2C, роздрібних магазинів, некомерційних організацій, ресторанів, компаній з нерухомості. Заснована в 2016 році, Manychat забезпечує понад 1 мільярд розмов щороку та використовується в понад 190 країнах. Миттєво залучайте клієнтів. Автоматизуйте інтерактивні розмови в Instagram Direct Messages, Facebook Messenger, WhatsApp і SMS, щоб розвивати свій бренд. Незалежно від того, чи хочете ви отримати більше потенційних клієнтів, автоматизувати свої кампанії чи підвищити рівень задоволеності клієнтів за рахунок збільшення часу виконання SLA, у Manychat є всі інструменти для вирішення маркетингових потреб вашого бізнесу. Ось що таке Chat Marketing і що таке Manychat.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo — це платформа для розміщення, обміну та надання послуг відео зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. Vimeo працює без реклами, а натомість отримує дохід, надаючи плани передплати для виробників відеовмісту та пропонуючи програмне забезпечення як послугу (SaaS) із інструментами для створення, редагування та трансляції відео, корпоративними програмними рішеннями, а також засобами для відеопрофесіоналів для спілкування з клієнтами та іншими професіоналами. Vimeo фокусується на доставці відео високої чіткості на різні пристрої. Цей сайт спочатку створили Джейк Лодвік і Зак Кляйн у 2004 році як допоміжний продукт CollegeHumor для обміну гумористичними відео серед колег, але відклали його в сторону, щоб підтримати зростаючу популярність CollegeHumor. IAC придбав CollegeHumor і Vimeo у 2006 році, а після того, як Google придбав YouTube за понад 1,65 мільярда доларів США, IAC спрямував більше зусиль на Vimeo, щоб конкурувати з YouTube, зосередившись на наданні спеціального вмісту та відео високої чіткості, щоб виділитися з-поміж інших сайтів для обміну відео. Зрештою Лодвік і Кляйн покинули компанію в 2009 році, і IAC запровадив більш орієнтовану на корпоративну структуру структуру для створення послуг Vimeo, а нинішній генеральний директор Анджалі Суд обіймала цю посаду з липня 2017 року.
Podium
podium.com
Podium — це універсальна платформа для перетворення потенційних клієнтів і комунікацій на основі штучного інтелекту, готова до інтеграції з інструментами, які ви вже використовуєте. Понад 100 000 компаній використовують Podium, щоб виділитися серед конкурентів. * Podium — це комунікаційний інструмент, який допомагає компаніям здійснювати конверсії веб-сайтів і взаємодіяти з клієнтами. * Рецензенти часто відзначають зручність доступу до програми з будь-якого пристрою, простоту використання та позитивний вплив на спілкування з клієнтами та конверсії веб-сайту. * Користувачі згадували про проблеми з часом відповіді служби підтримки клієнтів, труднощі з певними функціями та незадоволення цінами та умовами контракту.
AppMySite
appmysite.com
Створіть програму за допомогою найпотужнішого конструктора мобільних програм. AppMySite полегшує розробку програм. Створюйте нативні мобільні додатки преміум-класу для Android та iOS без написання жодного рядка коду.
eDesk
edesk.com
eDesk допомагає онлайн-продавцям і торговим маркам забезпечувати виняткове обслуговування клієнтів усюди, де вони продають. eDesk пропонує цілий набір відзначених нагородами інструментів електронної комерції для оптимізації процесів підтримки клієнтів і звітності для швидшого часу відповіді для значного підвищення продуктивності та прибутковості. Його програмне забезпечення для підтримки клієнтів було розроблено спеціально, щоб надати компаніям електронної комерції уніфікований перегляд усіх запитів клієнтів, централізуючи всі їхні канали підтримки, повідомлення в соціальних мережах, веб-магазині та на торговому майданчику за допомогою Smart Inbox. Він автоматично визначає пріоритетність повідомлень на основі потреб вашого бізнесу та призначає їх за допомогою правил на основі ролей, щоб ваша команда могла відповідати клієнтам у 5 разів швидше, зміцнювати лояльність і стимулювати повторну покупку. Під час обробки запитів клієнтів його автоматизований штучний інтелект пропонує найкращі відповіді та переклади, щоб ваші агенти могли легко відповісти будь-якою місцевою мовою. Підприємства, які серйозно займаються продажем онлайн, можуть розширити рівень обслуговування клієнтів, упевнено виходячи на нові ринки. eDesk інтегрується та об’єднує дані з понад 200 торговельних майданчиків, веб-магазинів, соціальних мереж, каналів зв’язку та логістики – більше, ніж будь-який інший постачальник програмного забезпечення для підтримки клієнтів – тому ви можете отримати доступ до наскрізної інформації про замовлення одним натисканням кнопки. eDesk також є єдиним рішенням для підтримки клієнтів у радах розробників Amazon і Walmart, яке допомагає онлайн-магазинам і брендам розвивати свій бізнес за допомогою нових каналів продажів, добре пов’язаних із інструментами та процесами підтримки клієнтів.
Helium 10
helium10.com
Helium 10 — це провідна комплексна програмна платформа, якій довіряють понад 2 000 000 підприємців електронної комерції, агентств і світових брендів, які сприяють зростанню свого бізнесу на Amazon, надаючи точні рішення на основі даних. Helium 10 зі штаб-квартирою в Ірвіні, штат Каліфорнія, надає підприємцям у всьому світі потужність даних, постійну освіту та підтримку спільноти, необхідні для максимального використання їх потенціалу та процвітання в майбутньому електронної комерції. Від шукачів можливостей до самостійних підприємців, до штатних продавців, підприємств, агентств та всіх, хто знаходиться між ними, Helium 10 підтримує підприємництво на всіх етапах завдяки посібнику для створення, розвитку та масштабування значущого та стійкого бізнесу електронної комерції. Щоб максимізувати свої продажі на Amazon/Walmart, оптимізувати свій бізнес і просто продавати більше — відвідайте нас за адресою: www.helium10.com.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar – це компанія з аналітики поведінки, яка аналізує використання веб-сайту, надаючи зворотній зв’язок за допомогою таких інструментів, як теплові карти, записи сеансів і опитування. Він працює з інструментами веб-аналітики, такими як Google Analytics, щоб запропонувати розуміння того, як люди переміщуються веб-сайтами, і як можна покращити взаємодію з клієнтами. Заснована в 2014 році, Hotjar повністю дистанційно керується понад 100 членами команди в 20 країнах і використовується на понад 500 000 сайтів по всьому світу.
Printful
printful.com
Виконання друку та вишивки на замовлення. Продавайте свої дизайни онлайн або друкуйте дизайни для себе без мінімальних замовлень! Ми автоматично роздрукуємо та доставимо ваші замовлення на вимогу під назвою вашого бренду. Printful інтегрується з найпопулярнішими платформами електронної комерції та онлайн-ринками, а також із спеціальними веб-сайтами чи додатками. Ми друкуємо нашу продукцію на наших підприємствах у Північній Америці та Європі, використовуючи найновіші технології друку, щоб забезпечити найвищу якість. Ми також співпрацюємо з установами в Австралії та Японії, щоб надавати клієнтам локалізований досвід. Чим менше часу ви витрачаєте на турботу про доставку, тим більше часу ви можете витратити на розвиток свого бізнесу!
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack — це найшвидший конвертер PDF у фліпбук на ринку. Оживіть свої PDF-файли, перетворивши їх на реалістичні публікації з 3D-ефектом гортання сторінки. Крім того, ви можете скористатися нашою студією дизайну, щоб легко створювати захоплюючі фліпбуки з нуля. Надайте свої друковані каталоги цифровим клієнтам, вибираючи більш стійкий і економічно ефективний шлях для свого бізнесу. Такі потужні функції, як кнопки для покупок, відео, GIF-файли, привабливі слайд-шоу фотографій, настроювані форми для потенційних клієнтів, вставки та багато іншого, допоможуть вам виділитися серед конкурентів. Розширена статистика та параметри брендингу також доступні, щоб допомогти вам запропонувати своїм читачам незабутні враження. Створюйте робочі області, керуйте різними проектами, запрошуйте товаришів по команді та призначайте різні ролі. Забезпечте послідовність бренду та співпрацюйте зі своєю командою, щоб створювати приголомшливі публікації. Все у Flipsnack.
SAP
sap.com
SAP є провідною компанією, яка займається розробкою корпоративних додатків і штучного інтелекту. Вони стоять на перетині бізнесу та технологій, де їхні інновації створені для безпосереднього вирішення реальних бізнес-завдань і справляють вплив на реальний світ. Їхні рішення є основою для найскладніших і вимогливих процесів у світі. Інтегроване портфоліо SAP об’єднує елементи сучасних організацій — від робочої сили та фінансів до клієнтів і ланцюгів постачання — в єдину екосистему, яка рухає прогрес.
Coohom
coohom.com
Coohom — це провідна платформа 3D-візуалізації та дизайну інтер’єрів, яка дозволяє компаніям і дизайнерам без зусиль створювати 3D-плани поверхів за лічені хвилини та відтворювати дизайн-проекти з приголомшливою деталізацією з роздільною здатністю до 16K за лічені секунди. Coohom має спеціальний інструмент для 3D-проектування кухні та ванної кімнати, який спрощує складність і стимулює масштабований розвиток бізнесу для виробників і торгових посередників. За допомогою таких інструментів, як 3D Viewer і AR, це може зменшити матеріальні витрати та підвищити конверсію продажів. Функція Inspiration Spaces оптимізує залучення продукту та залучення потенційних клієнтів. Понад 8 мільйонів дизайнерів і 35 000 підприємств по всьому світу щодня покладаються на Coohom, що робить його спільнотою, якій довіряють. Coohom пропонує професійні послуги як фізичним особам, так і підприємствам. Її рішення для 3D-візуалізації були представлені в престижних виданнях, зокрема Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business і Fame+. Coohom також є гордим промисловим партнером Американського товариства дизайнерів інтер’єру (ASID).
Sketchfab
sketchfab.com
Рішення 3D та AR візуалізації для бізнесу. Sketchfab є провідною платформою для публікації, обміну та інтеграції інтерактивних 3D і AR в будь-якому місці онлайн: веб-сайти, платформи електронної комерції, блоги, статті та рекламні кампанії. Відвідайте нас: sketchfab.com/enterprise
OpenCart
opencart.com
Opencart — це проста у використанні, потужна програма для керування онлайн-магазинами з відкритим вихідним кодом, яка може керувати декількома онлайн-магазинами з одного сервера. Адміністративна зона, просто заповнивши форми та натиснувши «Зберегти». Існує багато професійно написаних розширень, які дозволяють налаштувати магазин відповідно до ваших потреб. Магазин OpenCart може бути готовий приймати замовлення відразу після встановлення. Все, що вам потрібно зробити, це встановити його для вас (будь-який веб-хостинг робить це безкоштовно), вибрати шаблон із багатьох безкоштовних або недорогих сайтів шаблонів, а також описи продуктів і фотографії, натиснути кілька налаштувань, і ви готові готовий розпочати прийом замовлень. У наших безкоштовних розділах про встановлення та швидкий початок роботи показано, як це зробити. Загальнодоступна сторона або «вітрина» OpenCart виглядає дуже професійно та готова до продажу майже відразу після встановлення.
Perpetua
perpetua.io
Універсальна роздрібна медіа-платформа Perpetua допомагає брендам підняти ефективність реклами на новий рівень. Ми надаємо вам інструменти, автоматизацію та контроль, необхідні для повної реалізації рекламного потенціалу в Amazon, Walmart, Instacart тощо.
Square
squareup.com
Square, Inc. — американська компанія, що надає фінансові послуги, агрегатор торговельних послуг і мобільних платежів, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія. Компанія продає платіжні продукти програмного та апаратного забезпечення та розширила свою діяльність у сфері послуг для малого бізнесу. Компанію заснували в 2009 році Джек Дорсі та Джим Маккелві, а в 2010 році запустили свій перший додаток і сервіс. З листопада 2015 року вона торгується як публічна компанія на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером SQ.
Skeepers
octoly.com
Skeepers є європейським лідером у сфері рішень для залучення покупців. Вони надають повністю інтегрований універсальний набір UGC для брендів, щоб зв’язатися зі споживачами, розширити охоплення, підвищити залученість, збільшити продажі та утримати клієнтів. Skeepers об’єднує бренди та споживачів за допомогою автентичного досвіду за допомогою нашого повністю інтегрованого універсального набору рішень UGC. Завдяки Skeepers бренди справді розвивають стосунки зі споживачами, розширюють охоплення, підвищують залученість, стимулюють продажі та покращують утримання споживачів. Його рішення дозволяють легко створювати, збирати, керувати та активувати UGC ефективно та в масштабі. Skeepers дає змогу брендам зв’язуватися з нашою спільнотою творців для отримання високоякісного індивідуального UGC відеовмісту. Його передовий штучний інтелект дозволяє брендам використовувати найоптимальніший відеоконтент, щоб зробити продукти резонансними для цільової аудиторії та транслювати відео через свої найефективніші канали розповсюдження.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (інтерактивні котирування) повідомляє потенційним клієнтам про ваші ціни та пакети на зрозумілій, налаштованій приватній сторінці, яка надає потенційним клієнтам досвід покупки, який їм подобається, підтримуючи психологію продажів. Незалежно від того, чи хочете ви пояснити свою ціну, створити модернізовану торгову пропозицію чи потрібна альтернатива CPQ, IQ допоможе вам.
DSers
dsers.com
Dsers — це один із найкращих інструментів Dropshipping AliExpress для електронної комерції, який дає змогу обробляти масові замовлення на AliExpress і здійснювати платежі. За допомогою Dsers ви можете знайти кілька варіантів постачальників з AliExpress лише одним клацанням миші. Це дає вам змогу підключатися до постачальників і керувати ними, розміщувати кілька замовлень лише за кілька секунд і автоматично відстежувати їх у своєму магазині чи обліковому записі Paypal. Dsers забезпечує оптимізацію постачальників, щоб знайти кращих постачальників для всіх ваших продуктів і сприяти кращому продажу того самого продукту з кращим рейтингом і нижчим ціновим діапазоном. Крім того, це дає змогу знайти заміну постачальника замість поточного лише кількома клацаннями миші та миттєво. Користувачі також отримують можливість розміщувати оптові замовлення за допомогою Dsers, що заощаджує час і енергію. Користувачі також можуть створювати різні пакети продуктів від багатьох постачальників AliExpress, щоб отримувати знижки, пропозиції та знижені ціни. Ви можете спробувати Dsers безкоштовно, просто створивши обліковий запис на їх веб-сайті та налаштувавши свій онлайн-магазин разом із ними.
Chargebee
chargebee.com
Платформа Chargebee дозволяє компаніям, які працюють за передплатою, отримувати, зберігати та максимізувати можливості отримання прибутку за допомогою автоматизованого регулярного виставлення рахунків, керування підписками та аналітики доходів. Завдяки плавній інтеграції з вашим технологічним набором Chargebee стає серцем ваших прибуткових операцій. Оптимізуйте ефективність продажів, успішних і фінансових операцій, щоб прискорити зростання доходу від підписки. Chargebee є провідною платформою управління зростанням доходів (RGM) для компаній, що працюють за передплатою. Місія Chargebee полягає в тому, щоб допомогти компаніям будь-якого розміру збільшити свої доходи, надаючи комплексний набір рішень, включаючи керування підписками та регулярне виставлення рахунків, оптимізацію ціноутворення та платежів, визнання доходів, збори та утримання клієнтів.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — далекоглядний технологічний лідер, який зосереджений на створенні майбутнього багатоканального виконання. Завдяки нашій неперевершеній мережі з понад 1500 підключених 3PL і набору інтегрованих хмарних платформ для управління складами, замовленнями та запасами ми дозволяємо сучасним продавцям і брендам задовольняти попит у будь-якому місці за допомогою надзвичайної гнучкості та масштабу без болісної міграції платформи.
Memberful
memberful.com
Монетизуйте свою пристрасть за допомогою членства. Найкраще у своєму класі програмне забезпечення для членства для незалежних творців, видавців, викладачів, подкастерів тощо.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in — це платформа електронної комерції, яка пропонує широкий асортимент продуктів у різних категоріях. Завдяки зручному інтерфейсу та інтуїтивно зрозумілій навігації Shoopy.in забезпечує покупцям зручні та безперебійні покупки в Інтернеті. Основні характеристики: Широкий асортимент продукції: Shoopy.in пропонує широкий вибір товарів, включаючи електроніку, моду, товари першої необхідності для дому, косметичні товари тощо. Зручний інтерфейс: веб-сайт має простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, що полегшує користувачам перегляд, пошук і купівлю товарів. Безпечний процес оформлення замовлення: Shoopy.in забезпечує безпечний процес оформлення замовлення, дозволяючи користувачам робити покупки з упевненістю та спокоєм. Персоналізовані рекомендації: Платформа надає персоналізовані рекомендації щодо продуктів на основі вподобань користувача та історії веб-перегляду, покращуючи досвід покупок. Адаптивний дизайн: Shoopy.in оптимізовано для різних пристроїв, включаючи настільні комп’ютери, планшети та смартфони, забезпечуючи безперебійну роботу на різних розмірах екрану. Важливі аспекти: Акції та знижки: Shoopy.in часто пропонує акції, знижки та спеціальні пропозиції, щоб залучити клієнтів і заохотити до покупок. Відгуки та оцінки клієнтів: користувачі можуть отримати доступ до оглядів і рейтингів продуктів від інших покупців, що допомагає їм приймати обґрунтовані рішення про покупку. Швидка та надійна доставка: Shoopy.in пропонує швидкі та надійні послуги доставки, забезпечуючи своєчасну доставку замовлень клієнтам.
Webgility
webgility.com
Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація синхронізує дані електронної комерції (доставку, закупівлю, запаси, ціни тощо) у ваших каналах продажів і автоматично та безпечно завантажує дані бухгалтерського обліку (податки, дані клієнтів і замовлення) у ваш QuickBooks. Цей процес практично усуває трудомістке ручне введення даних і зменшує дорогі помилки. Ніколи не турбуйтеся про точність бухгалтерського обліку, використовуйте нові канали продажів і стратегії, знаходьте нових клієнтів і продавайте більше з упевненістю, знаючи, що ви можете автоматично сортувати податкові надходження за юрисдикціями і вам не доведеться витрачати більше часу на керування замовленнями. Крім того, Webgility збирає всі ваші дані про магазин, замовлення, вартість і продуктивність в одному місці. Зручні для читання інформаційні панелі аналітики дають вам більш глибоке уявлення про прибутковість, продажі, розрахунки та ефективність продукту. З часом ви можете аналізувати сезонні тенденції та прогнозувати продажі та запаси. Ознайомтеся з показниками продажів, тенденціями продажів, найкращими та найменш продаваними продуктами за каналами тощо. Webgility запущено в 2007 році. Сьогодні це інтеграція № 1 для користувачів QuickBooks, яка обслуговує понад 5000 компаній і обробляє понад 100 мільйонів транзакцій на рік. Усі плани включають безкоштовну п’ятизіркову підтримку та адаптацію. >>Економте час і гроші<< Автоматизація зменшує накладні витрати та витрати на робочу силу, тож ви можете швидше адаптуватися та зосередитися на своєму розвитку. >>Підключіть свої системи електронної комерції<< Webgility інтегрується з понад 50 платформами електронної комерції, зокрема Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy та Wix. >>Аналізуйте та прогнозуйте результативність Зануртеся глибше в прибутковість, розрахунки та показники продажів, щоб отримати повне уявлення про свій бізнес. >>Усуньте введення даних вручну<< Webgility автоматично записує ваш онлайн-дохід, транзакції, податок із продажу та комісії на вашій обліковій платформі. >>Зберігайте свої книги в актуальному стані<< Запис транзакцій і виплат у режимі реального часу, щоб ваші книги ніколи не відставали. >>Швидко закривайте свої книги<< Рахунки чітко відповідають банківським депозитам, тож ви або ваш бухгалтер можете швидко закривати книги кожного місяця. >>Автоматична організація податкових надходжень<< Webgility збирає та реєструє податки з продажів з усіх продажів і організовує їх за юрисдикцією у вашій обліковій платформі для легкого подання. >>Ніколи не перепродавайте запаси<< Автоматично керуйте ціноутворенням і запасами в каналах продажів і програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку. >>Підвищення операційної ефективності<< Автоматизуйте закупівлю, виконання, повернення, повернення коштів та інші робочі процеси для підвищення ефективності роботи. >>Керуйте своїм бізнесом електронної комерції з одного місця<< Покращуйте організацію та ніколи більше не перемикайтеся між платформами продажу, оплати та доставки. >>Дотримуйтесь вимог<< Усі облікові записи відповідають вимогам і мають теги, тому ви можете легко перевірити та відкотити зміни. >>Легко співпрацюйте<< Легко діліться своїм обліковим записом зі своїм бухгалтером, бухгалтером або сторонньою бухгалтерською фірмою. >>Точно відстежуйте витрати<< Ознайомтеся ближче з ринком, оплатою та комісією за доставку та визначте більше способів заощадити. >>Налаштування відповідно до ваших потреб<< Персоналізуйте налаштування Webgility за каналом продажів за допомогою керування відображенням на рівні поля.
Channable
channable.com
Channable — це багатоканальна платформа електронної комерції, яка дає змогу брендам, роздрібним торговцям і агентствам прискорити зростання електронної комерції шляхом оптимізації даних про продукти в усіх каналах, сприяння багатоканальним продажам і підвищення коефіцієнтів конверсії за допомогою цільового пошуку та реклами продуктів. За допомогою Channable кожен член команди може спільно складати списки, керувати та рекламувати продукти в різних каналах – усе з однієї платформи.
RetailOps
retailops.com
RetailOps — це рішення для управління роздрібними операціями. Нашим клієнтам потрібне справжнє рішення SaaS, яке може керувати кількома каналами продажів і продуктами в одній, зручній у використанні програмі. Наші рішення охоплюють усе: від закупівель до звітів і навіть стають мобільними завдяки мобільному додатку RetailOps.
Baselinker
baselinker.com
- BaseLinker — це багатоканальне програмне забезпечення для керування, яке оптимізує продажі на всіх платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, Reverb і Mirakl, з більш ніж 1000 іншими інтеграціями. - Використовуючи наш розширений модуль автоматизації, команди можуть обробляти замовлення до 10 разів швидше, мінімізуючи помилки завдяки нашому унікальному помічнику з пакування та функціям автоматичних дій, які виконують такі завдання, як створення відправлення, електронні листи клієнтам, створення рахунків-фактур і друк етикеток. - Маючи понад 23 000 активних користувачів у Європі, США та Бразилії, ми надаємо експертну підтримку продавцям, які прагнуть до міжнародної експансії.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer — це платформа керування електронною комерцією, спеціально розроблена для підприємств, зокрема тих, що працюють у Північній Америці. Він пропонує інтегроване рішення, яке допомагає підприємствам керувати різними аспектами своїх операцій електронної комерції. Деякі ключові функції MarketSyncer включають: Комплексна інформаційна панель: надає консолідоване уявлення про ключові бізнес-метрики, включно з уявленнями про частки ринку, ефективність продукту, статуси доставки та рівні запасів. Інтеграція: безперебійне підключення до основних онлайн-ринків, таких як Amazon, Shopify, eBay, Walmart тощо. Він також інтегрується з провідними транспортними компаніями для оптимізації логістики. Керування замовленнями: пропонує детальну інформацію про статуси замовлень, дозволяючи компаніям відстежувати, керувати та оптимізувати процеси виконання. Управління продуктами: центр для керування всім портфоліо продуктів, аналізу найефективніших брендів і розуміння тенденцій продажів. Управління запасами: дозволяє компаніям відстежувати історію запасів, розуміти старіння продуктів, оцінювати провідні бренди та приймати обґрунтовані рішення щодо запасів. Обмеження брендів: унікальна функція, яка дозволяє компаніям обмежувати продаж певних брендів на певних ринках, забезпечуючи відповідність бренду та стратегічне узгодження. Налаштування та масштабованість: забезпечує ціноутворення на основі модулів передплати, що дозволяє компаніям вибирати інструменти та інтеграції відповідно до своїх потреб. Залучення та підтримка: пропонує спеціальне керування обліковим записом, розділ спільноти для обговорень користувачів, механізми зворотного зв’язку та надійну систему підтримки. Таким чином, MarketSyncer — це комплексне рішення, розроблене для оптимізації та оптимізації операцій електронної комерції, забезпечення ефективності, масштабованості та прибутковості для компаній на ринку Північної Америки.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi — це провідна уніфікована платформа CX, створена для об’єднання маркетингу, обслуговування та комерції, щоб допомогти компаніям усунути прогалину в клієнтському досвіді. Emplifi є міжнародною компанією з більш ніж 20-річним досвідом роботи в галузі, яка допомагає більш ніж 20 000 брендам, таким як Delta Air Lines, Samsung і Ford Motor Company, надавати своїм клієнтам винятковий досвід у кожній точці контакту на шляху клієнта. Хмара соціального маркетингу Emplifi дозволяє брендам спілкуватися, спілкуватися, створювати та адаптуватися до динамічного світу соціальних мереж. Інтуїтивно зрозуміла, зручна платформа Teams швидко ввімкнеться та почне працювати з відзначеним нагородами зручним інтерфейсом користувача та всіма інструментами та робочими процесами, необхідними для планування, планування, публікації та вимірювання результатів у кожному соціальному каналі. Потужні інструменти прослуховування вимірюють пульс управління спільнотою на основі штучного інтелекту, а інструменти прослуховування генерують уявлення про конкуренцію, тенденції, впливових осіб, підписників і поведінку, щоб маркетологи використовували правильний контент для потрібної аудиторії. Найкраща у своєму класі аналітика та аналітика Соціальні команди Rockstar з легкістю доводять свої результати завдяки глибоким уявленням, які надходять від потужної аналітики та неперевершеної спеціальної звітності, щоб вийти за рамки основ до реальних бізнес-результатів. Інтегроване обслуговування та допомога в соціальних мережах. Інтуїтивно зрозумілі, без навчання, інтегровані соціальні інструменти обслуговування клієнтів допомагають командам краще допомагати клієнтам, коли вони стоять у черзі, маршрутизують, миттєво вирішують проблеми в соціальних мережах. Інтегрована пряма трансляція ShopStream з відеопокупками. Здивуйте своїх клієнтів відеопокупками в прямому ефірі. Розширюйте свою цифрову подорож до покупок, щоб спонукати клієнтів від перегляду до покупки.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — це хмарна уніфікована платформа обслуговування клієнтів на базі штучного інтелекту, яка забезпечує безперебійну взаємодію з клієнтами та агентами через 30+ цифрових, соціальних і голосових каналів, а також надає практичну та масштабовану статистику в реальному часі, усуваючи потребу в будь-якому іншому точковому рішенні. * Дозволяє клієнтам взаємодіяти з вашим брендом на бажаному каналі для стабільного досвіду бренду, що приносить задоволення клієнтам. * Надає агентам уніфіковане/360 перегляд клієнтів і рекомендує найбільш релевантні відповіді за допомогою потужності штучного інтелекту для підвищення продуктивності та досвіду агентів. * Надає значущу та дієву інформацію керівникам для стимулювання зростання та операційної досконалості * Допомагає керівникам розкрити можливості для зростання, трансформації та інновацій за допомогою статистичних даних контакт-центру в реальному часі, які масштабуються в межах підприємства.
Paddle
paddle.com
Paddle пропонує повне рішення для платежів, податків і підписок для SaaS. Замість того, щоб об’єднувати та підтримувати фрагментований стек платежів, ми «робимо це для вас» на одній платформі, надаючи вам єдине джерело даних і правдивих доходів. Ми займаємося всім: від перевірок, платежів, керування підпискою, виставлення рахунків і поновлення до нагадувань, дотримання глобального податкового законодавства, захисту від шахрайства та звітності. Як ми це робимо? Як ваш зареєстрований продавець, Paddle керує для вас наступним: Інтеграція з кількома постачальниками платіжних послуг. Відповідальність за нарахування та сплату податку з продажів у всьому світі. Захист від шахрайства та обробка відкликаних платежів. Узгодження даних про доходи для рахунків і платежів за підписку. Зменшення відтоку та відновлення невдалих платежів. Запити щодо підтримки, пов’язані з виставленням рахунків. Дозвольте нам зосередитися на оптимізації кожної частини ваших платежів і процесу виставлення рахунків, а ви зосередитеся на розвитку свого бізнесу.
Persona
withpersona.com
Довірена ідентифікаційна інфраструктура Persona допомагає компаніям автоматизувати будь-які випадки використання, пов’язані з ідентифікацією — від безпечного збору та перевірки інформації про користувачів до прийняття рішень і перевірки вручну. Керуйте повністю сумісними програмами KYC/AML, боріться з шахрайством і автоматизуйте операції в одному місці. Інтегруйте за півдня, з інженерними розробками чи без них і з менш ніж 10 рядками коду. – Наша команда складається з колишніх інженерів і дизайнерів Square, Uber, Coursera, Dropbox і Slack. Ми пишаємося тим, що нас фінансують деякі з найкращих компаній венчурного капіталу, зокрема First Round Capital і Coatue. Деякі з наших ангелів-інвесторів включають Перрета та Вільяма Хокеї (співзасновники Plaid), Тоні Сю (Doordash) і Ділана Філда (засновник і генеральний директор Figma).
Yoti
yoti.com
Yoti Age Verification використовує поєднання технології штучного інтелекту, захисту від спуфінгу та перевірки автентичності документів, щоб ви могли бути впевнені у віці своїх клієнтів.
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard — це точна служба аналітики прибутку для продавців Amazon із додатковими інструментами: подальші поштові кампанії, управління запасами, відшкодування за втрачені та пошкоджені запаси та інші помилки FBA, а також сповіщення про зміни в списку. Усе це починається від 15 доларів США на місяць із 1-місячною безкоштовною пробною версією. Заснована в Німеччині в 2017 році, sellerboard швидко збільшила свою базу користувачів до понад 14 000 задоволених клієнтів по всьому світу.
Apviz
apviz.io
Перетворіть свою CAD-модель на інструмент продажів. Хмарна платформа для створення онлайн-3D-конфігураторів для електронної комерції. Простий у використанні та маніпулюванні, настроюваний, ефективний, безпечний 3D-конфігуратор SaaS (програмне забезпечення як послуга). 1.Імпортуйте ваші моделі 3D CAD. 2. Створіть свою конфігурацію та бізнес-правила та експортуйте свій 3D-конфігуратор. 3. Вбудуйте свій конфігуратор у свій сайт електронної комерції CMS та підключіть його (WooCommerce, Shopify, Salesforce Commerce Cloud, Magento тощо). 4. Залучайте своїх клієнтів за допомогою тривимірного конфігуратора продукту. Apviz, який можна використовувати в будь-якій галузі, пропонує спеціальні інструменти, бібліотеку матеріалів і віртуальну примірку для ювелірних виробів і годинників.
Epicor
epicor.com
Система Epicor ERP — це модульне галузеве програмне забезпечення, яке використовується для управління бізнес-процесами в масштабах компанії. Програмне забезпечення Epicor добре підходить для управління бухгалтерським обліком і фінансами, людськими ресурсами, клієнтами, ланцюгом постачання, інвентаризацією, розподілом і керування виробництвом. Програмне забезпечення Epicor доступне локально та як хмарне ERP SaaS (планування ресурсів підприємства). Epicor пропонує платформи управління бізнесом як галузеві рішення ERP. Epicor Software Corporation впроваджує інновації, щоб включити нові технології в систему ERP. Наприклад, Epicor використовує промисловий Інтернет речей (IIoT) для підключення машин із датчиками та ПЛК (програмованими логічними контролерами) на цехах у своєму розширеному MES (програмне забезпечення для виконання виробництва), яке легко інтегрується з системою Epicor ERP (і MRP). . Epicor надає розширене багатоканальне програмне забезпечення, включаючи електронну комерцію, для роздрібних торговців.
Emersya
emersya.com
Interactive 3D від Emersya — це комплексне середовище, яке дозволяє клієнтам: - Досліджувати продукти зсередини та зовні, з усіх кутів і дуже детально - Переглядати інтерактивні візуальні зображення продукту найвищої якості - Дізнаватися про історію продукту через збагачений вміст - Симулювати і спробуйте функції продукту в інтерактивному режимі - Відкрийте для себе технологію продукту та внутрішні компоненти в розгорнутому вигляді - Перегляньте та порівняйте всі кольори в діапазоні продуктів
VNTANA
vntana.com
VNTANA — це платформа SaaS, яка робить виробництво та розповсюдження 3D-активів швидким і масштабованим. 3D забезпечує високу рентабельність інвестицій у продажах B2B та B2C (зростання конверсії вдвічі та зниження прибутку на 40%), але впровадження 3D вимагало від 3D-художника багато ручної роботи, що займає багато часу та дорого. Запатентовані алгоритми інтелектуальної оптимізації VNTANA зменшують розмір 3D-моделі до 99%, зберігаючи високу точність зображення, щоб ви могли публікувати всюди. Ми керуємося API, тож можемо інтегруватися з існуючими DAM, PLM, цифровими салонами та практично з будь-якою іншою платформою, що дозволяє командам додавати 3D-можливості в існуючі робочі процеси. Наше програмне забезпечення допомогло клієнтам, таким як adidas, за допомогою нашого програмного забезпечення виконати за 1 годину те, що раніше займало 6 тижнів.
Cylindo
cylindo.com
Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багатьох точках взаємодії. Від 360-обертання та збільшення 4K на сторінці продукту до ресурсів AR, настроюваних зображень стилю життя та візуальних зображень продуктів для ескізів кошиків, стрічок покупок, електронної пошти, соціальних мереж, каталогів, сторонніх ринків і кіосків у магазинах. Завдяки чотирьом квінтильйонам варіантів продуктів і 10 мільйонам унікальних користувачів на місяць, Cylindo є каталізатором, який забезпечує чудовий досвід покупок, допомагаючи роздрібним торговцям і брендам показувати більше і продавати більше. Використовуючи платформу Cylindo, компанії підвищили коефіцієнт конверсії більш ніж на 36%, а середню вартість замовлення – на 88%, а витрати на візуалізацію знизили в середньому на 58%.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum є світовим лідером у налаштуванні продуктів від 3D до заводських, що дозволяє брендам впроваджувати інновації з відмінністю, зменшувати конкуренцію зі сторонніми роздрібними продавцями та збільшувати маржу та конверсію. Spectrum розробляє спеціальні програми з найкращою у своєму класі 3D-візуалізацією. А для успішної індивідуальної програми продукти мають відповідати очікуванням клієнтів, тому ми починаємо роботу з інтеграції на заводському рівні. Цей фокус призвів до 100% успіху інтеграції з такими клієнтами, як JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good тощо.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless має на меті стати світовою банківською платіжною мережею. Позбавте людей і компанії від розчарувань і вартості застарілих методів оплати за допомогою простих і безпечних рішень для прямих банківських платежів. Збирайте миттєві одноразові платежі. Або автоматичні регулярні платежі. Використовуйте наші доповнення для автоматичного відновлення невдалих платежів (відновлення в середньому 70%) і боротьби з шахрайством без шкоди для платежів вашого клієнта. З GoCardless ви економите час і гроші, залучаєте та утримуєте більше клієнтів, отримуєте гроші вчасно та зменшуєте стрес. Понад 75 000 компаній у всьому світі довіряють нам можливість здійснювати свої платежі, зокрема DocuSign, Carrefour, Norwegian Refuge Council, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey і UNHCR. Ми дозволяємо їм отримувати платежі з понад 30 країн, щороку обробляючи понад 30 мільярдів доларів. І наші продукти є гнучкими відповідно до того, як ви хочете їх використовувати – незалежно від того, чи хочете ви використовувати їх самостійно за допомогою нашої легкої у використанні онлайн-панелі, підключитися до однієї з 350+ систем, які ви вже можете використовувати для ведення свого бізнесу, або створити ваша власна інтеграція з нашим API. Ми виконуємо цю місію з 2011 року, і зараз у нас є неймовірна команда з понад 700 експертів із платежів у Великобританії, США, Франції та Австралії. Фактично, ви могли чути про нас раніше – про нас писали BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review та сотні інших. Хочете дізнатися більше? Перейдіть на gocardless.com
Printify
printify.com
Продавайте футболки на замовлення, чохли для телефонів і понад 750 товарів із вашим дизайном, надрукованим на вимогу. Ми забезпечимо друк і доставку вашим клієнтам.
EX.CO
ex.co
EX.CO — це відзначена нагородами платформа для відеотехнологій, яка дає змогу видавцям володіти своїм відеоконтентом і стратегіями монетизації для отримання максимального прибутку.
Informed Repricer
informed.co
Збільште свої прибутки за допомогою оптимізації цін. Залишайтеся конкурентоспроможними та заробляйте більше грошей за допомогою стратегій автоматичного переоцінки для всіх типів продавців. Informed.co — це конкурентоспроможна платформа для переоцінки №1, яка допомагає онлайн-бізнесу отримувати прибуток і вигравати більше Buy Boxes.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у використанні інтерфейс із вибором потужних інструментів, що охоплюють створення ідей та перевірку, аж до надання масштабованих міжканальних інтерфейсів 1-до-1. Порадуйте споживачів винятковим досвідом, щоб збільшити залученість, кількість конверсій і, зрештою, загальну цінність клієнта. Monetate впливає на мільярди доларів річного доходу провідних брендів, таких як Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group та сотень інших лідерів ринку.
Doofinder
doofinder.com
15% клієнтів йдуть, не знайшовши те, що їм потрібно. Doofinder допоможе вам це виправити. Doofinder — це інтелектуальна пошукова система електронної комерції на основі штучного інтелекту, яка покращує результати пошуку та покращує видимість продукту. Наша програма надає персоналізовані результати пошуку на основі індивідуальних уподобань у реальному часі менш ніж за 25 мілісекунд без збільшення швидкості завантаження. - Допоможіть своїм клієнтам знайти саме те, що вони шукають, за допомогою розширеної технології пошуку Doofinder, зменшуючи показники відмов і збільшуючи шанси на продаж. - Глибше зрозумійте поведінку та потреби своїх клієнтів, аналізуючи результати пошуку - Перетворіть свій досвід пошуку в електронній комерції за допомогою точних результатів, навіть якщо пошук безладний - Приймайте обґрунтовані рішення та передбачте попит клієнтів і нові тенденції за допомогою нашого потужного аналізу результатів пошуку +20 % конверсій, просто покращивши пошук: це так просто. Понад 10 000 задоволених клієнтів не можуть помилятися. Наше рішення просте у використанні, оскільки його можна швидко та легко інтегрувати з будь-яким веб-рішенням або рішенням для електронної комерції, а також із спеціально створеними сайтами, що забезпечує вам необхідну гнучкість. Не потребує кодування, легко встановити та почати використовувати.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop — це соціальна комерція, придатний для покупок UGC і візуальна торгова платформа для брендів електронної комерції та онлайн-магазинів, щоб активувати створений користувачами вміст або соціальний вміст брендів, позначаючи продукти та публікуючи доступні для покупок галереї на своєму веб-сайті, щоб підвищити коефіцієнт конверсії, збільшити продажі, побудувати соціальні мережі. довіра, взаємодія та безперебійний досвід покупок.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER пропонує повне рішення електронної комерції B2B з усіма інструментами, які потрібні брендам і покупцям для купівлі, продажу та співпраці в Інтернеті. Наші віртуальні демонстраційні зали, цифрові каталоги та таблиці лінійок дозволяють брендам оживляти свої продукти в Інтернеті та забезпечувати захоплюючий досвід покупки за допомогою 360-градусних зображень, відео та точок доступу для покупок. Провідні світові бренди довіряють нашому програмному забезпеченню корпоративного рівня, яке забезпечує безперебійну оптову роботу з більшою спільністю. Ми об’єднуємо понад 3000 брендів і 500 000 роздрібних торговців, підтримуємо тисячі ринкових зустрічей щороку та обробляємо замовлення на суму понад 38 мільярдів доларів США по всьому світу. Віртуальні виставкові зали: демонструйте свої продукти та створюйте переконливий досвід онлайн-покупок, який так само унікальний, як і ваш бренд, використовуючи гарячі точки для покупок, кругові зображення та динамічні відео. Платежі NuORDER: представляємо перше платіжне рішення, створене спеціально для оптової торгівлі. Завдяки гнучкості, що дозволяє запропонувати клік для покупки та оплату пізніше, бренди можуть керувати платежами як для негайних, так і для попередніх замовлень, не ризикуючи затримками або скасованими замовленнями, пов’язаними з традиційним процесом виставлення рахунків. Ексклюзивні роздрібні партнерства: наразі ми співпрацюємо з Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave і Grassroots Outdoor Alliance, щоб покращити процес візуального планування асортименту та купівлі. Результатом є більш потужний і ефективний ринковий процес. Цифрові виставки: від чарівництва до тижня моди в Нью-Йорку, NuORDER — це онлайн-майданчик, який проводить найбільші у світі події моди, одягу та відкритого повітрі. Розширюйте охоплення та розвивайте свій оптовий бізнес за допомогою нашої ексклюзивної мережі цифрових виставок. Для демонстрації відвідайте: https://www.nuorder.com/