Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Інструменти та програмне забезпечення для візуалізації даних необхідні для перетворення даних і показників у візуальні представлення, такі як діаграми та графіки. Ці допоміжні засоби дозволяють компаніям відстежувати бізнес-метрики та ключові показники ефективності (KPI) у режимі реального часу, сприяючи глибшому розумінню ефективності та цілей. Ці візуалізації можуть мати форму діаграм, графіків, звітів і інформаційних панелей, що робить розуміння даних більш доступним. Інформаційні панелі, зокрема, пропонують різні варіанти візуалізації, такі як системи показників і зручні для користувача відображення даних компанії, що дозволяє користувачам ефективно відстежувати тенденції та KPI. Багато пакетів програмного забезпечення для візуалізації даних мають інтуїтивно зрозумілі інтерфейси перетягування та інші зручні функції, що дає змогу користувачам, які не мають технічних знань, легко створювати інформаційні панелі. Проте деяке програмне забезпечення також пропонує розширені можливості, зокрема створення інформаційної панелі за допомогою кодування. Ці інструменти можуть отримувати дані з різних джерел, як-от завантаження файлів, бази даних і бізнес-програми, хоча для інтеграції певних програм або баз даних може знадобитися допомога ІТ або досвід кодування.
Запит на новий застосунок
Canva
canva.com
Canva - це графічна платформа дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку, презентації, презентації, плакати, документи та інший візуальний контент. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, розроблених та редагувати проекти та завантажувати власні фотографії через інтерфейс перетягування. Платформа безкоштовна у використанні та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva для Enterprise для додаткової функціональності. Користувачі також можуть оплатити фізичні продукти, які підлягають надруковій та відвантаженій. Це майже подвоїло останню оцінку в 2019 році.
Kittl
kittl.com
Kittl AI — це інструмент для проектування, який використовує моделі глибокого навчання, які розуміють текст користувача, перетворюючи його на візуально привабливі зображення або кліпарти за лічені секунди. Інструмент ідеально підходить для створення дизайну, будь то привабливий дизайн сувенірів або публікації в соціальних мережах. Користувачі можуть легко вивчати нові техніки дизайну незалежно від рівня навичок, використовуючи функції Kittl AI для перетворення тексту в зображення та тексту в кліпарт, які створюють приголомшливі зображення, ілюстрації чи фотографії на основі текстових описів лише за кілька клацань. Створений вміст зберігається, і до нього можна отримати доступ із розділу «Завантаження». Kittl AI видаляє фон кліпартів одним клацанням миші, а інструмент пропонує попередні налаштування стилів зображень і кліпартів, щоб допомогти користувачам знайти потрібні стилі. Зображення, створені штучним інтелектом на Kittl AI, створюються за допомогою моделей глибокого навчання, що дозволяє користувачам створювати швидше та економити гроші та ресурси. Користувачі можуть використовувати створений штучним інтелектом контент для комерційних проектів, якщо вони дотримуються умов використання та ліцензування Kittl. Інструмент пропонує спеціальний довідковий центр, і користувачі можуть зв’язатися зі службою підтримки Kittl, щоб отримати допомогу щодо своїх проектів.
Looker Studio
cloud.google.com
Looker Studio, раніше Google Data Studio, - це онлайн -інструмент для перетворення даних у настроювані інформаційні звіти та інформаційні панелі, представлені Google 15 березня 2016 року в рамках Suite Enterprise Google Analytics 360. Розблокуйте силу своїх даних за допомогою інтерактивних інформаційних панелей та прекрасних звітів, які надихають розумніші бізнес -рішення.
Geckoboard
geckoboard.com
Geckoboard — це простий інструмент для створення та обміну бізнес-панелями в реальному часі. Розроблений, щоб допомогти керівникам команд виводити живі дані для своєї команди та всієї організації, Geckoboard напряму інтегрується з понад 80 різними інструментами та службами, щоб допомогти вам отримати дані та отримати професійно виглядаючу інформаційну панель перед іншими за лічені хвилини. Кодування чи навчання не потрібні. Створюйте інформаційні панелі безпосередньо у своєму браузері за допомогою простого інтерфейсу з можливістю перетягування та виводьте важливі цифри, показники та ключові показники ефективності з неживих звітів і електронних таблиць. Geckoboard робить ваші ключові дані більш привабливими для всіх завдяки візуалізаціям, які кожен може зрозуміти з першого погляду та які автоматично оновлюються, щоб завжди залишатися в курсі подій. Виділіть варті уваги зміни в певних показниках за допомогою індикаторів стану, які привертають увагу до показників, які перевищують або нижчі від очікуваних, і візуально показують цілі, над якими ви працюєте, одним клацанням миші. Незважаючи на те, що ваша команда працює, Geckoboard спрощує обмін вашими інформаційними панелями. Скопіюйте та вставте посилання на живу інформаційну панель, яку можна переглядати в будь-якому веб-переглядачі, або запросіть своїх товаришів по команді увійти, переглянути та навіть створити власні інформаційні панелі. Для регулярних оновлень ви можете запланувати надсилання скріншотів інформаційної панелі електронною поштою або публікацію на каналі Slack через регулярні проміжки часу. Для максимальної видимості Geckoboard має функцію «Надіслати на телевізор», що дозволяє вам об’єднати обліковий запис із браузером на великому екрані чи телевізорі та вибрати, які інформаційні панелі ви хочете там відображати. Він навіть може переглядати кілька інформаційних панелей на одному екрані. У нас є прості інструкції щодо того, як досягти цього за день, використовуючи доступне готове обладнання. Нарешті, ви можете відстежувати ключові цифри в дорозі, увійшовши у свій обліковий запис у браузері мобільного пристрою, де ви зможете отримати доступ до своїх інформаційних панелей, ідеально відформатованих для невеликих екранів. Створюйте свої перші інформаційні панелі безкоштовно протягом 14 днів – платіжні дані не потрібні.
Litmaps
litmaps.com
Litmaps — це інструмент для відкриття досліджень, який поєднує в собі інтерактивні карти цитування, сучасні інструменти пошуку та цільові оновлення, щоб допомогти дослідникам і командам дослідників зрозуміти величезний науковий корпус. Він може візуалізувати вашу дослідницьку тему за допомогою всього, починаючи від наукових статей, патентів, попереднього друку та електронного друку.
Rose AI
rose.ai
Rose — це інструмент на основі штучного інтелекту, який спрощує процес дослідження даних, пропонуючи ефективне рішення для пошуку, очищення, візуалізації та перетворення даних. Орієнтуючись на простоту використання, Rose використовує найсучасніші LLM (моделі мовних моделей) із відкритим кодом і методи обробки природної мови для аналізу інформації на основі підказок людської мови. Це дозволяє користувачам легко знаходити відповідні джерела даних, забезпечуючи плавну інтеграцію з провідними постачальниками даних у всьому світі. Сильна сторона платформи полягає в її здатності ефективно залучати та візуалізувати дані. Поєднуючи креативні аспекти технології SF (Сан-Франциско) з надійністю фінансів Нью-Йорка (Нью-Йорк), Rose забезпечує систему, що повністю перевіряється, що дозволяє користувачам відстежувати логіку її результатів аж до вихідних даних. Ця функція підвищує прозорість і підзвітність. Rose також забезпечує безпроблемний обмін даними, надаючи користувачам можливість легко ділитися інформацією з внутрішніми командами або третіми сторонами. Користувачі можуть контролювати рівень дозволу, наданого одержувачам, забезпечуючи захист конфіденційної інформації. Крім того, Rose працює як надійний сторонній ринок даних, що сприяє купівлі та продажу різноманітних і великих наборів даних. Ця функція пропонує користувачам можливість легко переглядати, купувати та продавати набори даних, сприяючи створенню середовища для співпраці. Rose використовується аналітиками відомих фінансових установ, що додатково підтверджує його надійність і придатність для завдань, що потребують великої кількості даних. Інструмент супроводжується вичерпним ресурсом документації та забезпечує підтримку клієнтів через контактні канали, включаючи електронну пошту.
Cluvio
cluvio.com
За допомогою Cluvio ви можете виконувати SQL-запити до вашої бази даних і візуалізувати результати у вигляді красивих інтерактивних інформаційних панелей, якими можна легко поділитися з вашою командою. Cluvio підтримує всі основні бази даних SQL, такі як Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform і Exasol.
Elastic Cloud
elastic.co
Пошук підприємства, можливість спостереження та безпека для хмари. Швидко та легко знаходьте інформацію, отримуйте статистику та захищайте свої інвестиції в технології, незалежно від того, працюєте ви в Amazon Web Services, Microsoft Azure або Google Cloud.
Grist
getgrist.com
Grist поєднує в собі найкраще з електронних таблиць, баз даних і конструкторів програм. Використовуючи знайомий інтерфейс електронної таблиці, організуйте свою інформацію як реляційну базу даних і створюйте інформаційні панелі за лічені хвилини. Отримайте максимум від своїх даних, переконавшись, що вони добре структуровані та зберігаються в одному місці. Жодного дублювання, жодних сварок із електронними таблицями та об’єднання документів. Співпрацюйте в режимі реального часу, захищаючи свої дані за допомогою спеціальних правил доступу, які контролюють дозволи аж до комірки. Дозвольте всім працювати з однаковими даними без шкоди для конфіденційності чи стабільності. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис команди або розмістіть Grist самостійно – у будь-якому випадку ваші дані завжди будуть вашими.
Whatagraph
whatagraph.com
У маркетологів є кілька джерел маркетингу, сотні запущених кампаній, а також клієнти чи зацікавлені сторони, яким потрібно керувати та звітувати. З’єднати всі дані, обробити їх, виявити ідеї та продемонструвати рентабельність інвестицій – це складно. Whatagraph — це інтуїтивно зрозуміла платформа маркетингових даних «все-в-одному», яка легко позбавляє маркетолога від ручної роботи та клопоту, пов’язаного з даними. Ви можете замінити кілька повільних і складних інструментів однією платформою. І на відміну від інших на ринку, Whatagraph є простим у використанні, надійним і робить роботу з даними (керування, змішування та візуалізацію міжканальних даних) швидкою та легкою для будь-кого в команді: об’єднайте всі свої маркетингові дані в єдиний концентратор без сторонніх інструментів і роз'ємів. Керуйте та впорядковуйте неструктуровані, розсіяні міжканальні дані за допомогою перетворень без коду. Кожному в команді маркетингу досить легко виконувати розширені завдання керування даними, не маючи навичок аналітики, програмування чи технічних знань. Кількома клацаннями миші створюйте приголомшливі візуалізації підключених і підготовлених міжканальних даних. Швидке перетворення його на готові для аналізу чи презентації звіти, інформаційні панелі або окремі графіки, діаграми, воронки чи таблиці. Нарешті, автоматизуйте те, як ви ділитеся цими даними або доставляєте їх до будь-якого пункту призначення: клієнтів, зацікавлених сторін, товаришів по команді чи інших інструментів і платформ. Незалежно від того, чи виступаєте ви в залі засідань, чи своїм клієнтам, чи шукаєте інформацію щодо покращення кампаній, ви впевнені, що маєте надійну та швидку платформу з усіма актуальними даними в одному місці, представленими чітко та наочно. На підготовку знадобляться хвилини замість годин, а на масштабування для нових клієнтів або джерел даних – хвилини замість годин.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел бізнес-аналітики. Це безкоштовна програма для відстеження та моніторингу всіх бізнес-метрик в одному місці. Cyfe надає агентствам і маркетологам інформаційні панелі для підтвердження рентабельності інвестицій, об’єднання джерел даних і візуалізації тенденцій. Заснована в 2012 році Девеном Пателем і показана в популярному шоу «Кремнієва долина», Cyfe розширилася до понад трьохсот тисяч користувачів. У 2020 році Cyfe приєднався до нещодавно створеного комплексу маркетингових технологій Traject, орієнтованого на агентство. Traject, що складається з пристрасних членів команди з 22 міст і 11 країн, представляє 7 брендів у сфері маркетингових технологій. Cyfe залишається вірним корінням Cyfe, прагнучи надати найпростіше готове рішення для панелей керування, а також впроваджувати інновації, розширювати інтеграцію та покращувати зручність використання. Cyfe by Traject підтримує сотні тисяч користувачів і компаній, від індивідуальних підприємців до компаній, зосереджуючись на тому, щоб допомогти агентствам, що розвиваються, відстежувати їхні зусилля та досягати цінності.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Flourish
flourish.studio
Красива, проста візуалізація даних і розповідь
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture-це мобільна перша операційна платформа, яка дає вам знання, інструменти та процеси, які вам потрібно безпечно працювати, відповідати більш високим стандартам та вдосконалюватись щодня, пропонуючи кращий спосіб роботи. Те, що розпочалося як цифровий додаток до контрольного списку, перетворилося на платформу для проведення інспекцій, підняття та вирішення проблем, управління активами та навчальних команд на ходу. SafetyCulture також допомагає командам робити більше, ніж просто поставити галочки для управління, ризику та дотримання - це може допомогти встановити середовище, стандарти охорони здоров'я та безпеки та підняти планку, коли мова йде про оперативну майстерність. Завдяки захопленню даних у режимі реального часу в реальному часі під рукою, ви завжди будете знати, що працює, а що не так, ви можете зосередитись на тому, що справді має значення-щодня покращується. Розблокуйте потенціал своїх робочих команд, щоб просунути ваш бізнес вперед за допомогою безпеки.
Reportz
reportz.io
Reportz — це інструмент звітності в реальному часі на основі інформаційної панелі для компаній цифрового маркетингу, агентств і фрілансерів, який може допомогти автоматизувати процеси звітності клієнтів. Встановіть правильні KPI і дозвольте Reportz виконувати всю рутинну роботу за вас. Підтримуйте своїх клієнтів і надайте їм найпрозорішу звітність клієнтів, яку вони коли-небудь бачили. Необмежена кількість інтеграцій. Необмежена кількість користувачів. Безкоштовна біла мітка електронної пошти та облікового запису. Необмежена кількість KPI на інформаційних панелях.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics — це єдина платформа звітності, розроблена спеціально для маркетингових агентств. Проста у користуванні платформа економить ваш час, покращує процеси звітності та вражає ваших клієнтів глибокими звітами та живими настроюваними маркетинговими панелями, які демонструють ваш повний маркетинговий вплив. Підключайтеся та контролюйте кожен із маркетингових каналів своїх клієнтів за допомогою єдиної цілісної інформаційної панелі. AgencyAnalytics інтегрується з більш ніж 80 платформами для відстеження та створення звітів про SEO, PPC, відстеження дзвінків, соціальні медіа, маркетинг електронною поштою, електронну комерцію, місцеву торгівлю тощо — усе це повністю позначено для вашого агентства. AgencyAnalytics також містить повний набір інструментів SEO, призначених для оптимізації та автоматизації вашого агентства. Щодня відстежуйте рейтинги, відстежуйте зворотні посилання, виконуйте технічний аудит SEO та не відставайте від конкуренції за допомогою повного набору вбудованих інструментів SEO. Незалежно від того, чи є ви відомим агентством, чи тільки починаєте працювати, AgencyAnalytics пропонує прості та гнучкі ціни на кожному етапі розвитку вашого агентства, починаючи від 12 доларів США за кампанію клієнта на місяць. Спробуйте без ризику протягом 14 днів, кредитна картка не потрібна.
Visme
visme.co
VISME-це все-в-одна платформа, яка надає можливості професіоналів, які не є провідними компаніями, трансформувати те, як вони створюють та діляться та публікують захоплюючі презентації, документи, візуальні звіти, візуалізації даних та інші візуальні формати за менший час. Користувачі IBM, Goldenstate Warriors, Gartner, Nationwide та 15 мільйонів інших користувачів використовують Visme як інструмент створення контенту, щоб розповісти та представити свої історії та перекладати нудні дані на залучення візуальних зображень. Працювати індивідуально або як команда для співпраці. Опублікуйте в Інтернеті, вбудуйте на свій сайт або завантажте для офлайн -використання. Користувачі можуть співпрацювати, організовувати дані проекту у папках та надавати дозволи на основі ролей відповідним командам або особам. Більше того, Visme поставляється з декількома функціями автоматизації для публікації та відображення, які дозволяють видавцям встановити час для автоматизації онлайн -презентацій та аналітики для відстеження ефективності опублікованого контенту.
Databox
databox.com
Databox — це проста у використанні платформа бізнес-аналітики для компаній, що розвиваються. Це дозволяє вам легко централізувати свої дані, щоб ви могли переглядати стан усієї компанії в одному місці. Тоді це допоможе вам використовувати ваші дані для прийняття кращих рішень і підвищення ефективності вашої компанії. Ми взяли всі потужні функції аналітики, які зазвичай є в складних корпоративних інструментах, і зробили їх доступними для підприємств, що розвиваються. Створюйте красиві спеціальні інформаційні панелі без коду, щоб ви завжди знали, як працюєте. Створюйте автоматизовані звіти, щоб ділитися оновленнями, інформаційними панелями та контекстом зі своєю командою або клієнтами. Ставте цілі для кожної команди та автоматично відстежуйте їхній прогрес. Використовуйте контрольні показники, щоб порівняти себе з такими компаніями, як ваша, і знайти можливості для вдосконалення. Використовуйте прогнози, щоб прогнозувати майбутню продуктивність і краще планувати зараз. А також автоматично відстежуйте ефективність вашої компанії за допомогою спеціальної електронної пошти та оновлень Slack.
Reach Reporting
reachreporting.com
Перейдіть до звіту про охоплення. Автоматизація ваших фінансових і нефінансових даних. Полегшує звітування, прогнозування та складання бюджету за допомогою потужних інформаційних панелей і покращених візуальних елементів. Автоматизуйте повторювані завдання, щоб за лічені хвилини приймати кращі рішення на основі даних. Отримайте цінну інформацію про траєкторію свого бізнесу за допомогою нашої функції тристороннього прогнозування. Поєднавши ваші прибутки та збитки, баланс і звіт про рух грошових коштів, ви можете створити повне уявлення про свої фінанси за допомогою автоматизованого прогнозування грошових потоків. За оцінками фінансових менеджерів, бухгалтерів і консультантів, 48% свого часу витрачають на підготовку фінансових звітів і інформаційних панелей. Звіти та інформаційні панелі динамічно оновлюються в міру надходження даних щомісяця. Візуалізуйте дані всього за кілька кліків.
Infogram
infogram.com
Infogram — це проста у використанні програма для створення інфографіки та діаграм. Створюйте та діліться красивою інфографікою, онлайн-звітами та інтерактивними картами. Зробіть свій власний тут.
Venngage
venngage.com
Venngage — це платформа інформаційного дизайну, яка надає низку спеціальних шаблонів для b2b, щоб полегшити передачу складної інформації всередині та за межами вашої організації, легко та без дизайнера. Продукт Venngage надає цікаві візуальні матеріали, які можна додати до вашої програми навчання та розвитку, що, у свою чергу, допомагає інформувати вашу організацію про важливі рішення та процеси. Продукт Venngage допомагає трансформувати аналіз даних для створення привабливого та потужного візуального вмісту/дослідницьких документів для встановлення лідерства в просторі b2b. Venngage також надає корисні шаблони зовнішніх комунікацій, щоб допомогти поділитися історією вашої компанії з потенційними клієнтами та покупцями. Якщо у вас є складне рішення, яке ви пропонуєте, і вам потрібен простий спосіб повідомити цінність пропозиції вашого бізнесу, шаблони інфографіки Venngage гарантують, що вони зрозуміють ваші пропозиції. Venngage — це чудове місце для створення та організації важливих візуальних ресурсів для вашої організації, таких як звіти, організаційна структура та інформація, посібники та матеріали з підготовки, дослідницькі документи та офіційні документи тощо. Ви можете вирізнитися з-поміж інших компаній, використовуючи оповідання на основі даних, щоб надихнути вашу організацію та клієнтів розуміти високотехнічну інформацію у візуальному форматі. Приєднуйтесь до понад 500 команд і організацій, які щодня використовують Venngage, щоб оптимізувати їхні комунікації та залучити їхні команди та аудиторію. Перетворіть повідомлення та вміст вашого бренду з технічного та заплутаного жаргону на візуально привабливу та переконливу інформаційну графіку. Підтримуйте ваші розподілені команди пов’язаними та узгодженими за допомогою кращої корпоративної комунікації. Дізнайтеся, чому такі компанії, як Wal-Mart, AstraZeneca, Facebook, GoodLife, вважають Venngage ключовим інструментом для підтримки продуктивності, узгодженості та залученості своїх організацій.
PopSQL
popsql.com
PopSQL — це еволюція застарілих редакторів SQL, таких як DataGrip, DBeaver, Postico. Ми надаємо чудовий сучасний редактор SQL для команд, орієнтованих на дані, які прагнуть заощадити час, підвищити точність даних, швидше залучати нових найманців і швидко надавати інформацію для бізнесу. За допомогою PopSQL користувачі можуть легко зрозуміти свою модель даних, написати контрольований версією SQL, співпрацювати в реальному часі, візуалізувати дані в діаграмах і інформаційних панелях, планувати звіти, ділитися результатами та організовувати базові запити для пошуку та відкриття. Навіть якщо ваша команда вже використовує великий BI-інструмент, як-от Tableau або Looker, або набір редакторів SQL, PopSQL забезпечує безперебійну співпрацю між вашими досвідченими користувачами SQL, молодшими аналітиками та навіть менш технічними зацікавленими сторонами, які прагнуть аналізу даних. . * Кросплатформна сумісність із macOS, Windows і Linux * Працює з Snowflake, Redshift, BigQuery, Clickhouse, Databricks, Athena, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, SQL Server, SQLite, Presto, Cassandra тощо
Reportei
reportei.com
Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди. Переглядайте всі свої основні показники з Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інших всі канали на одному екрані. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Спробуйте зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу. --- Створюйте звіти та інформаційні панелі для соціальних мереж і цифрового маркетингу всього за 3 секунди Перегляньте на одному екрані основні показники: Instagram, Facebook, Meta Ads, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD Station, Active Campaign, PhoneTrack, Search Console, Google My Business, Twitter, Pinterest та інші канали. Не витрачайте час на ручні завдання, підвищуйте свою продуктивність і результати за допомогою цифрового маркетингу. Проведіть простий тест зараз і подивіться, як Reportei оптимізує вашу роботу.
Jet Admin
jetadmin.io
Представляємо JetAdmin: ваш потужний інструмент без коду для створення внутрішніх інструментів і порталів клієнтів! Розблокуйте майбутнє розробки програмного забезпечення з JetAdmin, вашим найкращим конструктором без коду для створення внутрішніх інструментів і захоплюючих порталів для клієнтів. Попрощайтеся зі складнощами традиційного кодування та скористайтеся швидшим і ефективнішим способом створення надійних індивідуальних рішень, які розширять можливості вашого бізнесу. Чому JetAdmin? Простота без коду: з JetAdmin вам не потрібно бути майстром програмування, щоб створювати потужні програми. Наш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс із функцією перетягування та готові компоненти спрощують створення внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів. Універсальний доступ: легко розробляйте веб-рішення, до яких можна отримати доступ будь-де та будь-коли. Незалежно від того, чи йдеться про оптимізацію внутрішніх процесів чи покращення взаємодії з клієнтами, JetAdmin забезпечує неперевершену доступність. Створено для досконалості: JetAdmin дає змогу створювати рішення, які точно відповідають вашим унікальним потребам. Налаштуйте все, від полів даних до користувацьких інтерфейсів, не докладаючи жодних зусиль. Статистика на основі даних: використовуйте наші надійні інструменти керування даними, щоб з легкістю збирати, аналізувати та візуалізувати інформацію. Приймайте зважені рішення та оптимізуйте свою діяльність, як ніколи раніше. Безпека перш за все: ми надаємо пріоритет безпеці ваших даних і програм. JetAdmin може похвалитися першокласними функціями безпеки для захисту ваших внутрішніх інструментів і порталів клієнтів від загроз, гарантуючи душевний спокій. Масштабованість у своїй основі: JetAdmin росте разом з вами. Почніть з малого та збільшуйте масштаб у міру розширення свого бізнесу без шкоди для продуктивності чи стабільності. Повна інтеграція: легко інтегруйте JetAdmin із наявними системами та програмами сторонніх розробників, максимізуючи ефективність і підключення до всієї вашої екосистеми. Розкрийте свій творчий потенціал: з JetAdmin безмежні можливості. Створюйте приголомшливі інтерфейси, автоматизуйте завдання та з легкістю забезпечуйте виняткову взаємодію з користувачем. Немає обмежень, тільки можливості: незалежно від того, чи є ви досвідченим розробником, чи зовсім новачком, JetAdmin дає вам змогу втілювати свої ідеї в реальність без обмежень. Відчуйте революцію в розробці програмного забезпечення. Приєднуйтесь до рядів компаній у всьому світі, які використовують JetAdmin для створення інноваційних внутрішніх інструментів і порталів для клієнтів, які встановлюють нові стандарти продуктивності та задоволеності користувачів. JetAdmin: де без коду зустрічається безмежний потенціал. Почніть сьогодні та переосмисліть те, що можливо у вашій цифровій подорожі!
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ — це найшвидший спосіб візуалізації ваших даних і обміну глибокими історіями в Microsoft Power BI. Інтуїтивно зрозумілий користувальницький інтерфейс (UX) без використання коду допомагає навіть звичайним користувачам створювати інформаційні панелі та розкадровки за лічені хвилини з понад 50 діаграмами, діаграмами та таблицями, інтегрованими в єдиний візуал. Analytics+ розроблено, щоб допомогти клієнтам перенести свої застарілі інформаційні панелі з Tableau, Spotfire, Qlik, Cognos, SAP Lumira або їхні статичні інформаційні панелі PowerPoint із Think-cell або Mekko Graphics і консолідувати їх у Microsoft Power BI.
Aiven
aiven.io
Діючи як центральний центр для всіх потреб у базі даних, Aiven пропонує служби реляційної та нереляційної бази даних, а також пакет візуалізації та високопродуктивний брокер повідомлень. Наша пропозиція послуг включає Kafka, PostgreSQL, MySQL, Opensearch, Elasticsearch, Cassandra, Redis, InfluxDB, M3 і Grafana. Усі послуги Aiven оплачуються погодинно на основі фактичного використання без прихованих платежів. Почніть 30-денну пробну версію вже сьогодні!
DashThis
dashthis.com
Якщо ви шукаєте інструмент звітування цифрового маркетингу, який має ЛИШЕ ті функції, які вам потрібні, і без складних «зайвих» речей, DashThis саме для вас! Ми інтегруємося з понад 30 джерелами даних, а для всього іншого є наш чудовий файловий менеджер CSV, який допоможе вам додати будь-які інші дані, які ви можете мати на своїх інформаційних панелях. І, перш за все, ми відомі своєю приголомшливою підтримкою клієнтів. Ви не залишитеся наодинці з інструментом і кількома статтями довідкового центру (хоча, якщо ви віддаєте перевагу цьому, це теж нормально!). Якщо вам потрібен відданий член нашої команди, який гарантує, що ви готові до роботи в найкоротші терміни, і завжди готовий відповісти на запитання, коли вам потрібно, це саме те, що ви отримаєте!
GRID
grid.is
GRID — це інструмент для роботи з електронними таблицями наступного покоління, який містить вбудований рівень документа для візуалізації даних, оповідання та презентації. На додаток до нашого рідного редактора електронних таблиць GRID Sheets, GRID дозволяє легко поєднувати численні інші джерела даних в одному місці. Імпортуйте файли електронних таблиць, підключайтеся до електронних таблиць у хмарних дисках або підключайте бази даних з інших джерел, таких як Airtable або Notion. За допомогою GRID ви можете припинити переходити між інструментами та виконувати весь аналіз, візуалізацію та обмін даними з одного продукту. GRID поєднує потужність електронних таблиць, програмного забезпечення для презентацій і текстових редакторів на одній прекрасній поверхні. Ми створюємо інструмент, який робить роботу з даними легшою та доступнішою для всіх. Під час роботи GRID пропонує відповідні типи діаграм і навіть може допомогти вам визначити правильні формули для використання з нашим повністю інтегрованим копілотом формул на базі GPT-3. GRID — це майбутнє чисел. Зареєструйтеся та запустіть GRID безкоштовно на www.grid.is.
Octoboard Marketing Agency
octoboard.com
Маркетингові агентства економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Ardoq
ardoq.com
Архітектура Enterprise Reimagine. Платформа, керована даними Ardoq, об'єднує ваші перегляди підприємства, складаючи чіткий шлях до зміни змін, розблокування зростання доходів, інновацій палива та прискорення трансформації. Наше програмне забезпечення допомагає організаціям планувати, виконувати та прогнозувати вплив змін у своїх людей, проектів, стратегій, процесів, додатків, інфраструктури та можливостей. За допомогою ARDOQ Fresh Data створює динамічний огляд, який дає уявлення про кращі рішення. За допомогою інформаційних панелей, інтерактивних візуалізацій та діаграми користувачі можуть зосередитись на розумінні взаємозалежності між технологіями та людьми, а також менше часу на документ. Ardoq - смілива, турботлива та керована компанією, яка має місію надати можливість нашим клієнтам керувати цінністю через успішні зміни. Більше інформації: www.ardoq.com.
datapine
datapine.com
datapine — це комплексне програмне забезпечення Business Intelligence, яке дозволяє кожному досліджувати, візуалізувати, контролювати та ділитися своїми даними, як ніколи раніше!
Grow
grow.com
Grow-це платформа без коду з повної стекла бізнес-розвідки (BI), яка дає можливість усім у вашій організації приймати рішення, керовані даними. Поєднуючи ETL, зберігання даних та візуалізацію на одній простих у використанні платформи, будь-яка організація може підключати та вивчити свої дані до поверхневих ознак. Наша модель ліцензії Unlimited-користувача дає всім доступ до необхідних відповідей, не чекаючи в черзі для аналітика. Тепер кожен може приймати великі рішення в режимі реального часу, щоб прискорити своє зростання.
Ottava
ottava.io
Ottava стоїть на передньому краї програмного забезпечення для керування даними, бездоганно гармонізуючи робочі процеси на основі Excel із складними можливостями аналізу даних. Розроблений для нетехнічних користувачів, Ottava спрощує введення даних, створення діаграм і аналіз, забезпечуючи зручність роботи. На відміну від традиційних інструментів, які вимагають ретельної підготовки даних перед проведенням детального аналізу, Ottava дає користувачам можливість вводити, досліджувати та витягувати ідеї безпосередньо зі зведених або агрегованих даних. Ця унікальна можливість прискорює аналітичний процес і економить дорогоцінний час, дозволяючи користувачам відкривати приховану інформацію в своїх даних і приймати обґрунтовані рішення.
Brightmetrics
brightmetrics.com
Brightmetrics дає змогу вашій команді отримати критичну інформацію за допомогою найпоширеніших і найцінніших інструментів спілкування з клієнтами — вашої бізнес-телефонної системи та програми контакт-центру. Brightmetrics збирає та організовує ваші телефонні та інші багатоканальні дані про взаємодію з вашої системи Mitel MiVoice Connect, Mitel MiVoice Business, Mitel MiContact Center, RingCentral або Genesys Cloud у будь-якій конфігурації, яка вам потрібна. Наші аналітичні панелі та інформаційні панелі в режимі реального часу дають змогу вашій команді переходити від зведених звітів або візуалізацій, що показують тенденції високого рівня, до окремих дзвінків або взаємодій, щоб ви могли зрозуміти контекст і зробити більш обґрунтовані висновки, які допоможуть вам прийняти розумні бізнес-рішення. Різниця в Brightmetrics. Час до досягнення ефективності Налаштування безкоштовної пробної версії займає хвилини, а не дні, без плати за активацію. Простота використання Перегляньте свої дані вже сьогодні за допомогою наших простих у використанні шаблонів або швидко налаштуйте власні. Демократизуйте статистику та доступ. Ми пропонуємо необмежену кількість користувачів Brightmetrics – ліцензування Genesys Cloud не потрібне. Унікальні функції Використовуйте звіти про дані про дотримання та плавну деталізацію даних. Почніть отримувати цінну інформацію вже сьогодні Brightmetrics не схожий на будь-який інший інструмент аналітики залучення клієнтів і інформаційної панелі, якими ви коли-небудь користувалися, і ми можемо це довести. Натисніть, щоб надіслати запит на демонстрацію сьогодні!
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, який використовується як брендами, так і науковцями, дозволяє будь-кому аналізувати дані та отримувати цінну інформацію – незалежно від того, в якому секторі ви працюєте. Від завдань базового аналізу до найглибших дослідницьких проектів: з ATLAS.ti ви можете легко розблокувати ефективні висновки на основі даних якісних і змішаних методів за допомогою інтуїтивно зрозумілих інструментів дослідження та найкращих у своєму класі технологій: • Отримайте доступ до власних програм для Mac і Win, а також нашої веб-версії • Усі функції та інструменти, включені в один повний пакет програмного забезпечення • Заощаджуйте час і автоматично знаходьте статистику за допомогою штучного інтелекту • Насолоджуйтеся безперебійним обміном проектами між версіями • Скористайтеся перевагами співпраці в режимі реального часу для команд • Діліться багатокористувацькими ліцензіями з будь-якою кількістю людей • Скористайтеся нашою безкоштовною підтримкою в реальному часі та навчанням експертів. Дізнайтеся більше тут : www.atlasti.com
Pigment
pigment.com
Що таке пігмент? Pigment — це платформа бізнес-планування. Об’єднавши людей, дані та процеси в інтуїтивно зрозумілу, адаптовану, інтегровану платформу, команди можуть швидко будувати надійні стратегічні та оперативні бізнес-плани для стимулювання зростання, реагування на зміни та перспективного розвитку свого бізнесу. Такі провідні компанії, як Klarna, Figma, Airtable, PVH і Webhelp, щодня довіряють Pigment, що дозволяє їм приймати впевнені та точні рішення.
Datapad
datapad.io
Datapad — це платформа звітності без коду. Це допомагає будь-якій компанії миттєво інтегруватися з понад 15 джерелами, консолідувати свої дані в єдиному місці та співпрацювати зі своїми командами та клієнтами. Інструмент вирізняється простотою у використанні, дизайном і простотою. Деякі основні функції: - 15+ інтеграцій - Шаблони показників і інформаційної панелі - Генерація AI Insight - Побудовник діаграм Google Таблиць - Посилання на інформаційну панель і вбудовування - Щоденні таблиці результатів електронною поштою - Співпраця команди KPI
Explo
explo.co
Explo надає потужну вбудовану інформаційну панель і рішення для звітності. Безпечно діліться настроюваною аналітикою продукту, звітами про проекти та ключовими показниками ефективності з кожним своїм клієнтом, бездоганно відповідаючи дизайну свого продукту. Дайте своїм користувачам можливість досліджувати свої дані на своєму пристрої, редагуючи інформаційні панелі та створюючи власні звіти про дані.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics виступає вашим довіреним пілотом для бізнесу з метою зробити вас розумнішими, швидшими та впевненішими у своїх рішеннях, керованих даними. IBM Cognos Analytics надає кожному користувачеві-будь то вченого, бізнес-аналітик чи не спеціаліст з ІТ-більше сили проводити відповідний аналіз таким чином, що пов'язано з організаційними цілями. Він скорочує подорож кожного користувача від простої та складної аналітики, що дозволяє їм використовувати дані для вивчення невідомих, визначити нові відносини, глибше зрозуміти результати та кинути виклик статусному кво. Візуалізуйте, проаналізуйте та ділиться діючими уявленнями про ваші дані з будь -ким у вашій організації з IBM Cognos Analytics.
Octoboard for Business
octoboard.com
Маркетингові агенції економлять час і залучають клієнтів, створюючи автоматизовані звіти та портали для клієнтів із білими мітками. Octoboard надсилає звіти клієнтам і розміщує клієнтські портали з даними з понад 50 маркетингових платформ – SEO, PPC, соціальних медіа, електронної пошти, веб-аналітики та багато іншого. * Повністю White Labeled — створюйте власні фірмові звіти * Розміщені клієнтські портали — залучайте більше трафіку на свій веб-сайт * 50+ інтеграцій з усіма вашими улюбленими маркетинговими платформами * 100+ попередньо створених шаблонів для інформаційних панелей і звітів клієнтського порталу * Необмежена кількість звітів, інформаційних панелей, користувачів лише від 5 доларів США за клієнта Клієнтські портали White Label, розміщені на веб-сайтах агентства, привертають клієнтський трафік і інформують клієнтів про прогрес агентства. Необмежена кількість користувачів, необмежена кількість звітів, понад 50 інтеграцій із соціальними медіа, SEO, PPC, веб-аналітика, аналіз ключових слів від Octoboard – єдина клієнтська платформа звітності для маркетингових агентств і зайнятих маркетологів.
Altair One
altairone.com
Altair One ™ пропонує динамічний, спільний доступ до технології моделювання та аналітики даних та масштабованих HPC та хмарних ресурсів, все в одному місці.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi — це система бізнес-аналітики та звітності, це гнучкий і простий спосіб аналізувати та візуалізувати прогрес вашої компанії. Інструмент бізнес-аналітики, який допомагає зібрати всі дані вашої компанії в одному місці, заощадити час на ручне керування даними, швидше приймати рішення та мотивувати вашу команду досягати цілей ефективнішим способом. Найкраще для: малий і середній бізнес у будь-якій сфері, який має дані в різних місцях (системи ERP, Excel або інші файли) і потребує інструменту для об’єднання всіх даних в одному місці, їх візуалізації та підготовки до аналізу. Огляд цін на flex.bi: ціна на flex.bi починається від 35 євро на місяць. flex.bi пропонує безкоштовну пробну версію. Дивіться додаткові відомості про ціни нижче https://flex.bi/pricing/
Vizzlo
vizzlo.com
Огляд і приклади діаграми часової шкали. Ефективне планування та планування проекту з вражаючими часовими рамками лише кількома клацаннями миші. Створюйте високоякісні діаграми, інфографіку та бізнес-візуалізацію безкоштовно за лічені секунди. Створюйте часові шкали, діаграми, карти для презентацій, документів або Інтернету.
Runway Financial
runway.com
Runway — це сучасний та інтуїтивно зрозумілий спосіб моделювати, планувати та налагоджувати свій бізнес для всіх у вашій команді. Компанії, що швидко розвиваються, зокрема Superhuman, AngelList і 818 Tequila, довіряють Runway керувати своїми фінансовими операціями та впевнено приймати стратегічні рішення.
Slemma
slemma.com
Slemma — це простий, але потужний інструмент звітності, розроблений для компаній. Slemma дозволяє користувачам переглядати, аналізувати та ділитися всіма своїми даними – зі сховищ даних, постачальників сховищ даних і рішень хмарних служб – в одному місці.
CloudNine
cloudnine.com
Дані більше не зберігаються лише в документах. Воно всюди. CloudNine Analyst працює там, де живуть ваші дані – від традиційних джерел, таких як електронна пошта, до сучасних джерел, таких як Facebook і WhatsApp. Ми знаходимо дані, які існують у реальному світі, а потім об’єднуємо їх, щоб ви могли бачити всю історію, як вона розгортається. Ми перетворюємо хаотичні дані на корисну інформацію. Ми можемо одночасно видаляти дублікати, шукати та фільтрувати всі типи даних, допомагаючи вашим даним розповісти точнішу історію. Наша дослідницька платформа надає єдину платформу, яка підтримує всі типи даних у контексті з часовими шкалами. Тепер ви можете переглядати численні джерела сучасних даних, розташованих у хронологічному порядку, отримуючи безцінне розуміння. Припиніть перегляд хаотичних даних і почніть шукати повну історію.
Hurree
hurree.co
Розумніший і простіший спосіб аналізу даних. Hurree — це серце вашої екосистеми даних, яке трансформує ваші централізацію, візуалізацію та спільну роботу над вашими даними за допомогою простих потужних інформаційних панелей. Оптимізуйте свою аналітику, покращуйте співпрацю та досягайте значущих результатів – і все це з однієї зручної платформи. За допомогою Hurree ви можете візуалізувати складні дані простим і привабливим способом. Наші потужні інформаційні панелі дозволяють легко зрозуміти продуктивність з першого погляду. Крім того, Hurree легко інтегрується із сотнями інструментів, об’єднуючи тисячі точок даних в одному місці. Від Google Analytics до Salesforce і QuickBooks Hurree об’єднує ваші технічні засоби для ефективного та ефективного прийняття рішень. Завдяки нашому помічнику зі штучним інтелектом, Riva, Hurree пропонує такі функції, як прогнозована аналітика, можливості чат-ботів і підсумки на інформаційній панелі – цінні інструменти для будь-якої стратегії обробки даних. Почніть роботу з Hurree безкоштовно, кредитна картка не потрібна.
Markaaz
markaaz.com
Впровадження та моніторинг клієнтів малого бізнесу ще ніколи не було таким простим. Завдяки нашим простим у користуванні API, пропозиціям DIY без використання коду та спеціальним комбінованим службам із параметрами залучення малого бізнесу ми швидко й легко допоможемо вам забезпечити перевірку клієнтів у реальному часі для адаптації та ефективного моніторингу бізнесу більшої кількості малих підприємств на дуже швидкій відстані. конкурентоспроможна ціна. Завдяки довіднику Markaaz, нашій власній базі даних бізнес-інформації, що містить понад 300 мільйонів глобальних бізнес-записів, 98% з яких є малими підприємствами, наші завжди доступні дані поєднують фірмографічні дані, дані про стан бізнесу та репутацію для справді цілісного уявлення про кожну компанію, яку ви хочете. для перевірки, моніторингу або на борту, 24/7/365. Приєднуйтесь до нас на www.markaaz.com/enterprise/
Waytobi
waytobi.com
Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізнесу за лічені хвилини. Ми допомагаємо компаніям бути на висоті свого бізнесу, а потім приймати ефективні, своєчасні та плідні бізнес-рішення. За допомогою нашого сервісу ви можете: - Створювати власні KPI або вибрати найкращі галузеві шаблони KPI з нашого магазину - Використовувати розраховані та постійні KPI - Вибирати ролі та привілеї (4 рівні ієрархії) - Керувати своїми звітами та аналітикою KPI - Візуалізувати та ділитися своїми продуктивність через інформаційні панелі
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI — це розширене рішення для швидкого пошуку інформації на основі даних і відстеження проблем з бізнесом, магазином і продуктом. Це набір готових звітів на основі штучного інтелекту, які були спеціально розроблені у співпраці з роздрібними продавцями для задоволення їхніх унікальних потреб.
Omni Intelligence
omniintelligence.online
Платформа продуктивності контакт-центру 360° у хмарі: аналітика мовлення, голосова біометрія, автоматичне відображення/моніторинг IVR, SLA/моніторинг якості голосу, тестування навантаження IVR/контактного центру/Performane, тестування Voicebot/розмовного IVR тощо
MSIGHTS
msights.com
MSIGHTS підтримує маркетингові команди більше 17 років, допомагаючи зробити їхні дані чудовими для звітів і аналізу. Наша платформа, переможець премії MarTech Breakthrough Awards 2019 за «Найкраще загальне рішення для керування маркетинговими кампаніями»
DataReportive
datareportive.com
DataReportive — це інструмент звітності для ваших баз даних SQL. Створюйте настроювані звіти з даними та відправляйте їх електронною поштою безпосередньо зі своїх баз даних.
Selfr
selfr.ai
Selfr — це платформа на базі штучного інтелекту, яка допомагає аналітикам даних і бізнесменам створювати автоматизовані конвеєри, які перетворюють дані з багатьох джерел на живі інформаційні панелі BI. Це позбавляє від необхідності наймати дорогих інженерів даних для створення та підтримки стека даних і автоматизує багато виснажливих ручних завдань.
Datadeck
datadeck.com
Datadeck — це платформа візуалізації даних, яка дозволяє переглядати всі ваші дані на одній платформі. Створюйте красиві інформаційні панелі з таких джерел даних, як Facebook Ads, MySQL, Excel і Google Analytics, щоб консолідувати й аналізувати всі свої дані в одному місці. Заощаджуйте час, покращуйте безпеку обміну файлами та залучайте всю вашу команду до роботи з даними. Datadeck синхронізує всіх за допомогою красивих інформаційних панелей, що робить вашу компанію щасливішою та продуктивнішою. Використання Datadeck дозволяє командам співпрацювати над аналізом даних, створювати професійні звіти та, зрештою, економити час, маючи всі джерела даних в одному місці. Централізуйте свої дані, щоб створювати потужні звіти, інформаційні панелі та відстежувати важливі показники. Безпека: усі ваші дані та файли захищені за допомогою Datadeck. Ви можете вибрати, хто до чого матиме доступ, надати різні дозволи на доступ вашій команді та багато іншого. Ви можете спуститися вниз, щоб вибрати, які IP-адреси мають доступ до вашої інформаційної панелі. Співпраця: дозвольте будь-кому у вашій компанії наблизитися до даних і дозвольте їм використовувати ці дані на користь компанії. Заохочуйте свою команду працювати разом і уникайте надсилання файлів і інших файлів електронною поштою чи миттєвими повідомленнями. Простий у використанні: Datadeck не вимагає жодних попередніх знань з аналізу даних або досвіду роботи з платформами бізнес-аналітики. Посібник не потрібен, ви можете почати використовувати протягом декількох хвилин і вивчати інші прийоми під час використання платформи. Просто перетягніть поле, щоб отримати гарне візуальне представлення ваших даних. Швидке налаштування: легко додайте джерела даних і почніть з ними працювати менш ніж за хвилину. Професійна звітність: інформаційні панелі Datadeck є професійними звітами в будь-який часовий проміжок, який вам може знадобитися – щогодини, щодня, щотижня, щомісяця – ви створюєте їх і ділитеся ними з усіма, кому хочете надати доступ. Економія часу: централізуйте свої дані в одному місці та витрачайте менше часу на вхід і вихід із програм, перемикання між програмами та надсилання файлів своїм колегам і клієнтам. Майте більше часу на те, що має значення, завдяки добре розробленому та ергономічному інструменту, як Datadeck.
Talligence
talligence.in
Talligence - це інструмент звітування про бізнес -розвідку для користувачів Tally. Talligence - це потужне та унікальне рішення BI, що працює на AI та ML, яке перетворює та візуалізує ваші підраховані дані у змістовні бізнес -розуміння. Це дуже просто у використанні та прості у здійсненні.
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI забезпечує просте у використанні створення звітів, діаграм і інформаційних панелей за допомогою перетягування. Аналізуйте показники імпортованих даних за будь-яким виміром, визначайте тенденції та найкращі/найнижчі показники, починайте зі зведеного огляду та докладайте детальну інформацію.
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard — це компанія EdTech, яка надає K12, HigherEd, корпоративним і державним установам можливість переглядати навчальні дані, що надходять із різних джерел, просто вказавши й натиснувши кнопку. IntelliBoard збирає дані з систем управління навчанням, інформаційних систем для студентів, інструментів для співпраці, інструментів оцінювання, систем управління персоналом і талантами. IntelliBoard дозволяє вводити та аналізувати важливі дані про взаємодію кожного навчального закладу за допомогою онлайн-навчання та надає доступ до точок даних студентів і платформи для організації спілкування для всіх, хто бере участь у досягненні успіху студентів.
ChartBlocks
chartblocks.io
Створюйте красиві власні діаграми. ChartBlocks переносить ваші дані з електронних таблиць на графіку, якою можна ділитися, без кодування.
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