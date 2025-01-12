Програмне забезпечення для електронної комерції - Найпопулярніші застосунки - Польща

Webgility

webgility.com

Webgility — це гнучке, потужне програмне забезпечення для автоматизації електронної комерції, яке з’єднує всі ваші магазини та ринки електронної комерції, систему торговельних точок, платформу доставки тощо з QuickBooks Online, QuickBooks Desktop і NetSuite — ІТ-технології не потрібні. Автоматизація синхронізує дані електронної комерції (доставку, закупівлю, запаси, ціни тощо) у ваших каналах продажів і автоматично та безпечно завантажує дані бухгалтерського обліку (податки, дані клієнтів і замовлення) у ваш QuickBooks. Цей процес практично усуває трудомістке ручне введення даних і зменшує дорогі помилки. Ніколи не турбуйтеся про точність бухгалтерського обліку, використовуйте нові канали продажів і стратегії, знаходьте нових клієнтів і продавайте більше з упевненістю, знаючи, що ви можете автоматично сортувати податкові надходження за юрисдикціями і вам не доведеться витрачати більше часу на керування замовленнями. Крім того, Webgility збирає всі ваші дані про магазин, замовлення, вартість і продуктивність в одному місці. Зручні для читання інформаційні панелі аналітики дають вам більш глибоке уявлення про прибутковість, продажі, розрахунки та ефективність продукту. З часом ви можете аналізувати сезонні тенденції та прогнозувати продажі та запаси. Ознайомтеся з показниками продажів, тенденціями продажів, найкращими та найменш продаваними продуктами за каналами тощо. Webgility запущено в 2007 році. Сьогодні це інтеграція № 1 для користувачів QuickBooks, яка обслуговує понад 5000 компаній і обробляє понад 100 мільйонів транзакцій на рік. Усі плани включають безкоштовну п’ятизіркову підтримку та адаптацію. >>Економте час і гроші<< Автоматизація зменшує накладні витрати та витрати на робочу силу, тож ви можете швидше адаптуватися та зосередитися на своєму розвитку. >>Підключіть свої системи електронної комерції<< Webgility інтегрується з понад 50 платформами електронної комерції, зокрема Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy та Wix. >>Аналізуйте та прогнозуйте результативність Зануртеся глибше в прибутковість, розрахунки та показники продажів, щоб отримати повне уявлення про свій бізнес. >>Усуньте введення даних вручну<< Webgility автоматично записує ваш онлайн-дохід, транзакції, податок із продажу та комісії на вашій обліковій платформі. >>Зберігайте свої книги в актуальному стані<< Запис транзакцій і виплат у режимі реального часу, щоб ваші книги ніколи не відставали. >>Швидко закривайте свої книги<< Рахунки чітко відповідають банківським депозитам, тож ви або ваш бухгалтер можете швидко закривати книги кожного місяця. >>Автоматична організація податкових надходжень<< Webgility збирає та реєструє податки з продажів з усіх продажів і організовує їх за юрисдикцією у вашій обліковій платформі для легкого подання. >>Ніколи не перепродавайте запаси<< Автоматично керуйте ціноутворенням і запасами в каналах продажів і програмному забезпеченні для бухгалтерського обліку. >>Підвищення операційної ефективності<< Автоматизуйте закупівлю, виконання, повернення, повернення коштів та інші робочі процеси для підвищення ефективності роботи. >>Керуйте своїм бізнесом електронної комерції з одного місця<< Покращуйте організацію та ніколи більше не перемикайтеся між платформами продажу, оплати та доставки. >>Дотримуйтесь вимог<< Усі облікові записи відповідають вимогам і мають теги, тому ви можете легко перевірити та відкотити зміни. >>Легко співпрацюйте<< Легко діліться своїм обліковим записом зі своїм бухгалтером, бухгалтером або сторонньою бухгалтерською фірмою. >>Точно відстежуйте витрати<< Ознайомтеся ближче з ринком, оплатою та комісією за доставку та визначте більше способів заощадити. >>Налаштування відповідно до ваших потреб<< Персоналізуйте налаштування Webgility за каналом продажів за допомогою керування відображенням на рівні поля.