Програмне забезпечення CRM - Найпопулярніші застосунки - Росія

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Програмне забезпечення CRM, скорочення від customer relationship management, призначене для ефективного відстеження та управління відносинами з клієнтами. Він служить комплексною системою для запису та організації взаємодії між бізнесом, його потенційними клієнтами та наявними клієнтами. Це програмне забезпечення об’єднує важливі дані клієнтів, зокрема контактну інформацію, історію взаємодії та підсумки транзакцій, у централізований та актуальний запис. Програмне забезпечення CRM, яке в основному використовується у відділах продажів, діє як центральний центр для автоматизації продажів (SFA). Його можна бездоганно інтегрувати з різними іншими бізнес-додатками, такими як платформи електронної комерції, програмне забезпечення для автоматизації маркетингу, програмне забезпечення для обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CPQ. Ця інтеграція забезпечує синхронізований і покращений досвід клієнта протягом усього шляху клієнта. Деякі CRM-рішення пропонують широкий спектр інтегрованих функцій, пов’язаних із клієнтами, забезпечуючи комплексні функції, включаючи автоматизацію маркетингу, службу підтримки, інструменти електронної комерції, ERP, управління проектами або веб-сайтами. Цей комплексний підхід усуває потребу в додаткових рішеннях і є особливо вигідним для малого та середнього бізнесу. З іншого боку, автономні рішення CRM головним чином зосереджені на функціях, пов’язаних із продажами, наприклад, керування контактами, обліковим записом і конвеєром, без обширного маркетингу, служби підтримки чи інших функцій, не пов’язаних із продажами.
Запит на новий застосунок
Bitrix24
bitrix24.com
«Бітрікс24» — це програмне забезпечення, яке допомагає компаніям і підприємцям підвищувати ефективність внутрішньої та зовнішньої діяльності. Наша платформа пропонує CRM, Контакт-центр, Конструктор веб-сайтів, Інтернет-магазин, Маркетингові кампанії та інші інструменти продажу. Крім того, є безпечна інтрамережа, керування завданнями та проектами, обмін та зберігання файлів у реальному часі, засоби зв’язку та організація. Основи HR та AI вбудовані в структуру Бітрікс24. Бітрікс24 – це ініціатива компанії Бітрікс, Інк., запущена як хмарний сервіс у квітні 2012 року. Зараз він доступний у хмарі та локально. У 2024 році наша компанія налічує понад 12 мільйонів організацій. Бітрікс24 пишається тим, що обслуговує клієнтів від невеликих організацій до компаній зі списку Fortune 500.
ClickUp
clickup.com
ClickUp — це універсальна платформа продуктивності. Це центр, де команди збираються разом, щоб планувати, організовувати та співпрацювати над роботою за допомогою завдань, документів, чату, цілей, дошок тощо. Легко налаштовується лише кількома клацаннями миші, ClickUp дозволяє командам усіх типів і розмірів виконувати роботу ефективніше, підвищуючи продуктивність до нових висот.
Planfix
planfix.com
Платформа Planfix дозволяє організаціям керувати всім своїм бізнесом онлайн. Незалежно від розміру компанії та галузі, у Planfix є що запропонувати як чудовий інструмент управління проектами та роботою. З Planfix ваша компанія отримує повністю настроювану систему управління, від розробки процесу до зовнішнього вигляду. Інтегрована платформа Planfix дозволяє користувачам одночасно керувати завданнями та проектами, CRM, продажами, маркетингом, виробництвом, логістикою, службами підтримки, фінансами та людськими ресурсами. Передача даних між командами відбувається безперебійно — наприклад, транзакції на етапі впровадження стають проектами, які потім передаються до служби підтримки. Гнучкі параметри доступу дозволяють користувачам переглядати лише ту інформацію, яка їм потрібна для продуктивної роботи, а менеджери можуть переглядати весь бізнес-процес. Для налаштування та контролю різноманітних бізнес-процесів у компанії не потрібно програмувати. Платформа пропонує широкий спектр потужних функцій, включаючи управління проектами, облік клієнтів, керування завданнями, онлайн-діаграми Ганта, інтеграцію електронної пошти, календарі, хроніку подій у режимі реального часу, аналітику та звітність, підключення зовнішніх користувачів, зв’язування облікових записів і багато іншого. Незалежно від того, новачок ви чи технічно підкований користувач, Planfix ідеально підійде. Досвідчені користувачі знайдуть у Planfix функції, недоступні в інших службах і системах. Ці функції включають широкі можливості налаштування, розширену автоматизацію складних бізнес-процесів і гнучке створення проектів. Крім того, готові до використання конфігурації та автоматизовані процедури полегшують адаптацію та впровадження. Ми вважаємо, що Planfix підходить для приватного бізнесу, некомерційних організацій, громадських організацій та будь-якої іншої групи, яка працює над спільною метою. Понад 68 000 користувачів використовують Planfix для автоматизації робочих процесів у більш ніж 7 000 компаніях.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання. Завдяки Marketing Hub усі ваші маркетингові інструменти та дані знаходяться на одній зручній і потужній платформі. Ви заощадите дорогоцінний час і отримаєте весь необхідний контекст, щоб забезпечити персоналізований досвід, який приваблює та перетворює потрібних клієнтів у масштабі. Крім того, маркетологи можуть тримати дані в центрі всього, що вони роблять, оскільки Marketing Hub створено як частину платформи HubSpot CRM. Використовуючи повну платформу CRM, маркетологи можуть досягти неперевершеного узгодження з продажами, щоб підтвердити рентабельність інвестицій і підтвердити інвестиції. Незалежно від того, чи це стратегії, послуги чи програмне забезпечення — HubSpot дозволяє масштабувати вашу компанію, а не її складність. HubSpot має все необхідне для кращого розвитку.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Odoo
odoo.com
Odoo — це програмне забезпечення для управління бізнесом, включаючи CRM, електронну комерцію, виставлення рахунків, бухгалтерський облік, виробництво, склад, управління проектами та управління запасами. Версія для спільноти — це безкоштовне програмне забезпечення, ліцензоване згідно з GNU LGPLv3. Існує також пропрієтарна версія «Enterprise», яка має додаткові функції та послуги. Вихідний код для фреймворку та основних модулів ERP куратором є бельгійська Odoo S.A.
Softr Studio
softr.io
Softr.io дозволяє створювати клієнтські портали та внутрішні інструменти для вашого бізнесу за лічені хвилини без коду. Він працює з Airtable і Google Sheets. Приєднуйтеся до понад 90 000 команд, які створюють портали для своїх клієнтів або партнерів, інтрамережі для співробітників, інструменти управління проектами, інформаційні панелі, CRM та багато іншого.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive — це інструмент CRM (керування взаємовідносинами з клієнтами), орієнтований на продажі, яким люблять користуватися команди будь-якого розміру. Маючи понад 100 000 платоспроможних клієнтів у 179 країнах, відділи продажів залучаються простим, але потужним дизайном нашої CRM, який надає перевагу зручності використання. Під час використання Pipedrive ніщо не проходить через тріщини, дозволяючи вашій команді витрачати менше часу на подачу файлів і більше часу на продаж, завдяки програмному забезпеченню CRM, яке є гнучким і потужним.
HighLevel
gohighlevel.com
HighLevel — це біла торгова та маркетингова платформа для цифрових агентств і консультантів. Функціональні можливості включають CRM зі SmartLists, електронну пошту, двостороннє SMS, консолідований SMS/Messenger/Instagram DM/Whatsapp/GMB Chat, вихідні дзвінки, відстеження дзвінків, запис дзвінків, Power Dialer, конструктор форм, конструктор опитувань, конструктор воронки, конструктор веб-сайтів, Онлайн-планування, автоматизація робочого процесу, звітування, веб-перехоплення тощо! Облікові записи агентств включають необмежену кількість субрахунків (розташувань) для ваших клієнтів, які можна клонувати, щоб пришвидшити налаштування. Візьміть із собою власні облікові дані Twilio та SMTP, щоб активувати свій обліковий запис, даючи вам доступ до оптових тарифів на електронну пошту, телефонні дзвінки та SMS. Почніть з 14-денної безкоштовної пробної версії!
Interacty
interacty.me
Маркетологи (фрілансери та агентства), продакшн-студії, видавці Interacty дозволяє маркетологам залучати аудиторію та збільшувати продажі за допомогою інтерактивних програм та ігор. Гейміфікований маркетинговий контент збільшує зацікавленість і привертає увагу, а також створює більше потенційних клієнтів. Interactive дозволяє створювати більше 20 різних ігрових дій. Ви можете будь-коли створювати вікторини, гру на пам’ять, гру на пошук відповідностей, гру на пошук предметів, пошук відмінностей, головоломку, до і після, гороскоп, печиво з передбаченнями, слайд-шоу тощо за допомогою однієї підписки. Ви можете створити свій проект або гру за лічені хвилини, використовуючи блоки вмісту з інтуїтивно зрозумілим і гнучким редактором. Interacty пропонує велику колекцію бізнес-шаблонів, які економлять час, а також чудову бібліотеку ідей — тут ви обов’язково знайдете концепцію для своєї наступної маркетингової кампанії. Interacty інтегрується з Unsplash, надаючи вам доступ до тисяч безкоштовних зображень. Готовий проект легко вставити на свій веб-сайт за допомогою простого копіювання та вставлення. Ви також можете скористатися посиланням, щоб поділитися своїм проектом у соціальних мережах. Interacty підтримує CNAME і Whitelabel, а додаткові параметри дизайну зі стилями CSS допомагають підтримувати впізнаваність вашого бренду. Ви можете генерувати потенційних клієнтів за допомогою інтерактивних форм вмісту, які інтегруються з вашою CRM. Interacty дозволяє включати форми потенційних клієнтів безпосередньо в гру, тому збір інформації про клієнтів є невід’ємною частиною процесу. Ви можете налаштувати автоматичне перенаправлення після завершення гри, що значно підвищує конверсію. Ви можете створити гру в таблиці лідерів і додати до неї таймер або зворотний відлік, щоб мотивувати аудиторію отримати найкращий результат. Це може бути дуже корисним під час проведення змагань чи розіграшів призів або створення ігор для подій. Якщо ви виступаєте на заході, додайте гру в кінці свого виступу, і аудиторія запам’ятає ваше звернення. Ви можете переглядати статистику по грі та завантажувати списки потенційних клієнтів зі своєї інформаційної панелі, а інтеграція з маркетинговими інструментами, як-от Mailchimp, дозволяє надсилати потенційних клієнтів безпосередньо до вашої існуючої CRM. Функції гейміфікації Interacty дозволяють маркетологам залучати користувачів і досягати високих бізнес-результатів.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Keap
keap.com
Keap — це комплексна платформа CRM і автоматизації продажів і маркетингу, призначена для розвитку вашого бізнесу. За допомогою Keap ви легко охопите, упорядкуєте, відстежите та підтримаєте всіх потенційних клієнтів, щоб збільшити продажі та дохід. Щоб забезпечити ваш успіх, Keap також пропонує коучинг експертів, поглиблене навчання, видатну підтримку та віддану спільноту підприємців.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral Contact Center — це багатоканальне рішення для залучення клієнтів із голосовими та понад 30 цифровими каналами, розширеними опціями штучного інтелекту для самообслуговування, такими як боти, проактивними інструментами для роботи з клієнтами та інтелектуальними віртуальними агентами, які розуміють наміри клієнта. Він пропонує понад 300 готових інтеграцій (включно з провідними CRM) і повністю інтегроване рішення для управління залученням персоналу та аналітики на основі ШІ. RingCentral Contact Center тісно інтегрований з рішенням RingCentral MVP, пропонуючи клієнтам переваги голосової інфраструктури корпоративного рівня та інтегрованих уніфікованих комунікацій, які забезпечують безперебійну міжфункціональну співпрацю.
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM — це повністю інтегрована система CRM із відстеженням продажів, керуванням контактами, автоматизацією маркетингу, веб-аналітикою, двосторонньою електронною поштою, телефонією, службою підтримки з чистим сучасним інтерфейсом. Завдяки Agile CRM SMB тепер можуть: * Автоматизуйте процес маркетингу, продажів і утримання клієнтів за допомогою простого та потужного редактора перетягування * Перетворюйте відвідувачів веб-сайту безпосередньо на потенційних клієнтів у CRM - виховуйте, відстежуйте та оцінюйте потенційних клієнтів автоматично на основі активності в Інтернеті чи електронної пошти * Увімкніть багатоканальний зв’язок із можливістю телефонувати, надсилати електронного листа чи твіту контакту з тієї ж сторінки * Відстежуйте поведінку клієнтів і отримуйте сповіщення в реальному часі про дії клієнтів * Керуйте заявками служби підтримки з усією історією клієнтів в одному місці * Майте детальний запис усіх деталей клієнта та історії спілкування на одній сторінці, відсортовані в хронологічному порядку * Переглядайте дані клієнтів із різноманітних інших бізнес-додатків на одній сторінці за допомогою широкої інтеграції
Capsule
capsulecrm.com
Проста, але потужна CRM. Приєднуйтеся до понад 10 000 глобальних компаній і знайдіть простий спосіб керувати контактами, продажами та налагоджувати тривалі стосунки.
RealtimeCRM
realtimecrm.co.uk
RealtimeCRM економить ваші години на дослідженнях і введенні даних. Ми знайдемо потрібну інформацію автоматично.
webCRM
webcrm.com
Інтегровані рішення для зростання бізнесу та управління клієнтами. Збільшуйте дохід, розвивайте відносини з клієнтами та аналізуйте ефективність за допомогою нашої відзначеної нагородами платформи CRM.
PromoXcrm
promoxcrm.ai
PromoXcrm розроблено спеціально для розповсюджувачів рекламної продукції та охоплює всі аспекти, яких не мають інші CRM. Він інтегрується з провідними в галузі інструментами та програмним забезпеченням, дозволяючи керувати всім із єдиного порталу. Безпроблемне керування всіма вашими командами, проектами та клієнтами. Порадуйте своїх клієнтів «PromoXcrm», спеціально розробленим для розповсюджувачів рекламної продукції.
LoudCrowd
loudcrowd.com
LoudCrowd — це перша й найкраща пропозиція, яка ДОПОМАГАЄ БРЕНДАМ краще монетизувати своїх творців за допомогою вітрин Influencer Storefronts на УМОВАХ БРЕНДУ. LoudCrowd пропонує найкращі бренди в електронній комерції (Gymshark, boohoo тощо), рішення для авторської комерції, щоб фактично конкурувати з вибуховими сторонніми гравцями, такими як TikTok Shop, Amazon Influencer Storefronts тощо. Клієнти LoudCrowd не тільки повертають життєво важливий дохід від сторонніх гравців, але й бачать різко збільшені коефіцієнти конверсії між творцями та партнерами (CVR) і середню вартість замовлень (AOV), а також значно нижчі витрати на залучення клієнтів (CPA). LoudCrowd’s Influencer Storefronts працює, дозволяючи бренду надати будь-якому автору персоналізовану сторінку з білою міткою. Творці можуть створювати набори продуктів своїми руками, інтегрувати вміст із Instagram і TikTok і отримувати комісійні від продажів, які вони стимулюють. Персоналізовані цільові сторінки створюються автоматично, без будь-яких ресурсів розробки бренду. LoudCrowd's Influencer Storefronts представляє майбутнє для афілійованого маркетингу творців, яке працює на користь бренду.
Thryv
thryv.com
Thryv — це комплексне програмне забезпечення для керування малим бізнесом, яке допоможе вам оптимізувати свій бізнес, щоб ви могли повернутися до того, що вам подобається. Власники малого бізнесу краще спілкуються, вирішують більше бізнес-завдань і стають більш організованими з Thryv. Співпрацюйте з Thryv, щоб перевершити очікування клієнтів і зміцнити свою присутність в Інтернеті за допомогою єдиного входу. Thryv включає нашу найкращу в своєму класі підтримку, доступну в будь-який час, 24/7, з експертами, які розуміють цілі та унікальні потреби власників малого бізнесу. Ручки Thryv: * Спілкування з клієнтами * Оцінки, виставлення рахунків і платежі * Планування зустрічей * Управління репутацією * Керування соціальними медіа та багато іншого! Thryv автоматизує завдання та ставить клієнтів у центр вашого бізнесу за допомогою одного простого у використанні програмного забезпечення, яке полегшує охоплення більшої кількості клієнтів, залишається організованим, швидше отримує гроші та автоматично створює відгуки. Thryv дозволяє клієнтам легко: * Знайдіть себе в Інтернеті за допомогою рейтингів і оглядів, присутності в соціальних мережах і точних результатів пошуку. * Взаємодійте легко та миттєво, отримуйте нагадування, надсилайте текстові та електронні листи та плануйте зустрічі. * Платіть вам без зусиль, миттєво отримуйте квитанції, знайте, що це безпечно та надійно, і вибирайте, як платити. * Залишайтеся на зв’язку з автоматичними повідомленнями, які просять їх повернутися, залишайтеся на зв’язку та запитуйте відгуки. Відзначене нагородами програмне забезпечення Thryv допомагає понад 45 000 компаній у США, Канаді та Австралії змінити спосіб ведення бізнесу та управління своїми клієнтами.
Teamwork
teamwork.com
TeamWork.com-єдина платформа з найкращими в класі клієнтських операцій у поєднанні з простим у користуванні управління проектами, яке люблять команди. Поставити роботу в часі та на бюджет, усуньте хаос клієнта та розумійте прибутковість, все на одній платформі. Штаб -квартира в Корку, Ірландія та заснована командою, яка раніше керувала агентством, Team Work.com має понад 20 000 клієнтів у всьому світі з глобальною командою з понад 350 працівників.
Refrens
refrens.com
Refrens ABC — це найпростіший спосіб фіксувати, керувати, відстежувати та конвертувати потенційних клієнтів в одному місці. 1. Автоматично охоплюйте потенційних клієнтів за допомогою форм для збору потенційних клієнтів і контактних форм на веб-сайті 2. Керуйте потенційними клієнтами в кількох каналах продажів 3. Призначайте потрібних потенційних клієнтів потрібним керівникам продажів і відстежуйте їхню діяльність 4. Спілкуйтеся з потенційними клієнтами через електронну пошту та WhatsApp 5. Отримуйте детальну інформацію про продавців звітування та потенціал майбутнього доходу 6. Надсилайте пропозиції, рахунки-фактури, замовлення на продаж кількома клацаннями миші 7. І багато іншого для спрощення робочого процесу продажів...
Dailybiz
dailybiz.com
Dailybiz — це програмне забезпечення для керування онлайн, створене для VSE/SME. Економте час за допомогою простого у використанні рішення для управління, яке відповідає всім вашим потребам: виставлення рахунків, управління продажами, бухгалтерський облік, управління взаємовідносинами з клієнтами, управління проектами, управління запасами.
Accelo
accelo.com
Accelo використовують і люблять компанії професійних послуг у всьому світі для прибуткового керування роботою своїх клієнтів. Наскрізна хмарна платформа керує всіма аспектами виконання роботи клієнта, від потенційного клієнта до оплати, включаючи продажі, проекти, квитки, утримання, табелі, ресурси тощо, незалежно від того, де ви перебуваєте. З наголосом на часі та грошах платформа керування роботою клієнтів дає вам цілісне уявлення про ваші найновіші бізнес-дані та фінансові результати. Маючи спілкування з клієнтами, діяльність і роботу, централізовані на одній платформі, ви завжди знаєте, де що знаходиться, без потреби запитувати оновлення статусу. Accelo спрощує робочі процеси та підвищує ефективність у бізнесі та командах, щоб покращити видимість і координацію, допомагаючи керівникам керувати бізнесом, а професіоналам зосереджуватися на найважливішій роботі. Завдяки потужній автоматизації менеджери можуть з легкістю виконувати проекти вчасно та в рамках бюджету. Сучасна та безпечна аналітика Accelo дає лідерам впевненість у прийнятті розумних рішень, забезпечуючи зростання та процвітання бізнесу.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing об’єднує всі інструменти та канали, які ви використовуєте у своєму бізнесі, щоб залучати клієнтів на кожному етапі життєвого циклу клієнта. Використовуйте дані маркетингу електронною поштою, соціальних медіа, цифрової реклами та свого веб-сайту, щоб адаптувати персоналізовані точки взаємодії з вашими контактами, щоб ваш маркетинг був ефективним, привабливим і таким, що запам’ятовувався, не витрачаючи ваш час. Ми використовуємо автоматизацію для вас, щоб ви могли зосередитися на особистих моментах, які відрізняють ваш бізнес, і гарантувати, що ви не пропустите жодного кроку з жодним із своїх клієнтів. Які речі ви можете робити з ActiveCampaign? -Автоматизуйте персоналізований досвід для всіх ваших точок взаємодії з клієнтами -Відстежуйте вподобання покупців, поведінку та багато користувацьких атрибутів протягом усього життєвого циклу клієнта для глибшої сегментації та ефективнішого охоплення -Налаштуйте надсилання на основі майже будь-якого параметра, щоб ваші повідомлення завжди були націленими на потрібну адресу. аудиторія - Використовуйте дані з усього життєвого циклу клієнта, щоб вибрати найкращий вміст, час надсилання та канал доставки для кожного клієнта - Створюйте повністю індивідуальні кампанії з мінімальними зусиллями, а потім покращуйте свою стратегію надсилання у режимі реального часу на основі поведінки клієнтів - Відтворюйте особистий досвід 1-1 для кожного клієнта, незалежно від того, наскільки великим стає ваш бізнес
Salesflare
salesflare.com
Спробуйте Salesflare, просту CRM №1 для малого бізнесу, що продає B2B. Інтеграція з Google і Outlook. Будьте повністю мобільними. Автоматизуйте свою CRM на основі наявних даних.
Platformly
platform.ly
Platformly — це потужний, але простий у використанні інструмент управління бізнесом і автоматизації маркетингу для зайнятих власників бізнесу, які зосереджені на зростанні. Platformly полегшує маркетингову атрибуцію, точно відстежуючи взаємодію між різними кампаніями та каналами протягом усієї маркетингової послідовності. Це допоможе вам у безпрецедентних деталях зрозуміти, які маркетингові дії стимулюють найбільші продажі, хто є вашими найлояльнішими клієнтами та що стимулює зростання. ІНФОРМАЦІЙНІ ПАНЕЛІ БІЗНЕСУ Інформаційні панелі надають найважливіші бізнес-метрики, об’єднані в одну повністю настроювану інформаційну панель. Вони пропонують у режимі реального часу огляд того, що відбувається у вашому бізнесі, з можливістю детального перегляду та отримання точних даних, які вам потрібні в будь-який момент часу. LINK TRACKING Platformly — це командний центр керування кампанією. Легко відстежуйте ефективність кампанії, взаємодію користувачів, продажі та все, що є між ними та поза ними. CRM Єдине центральне місце для управління та зміцнення відносин із клієнтами. Перегляньте огляд або виберіть контакт, щоб переглянути всі попередні взаємодії з вашим брендом. Усі дані автоматично оновлюються в режимі реального часу. LEAD CAPTURE Інтуїтивно зрозумілі інструменти залучення клієнтів, починаючи з орієнтованих на поведінку форм і закінчуючи повними піксельними цільовими сторінками. Усе завдяки зручному інтерфейсу перетягування, який допоможе вам швидко запускати ефективні кампанії.
Ploomes
ploomes.com
Ploomes — перша платформа, яка поєднала CRM, автоматизацію процесів і генерацію пропозицій. Контролюйте всю комерційну операцію, від залучення потенційних клієнтів до їх конверсії та лояльності, уніфікуючи робоче середовище продавця та забезпечуючи 360º огляд клієнтів. Ми заповнюємо прогалину на ринку, поєднуючи надійність більш традиційних CRM і легкість впровадження, використання та обслуговування простіших CRM. Завдяки цьому позиціонуванню ми стали найбільшою латиноамериканською компанією CRM, яка обслуговує таких клієнтів, як Philips Healthcare, Intelbras, Grupo Moura та Unimed.
noCRM.io
nocrm.io
Безпроблемне програмне забезпечення для керування потенційними клієнтами, створене для продавців. За допомогою noCRM ви можете зосередитися на закритті угод без нескінченного введення даних. На відміну від традиційного програмного забезпечення CRM, noCRM.io ставить потенційних клієнтів у центр своєї системи, що дозволяє продавцям легко укладати більше угод з меншими зусиллями. Вимірюйте, відслідковуйте та плануйте з точністю, і ніколи не дозволяйте будь-якому свинцю прослизнути крізь щілини. Оптимізуйте процес пошуку потенційних клієнтів і продажів і налаштуйте свій канал продажів, щоб керувати всім циклом продажів. Робіть більше та укладайте більше угод із noCRM.io. З легкістю розширюйте свій конвеєр і прискорюйте продуктивність – створюйте потенційних клієнтів за лічені секунди з будь-якого джерела, наприклад з візитних карток, електронних таблиць, електронних листів, веб-сайтів або програм. Припиніть втрачати потенційних клієнтів і завжди знайте, яким має бути наступний крок.
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. була американською компанією хмарних обчислень, заснованою в 1998 році зі штаб-квартирою в Сан-Матео, Каліфорнія, яка надавала програмне забезпечення та послуги для управління бізнес-фінансами, операціями та відносинами з клієнтами. Його програмне забезпечення та послуги були розроблені для малого, середнього та великого бізнесу з модулями для ERP, CRM, PSA та електронної комерції. Корпорація Oracle придбала NetSuite приблизно за 9,3 мільярда доларів США в листопаді 2016 року. Новоствореним бізнес-підрозділом Oracle Netsuite керує виконавчий віце-президент Еван Голдберг як Cloud ERP Oracle для малих і середніх підприємств.
Amwork
amwork.com
Amwork — це платформа, яка надає підприємствам потужний конструктор для створення унікального робочого простору, який оптимізує їхні бізнес-процеси. Конструктор компанії розроблений, щоб дозволити компаніям створювати власні робочі простори з такими модулями, як CRM, управління проектами, HR та все, що стосується робочого процесу їхнього бізнесу. Це допомагає компаніям ефективніше та ефективніше співпрацювати, дозволяючи співробітникам і партнерам безперебійно працювати разом. Однією з головних переваг використання Amwork є легкий процес налаштування, який не потребує знань програмування, що робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру. Платформа надає важливий набір інструментів, які дозволяють компаніям автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження, підвищуючи продуктивність і прибутковість. Використовуючи Amwork, підприємства можуть отримати переваги від організованого та раціоналізованого підходу до своїх повсякденних операцій. Модуль CRM платформи допомагає компаніям керувати взаємодією з клієнтами, а модуль управління проектами дозволяє командам співпрацювати та ефективно керувати проектами. HR-модуль допомагає керувати записами співробітників, пільгами та іншими завданнями, пов’язаними з HR. Завдяки Amwork компанії можуть керувати всіма цими завданнями в одному центральному місці, оптимізуючи робочий процес і зменшуючи кількість помилок. Загалом Amwork є важливою платформою, яка надає компаніям необхідні інструменти для оптимізації їхніх бізнес-процесів і покращення співпраці, що веде до підвищення продуктивності та прибутковості. Простий процес налаштування: Платформа Amwork розроблена таким чином, щоб полегшити процес налаштування, і для цього не потрібні знання програмування. Це робить його ідеальним рішенням для компаній будь-якого розміру, що дозволяє їм розпочати роботу швидко та з мінімальними зусиллями. Автоматизація та зменшення ручного навантаження: Amwork надає важливий набір інструментів, які дозволяють підприємствам автоматизувати свої процеси та зменшити ручне навантаження.
Qebot
qebot.com
Qebot Marketplace співпрацює з найкращими доступними компаніями програмного забезпечення, щоб дозволити бізнес-менеджерам купувати цифрові інструменти та програми, які допоможуть керувати та розвивати свій бізнес. Після покупки інструменти можна отримати безпосередньо через платформу Qebot. Один вхід для керування всім вашим бізнесом. Поточні пропозиції: - Конструктор веб-сайтів - Менеджер соціальних медіа - Менеджер каталогів - Менеджер відгуків/репутації - Менеджер з маркетингу електронною поштою - Хмарне сховище - CRM - Менеджер рекламних кампаній - Контент-маркетинг
Coretal
coretal.co
Допоможіть вам заощадити час, гроші та розчарування за допомогою Coretal. Оптимізуйте свої процеси за допомогою основної платформи управління бізнесом. Coretal - coretal.co - це інноваційна універсальна платформа для ведення вашого бізнесу; включаючи управління проектами, виставлення рахунків, пропозиції, CRM, підтримку та продаж квитків, календар, планування та багато іншого. Ми створюємо платформу для ваших основних бізнес-потреб. Економія вашого часу, грошей і стресу. Завжди мати огляд свого бізнесу за допомогою нашої інформаційної панелі та віджетів. Дошки - Гнучкі. Настроюється. Потужний. Створюйте, налаштовуйте та керуйте дошками по-своєму. Дошки завдань, дошки проектів, дошки для відстеження процесів. Ради для управління персоналом. Дошки для будь-якого рішення або проблеми. Посилання дощок на проекти. Мати незалежні ради. Вибір справді за вами. Проекти – слідкуйте за всіма проектами в одному місці з описами, завданнями, графіками, відстеженням часу, розмовами, рішеннями, рахунками-фактурами, пропозиціями та контрактами разом. Рахунки-фактури. Надсилайте, відстежуйте та отримуйте оплату за допомогою нашої функції рахунків-фактур. Люди - зберігайте контакти та відстежуйте свою взаємодію та спілкування з ними.
Koban
koban.cloud
Koban – це французька компанія, розташована неподалік Ліона, яка пропонує платформу CRM для малого та середнього бізнесу. Наша мета? Запропонуйте 100% інтегровану платформу для керування всіма аспектами відносин компанії з клієнтами. (Нарешті) об’єднайте всі ваші команди в єдиному програмному забезпеченні: команди продажів для стимулювання вашого комерційного розвитку, команди маркетингу для створення ультра-цільових кампаній і залучення потенційних клієнтів, команда адміністрування продажів для полегшення передачі виграних котирувань і моніторингу виставлення рахунків і команди підтримки для утримання та отримання капіталу від існуючих клієнтів. Так, усе це в ергономічному програмному забезпеченні, простому у використанні, сумісному з GDPR і доступному на мобільному пристрої. Але Koban — це не лише функції. Це також команда, яка глибоко вірить, що підтримка є ключовим фактором успіху проекту CRM. З 2012 року ми прагнемо підтримувати кожного клієнта на шляху до його успіху.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — це найкраще у світі доступне комплексне програмне забезпечення CRM для маркетингу, продажів і підтримки, яке підтримує понад 29500 компаній, що розвиваються, у всьому світі. EngageBay допомагає компаніям залучати, залучати, розвивати веб-відвідувачів і перетворювати їх на щасливих клієнтів і розвивати свій бізнес у 5 і більше разів. EngageBay пропонує низку функцій, зокрема: - Просту та потужну систему CRM "все в одному" - Просте у використанні програмне забезпечення для автоматизації маркетингу - Маркетинг електронною поштою - Безкоштовне програмне забезпечення для чату в режимі реального часу - Потужне програмне забезпечення служби підтримки - Послідовності електронних листів - Цільові сторінки - Веб-форми для збору потенційних клієнтів в Інтернеті - 360-градусний огляд клієнтів у відділах маркетингу, продажів і підтримки - Програмне забезпечення для планування зустрічей - Програмне забезпечення для керування контактами - Безкоштовне програмне забезпечення CRM та багато іншого.
Tapdesk
tapdesk.io
Tapdesk — це CRM та інструмент пошуку потенційних клієнтів, призначений для оптимізації процесу продажів у кожній торговій організації, надаючи більше часу та енергії для укладання угод. Це інструмент, створений для професіоналів із продажу та організацій із відділом продажів. Tapdesk працює на основі штучного інтелекту, а наш алгоритм машинного навчання надає вам відповідні дані, щоб підвищити вашу продуктивність і скоротити витрати. У нас є унікальна можливість пошуку, яка дозволяє користувачам знаходити осіб, які приймають рішення, і потенційних клієнтів за кількома критеріями.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-робочий простір для незалежних власників бізнесу, фрілансерів і професіоналів сфери послуг. Він поєднує всі точки дотику клієнтів у професійному досвіді, включаючи цифрові форми, пропозиції, контракти, рахунки-фактури, цифрові платежі, спілкування, планування та навіть портал для клієнтів. Bloom — це повний набір бізнес-інструментів для сучасних творчих людей, фрілансерів і малого бізнесу.
Gincore
gincore.net
Gincore - програма для ведення обліку в сервісному центрі, яка економить час, наводить порядок в майстерні, а головне - збільшує ваш прибуток
ConnectWise Manage
connectwise.com
Створена для компаній, які продають, обслуговують і підтримують технології, ConnectWise PSA (раніше ConnectWise Manage) є провідною платформою управління бізнесом у всьому світі. Постачальники технологічних рішень (TSP) покладаються на ConnectWise PSA для досягнення більшої підзвітності, операційної ефективності та прибутковості. Використовуючи хмару, ConnectWise PSA сприяє автоматизації бізнес-процесів, управлінню довідковою службою та обслуговуванням клієнтів, продажам, маркетингу, управлінню проектами та бізнес-аналітиці, що значно оптимізує діяльність компанії. ConnectWise PSA — це централізований центр, який надає TSP наскрізний огляд і повний контроль над їхнім бізнесом. ConnectWise PSA також надає своїм користувачам доступ до потужної мережі ідей, експертів і рішень. Ветеран індустрії технологічних послуг ConnectWise PSA вже більше 15 років є провідною платформою для управління бізнесом для технологічних компаній.
Intandemly
intandemly.com
Intandemly надає програмне забезпечення для маркетингу та продажів на основі облікових записів + експертів для створення попиту, залучення та прибутку від цільових облікових записів. Ви отримуєте поєднання людей, процесів і нашої платформи продажів Понад 400 організацій довірили Intandemly для стимулювання продажів. Програмне забезпечення на основі SaaS сьогодні використовується організаціями з чисельністю від 1 до 10 000 осіб. Identify: Intandemly пропонує розширення Chrome, яке робить ідентифікацію надзвичайно легкою, усуваючи введення даних для повторень. Досліджуйте свої облікові записи та потенційних клієнтів, отримуйте актуальні контактні дані та надсилайте їх у модуль «Потенційні клієнти». Потенційний клієнт: збільшуйте продажі за допомогою нашої вбудованої CRM, яка пропонує статистику, керування обліковим записом, дзвінки, автоматизацію електронної пошти тощо. Створіть робочий процес продажів, оптимізований, щоб допомогти вам укладати більше угод. Залучайте: створюйте аудиторію облікового запису та запускайте ігри через рекламу, Linkedin, пряму поштову розсилку та електронну пошту. Поєднайте маркетинг з рештою організації та охоплюйте клієнтів максимально персоналізованим способом.
Beetle Eye
beetle-eye.com
Beetle Eye оптимізує CRM і маркетингові інструменти, щоб створити одну потужну платформу, яка допоможе вам розвивати свій бізнес. Як платформа автоматизації маркетингу з Beetle Eye ви можете: * Автоматизуйте маркетингові кампанії електронною поштою * Створюйте персоналізовані шаблони електронної пошти * Спліт-тестування A/B * Розміщуйте ресурси кампанії * Керуйте підписками на електронну пошту * Робіть, розгортайте та аналізуйте опитування * Відстежуйте залучення клієнтів Деякі з функцій Beetle Eye CRM: * Сукупні джерела потенційних клієнтів * Керуйте потенційними клієнтами та кваліфікуйте їх * Створення списків потенційних клієнтів і сегментів 8 Надсилайте ініційовані відповіді продавців * Запис розширених даних потенційних клієнтів * Використовуйте спеціальне моделювання даних
Composity
composity.com
Composity — це хмарне ERP-рішення, доповнене інструментами продажів і маркетингу, розроблене спеціально для малих і середніх підприємств. Це готове програмне рішення, яке керує всіма аспектами внутрішніх і зовнішніх бізнес-процесів організації - бухгалтерським обліком, управлінням запасами, білінговою системою, документообігом, корпоративним веб-сайтом і електронною комерцією, CRM, організацією клієнтської бази та генератором звітів. .
CloudOffix
cloudoffix.com
CloudOffix є провідним глобальним постачальником уніфікованої платформи для повного досвіду з низьким кодом, розробленої для революції в тому, як бізнес автоматизує та оптимізує взаємодію клієнтів і співробітників. Платформа CloudOffix, заснована на свободі налаштування та потужності автоматизації, дозволяє організаціям оцифровувати робочі процеси, покращувати досвід і підвищувати ефективність комерційних і операційних команд. В основі CloudOffix лежить наш конструктор програм із низьким кодом у поєднанні з комплексними програмами Customer Experience (CX) і Employee Experience (EX). Ці інструменти дають змогу нашим клієнтам легко створювати спеціальні програми, використовуючи цілу низку готових до використання шаблонів і конекторів. Це покращує співпрацю та автоматизацію, дозволяючи підприємствам швидко адаптуватися до змін ринку та ефективно масштабувати операції. Прагнення CloudOffix до справжньої турботи визначає наш підхід, віддаючи перевагу щирим стосункам над бізнесом. CloudOffix взаємодіє з клієнтами та партнерами прозоро, вислуховуючи та коригуючи, щоб забезпечити індивідуальну цінність, яка поважає унікальність кожної організації. CloudOffix — це не просто постачальник технологій, а й партнер в інноваціях. Завдяки комплексній платформі CloudOffix компанії по всьому світу можуть керувати продажами, маркетингом, кадрами, CRM, управлінням проектами, електронною комерцією, співпрацею, виставленням рахунків і службою підтримки за допомогою єдиного інтегрованого рішення. Це усуває потребу в кількох розрізнених системах, значно знижуючи витрати та підвищуючи продуктивність. CloudOffix, якому довіряють у всьому світі, прагне до успіху клієнтів, про що свідчать міцні, стійкі стосунки, які ми налагоджуємо. Надійна мережа партнерів CloudOffix і глобальна присутність дозволяють нам надавати локалізовані рішення з універсальною привабливістю, гарантуючи, що кожен клієнт отримує спеціальну підтримку та ресурси, необхідні для досягнення успіху. Завдяки CloudOffix компанії отримують гнучкість, інструменти та свободу досягати більшого з меншими витратами, покращуючи загальне управління досвідом і забезпечуючи операційну досконалість.
Insale CRM
insale.io
Простий, розумний і легкий Sales CRM для вашої команди. Управління процесами продажів стає чудовим досвідом, що змушує вашу команду продажів закохуватися в процес.
Quiverflow
quiverflow.com
Все, що вам потрібно, все в одному місці Розвивайте свій бізнес за допомогою наших надійних інструментів CRM, автоматизації робочого процесу та маркетингових інструментів електронною поштою та SMS, щоб перетворити більше потенційних клієнтів на клієнтів.
CloudCC
cloudcc.com
CloudCC пропонує повну платформу CRM із висококонкурентними цінами, включає бізнес-додатки, що охоплюють автоматизацію маркетингу, автоматизацію продажів, управління послугами, розширювану платформу та галузеві CRM-рішення тощо. CloudCC надає SaaS і PaaS, щоб ви могли знайти рішення CRM, яке ми можемо зробити для вас.
Pega
pega.com
Pega — це потужна платформа з низьким кодом, яка забезпечує гнучкість провідних організацій світу, щоб вони могли адаптуватися до змін. Клієнти використовують нашу автоматизацію прийняття рішень і робочих процесів на базі штучного інтелекту, щоб вирішити найактуальніші бізнес-завдання – від персоналізації взаємодії до автоматизації обслуговування та оптимізації операцій. Починаючи з 1983 року, ми створили нашу масштабовану та гнучку архітектуру, щоб допомогти людям зосередитися на найважливішому, щоб вони могли задовольняти сьогоднішні вимоги клієнтів, постійно трансформуючись у майбутнє.
Setupad
setupad.com
Setupad — це комплексна платформа монетизації, розроблена, щоб допомогти видавцям максимізувати дохід від реклами за допомогою гнучких рішень і досвіду в галузі. Як сертифікований партнер Google по роботі з видавцями (GCPP) і учасник Prebid, Setupad пропонує надійні високоефективні варіанти для видавців усіх типів. Платформа Self-Serve дозволяє практичним видавцям самостійно керувати налаштуваннями Prebid без ІТ-підтримки, тоді як Setupad Bidder можна додати до наявних рекламних стеків, інтегруючи преміальні джерела попиту для підвищення конкуренції та прибутку. Для тих, хто шукає повністю керований досвід, Managed Prebid забезпечує наскрізну оптимізацію, керовану командою експертів Setupad. Завдяки різноманітним пропозиціям Setupad видавці можуть ефективно та впевнено масштабувати свої стратегії монетизації.
Adviai
adviai.com
Adviai — це CRM-платформа з усім програмним забезпеченням, інтеграціями та ресурсами, необхідними для зв’язку маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.
Native AI
gonative.ai
Native Ai — це постійно діюча платформа аналізу ринку, яка допомагає брендам і організаціям відстежувати, керувати, оптимізувати та впроваджувати інновації. Він використовує найпередовіші технології NLP та штучного інтелекту, щоб робити відкриття серед великих наборів даних, що дозволяє брендам оптимізувати продукти та краще розуміти споживачів.
PracticeSuite
practicesuite.com
PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.
Leadsales
leadsales.io
CRM для WhatsApp, Facebook та Instagram Централізуйте свої чати в стовпцях, автоматично призначайте їх своїм відділам продажів і обслуговування клієнтів
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans — це надійне та настроюване рішення для подій будь-якого масштабу, включаючи живі, гібридні та віртуальні 3D/2D. Це орієнтована на спонсорів платформа з понад 150 функціями та налаштуваннями, створена для автоматизації подій. Наша платформа спрощує керування на кожному кроці, від етапу перед подією до етапу після події, і автоматизує весь процес, заощаджуючи витрати та час адміністратора майже на 50%. Наша місія полягає в тому, щоб сприяти залученню, перш за все, досягаючи кращих бізнес-результатів для вас. EventTitans — це комплексна платформа для керування подіями, яка спрощує всі важливі функції від продажу квитків, спрощеного процесу самостійної реєстрації відвідувачів/спонсорів/доповідачів, гейміфікації, реєстрації/заходу гостей і залучення відвідувачів до запису важливих даних у реальному часі аналітика подій. Наша вбудована CRM допомагає імпортувати або експортувати контакти, відстежувати замовлення, масово надсилати електронні листи, записувати опитування та багато іншого. Взаємодія з вашим глибоко брендованим досвідом у поєднанні з нашою проактивною та постійною командою успіху клієнтів гарантує, що кожна подія, що виконується на нашій платформі, завжди буде ідеальною. Запитайте нас про розробку спеціальної інформаційної панелі подій і налаштування функцій, які можуть допомогти оптимізувати ваші процеси, підвищити залучення відвідувачів і підвищити загальний успіх ваших подій. Наша команда готова допомогти вам створити індивідуальне рішення, яке відповідатиме вашим потребам і максимізує потенціал вашої події.
Salescamp CRM
salescamp.app
Salescamp пропонує програмне забезпечення CRM для керування продажами, керування звітами про продажі, управління, маркетингу, покращення відносин із клієнтами тощо. Отримайте найкращу безкоштовну систему CRM для свого бізнесу.
Barantum
barantum.com
Barantum — це провідний Cloud CRM в Індонезії для команд продажів на місцях, розроблений, щоб допомогти продавцям у їхньому повсякденному житті, діючи як їхній особистий помічник. Думайте про це як про Siri для вашої команди продажів, яка створена для підвищення ефективності продажів у дорозі.
PhingooCRM
phingoocrm.com
PhingooCRM — це хмарне CRM-рішення, створене для сучасних колл-центрів, оснащене передовими інструментами для ефективного управління ресурсами. Усі системи CRM мають високу адаптивність, розроблені для задоволення унікальних потреб і процесів вашої організації. Якщо ви плануєте запровадити PhingooCRM або вже використовуєте його, важливо мати на увазі, що оновлення, виправлення та зміни конфігурації можуть з часом ускладнити ситуацію. Важливо переконатися, що ваші спеціальні модифікації залишаються функціональними після цих оновлень. Традиційно групи із забезпечення якості або призначені члени виконують ці перевірки вручну. Однак із зростанням вашої організації робочі процеси PhingooCRM можуть ускладнюватися, а обсяг даних значно збільшується. Ручне тестування може бути трудомістким і схильним до помилок, що ускладнює охоплення всіх аспектів системи. Саме тут вступає в дію автоматизація тестування, яка допомагає вам ефективно справлятися з проблемами перевірки. Це може заощадити значний час і забезпечити безперебійну роботу з мінімальними зусиллями. Однак є деякі проблеми, які слід враховувати: * Постійні оновлення та технічне обслуговування: CRM-системи, такі як PhingooCRM, постійно розвиваються, а це означає, що ваші сценарії автоматизації можуть не працювати з новими випусками. Відстеження цих змін і оновлення тестових сценаріїв може стати обтяжливим. * Складний інтерфейс користувача: перевага систем CRM полягає в їхній здатності керувати складними бізнес-процесами, що може призвести до складного інтерфейсу користувача з динамічними ідентифікаторами об’єктів, вкладеними iFrame та детальними деревами об’єктів. Автоматизація цих елементів за допомогою традиційних інструментів може нагадувати складання головоломки. * Користувальницькі звіти: звіти створюються відповідно до ваших конкретних вимог, і їх автоматизація за допомогою застарілих інструментів часто потребує досвіду програмування від ваших інженерів. * Управління тестовими даними: керування великими обсягами даних і конфіденційною інформацією вимагає ретельного підходу. Ефективне керування тестовими даними має важливе значення для вилучення, маскування, редагування та безпечного збереження тестових даних. * Кваліфікований персонал: знайти й утримати досвідчених інженерів, які володіють засобами автоматизації та кодуванням, може бути серйозною проблемою.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore — це розширений інструмент для експериментів, який переважно використовують агентства, команди розробників і продуктів, які хочуть запустити розширені експерименти, а також маркетологи, які мають мінімальну допомогу від ІТ-відділу. Ми виділяємося: ми справді дбаємо про наших клієнтів, роблячи додаткову милю з точки зору підтримки та надлишкових поставок, оскільки у нас також є власні експериментальні групи, CRO та експерти з обробки даних. Можливості: A/B-тестування: створюйте експерименти за допомогою одного з передових механізмів сегментації на ринку з 41 точкою даних: поведінка веб-сайту, джерело трафіку, дані CRM, GTM, API погоди тощо. Розширене звітування: > Байєсовська та частотна статистика > Відфільтруйте результати за конкретними цілями > Допоміжні конверсії або лінійний розподіл > Сукупний перегляд > Діліться зі своєю командою лише тим, що має значення: pdf-звіт > Відстежуйте будь-які події Опитування на сайті: > Ініціюються як спливаючі вікна або віджети > Під час прокручування, під час завантаження, тригери на виході > Логічне розгалуження > Багаторазовий вибір, унікальний вибір, сітка, NPS, CSAT тощо > Поведінка сегментації > Захоплення потенційних клієнтів > Розширені накладення звітів > Активація різних об’яв > Конструктор оголошень > на виході / під час завантаження / під час scroll Інтеграції: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
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