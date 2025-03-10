Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки

AskYourTeam

askyourteam.com

Askyourteam тут, щоб допомогти радам дістатися до основи того, що найбільше важливо. Замінюючи здогадки на інформацію, його платформа для працівників та спільноти дає змогу розумнішим та швидшим прийняттям рішень, що дозволяє радам зосереджувати ресурси, де вони мають найбільше значення. За допомогою Askyourteam користувачі отримують розуміння, які є актуальними та діючими. Коли вони зможуть виміряти вплив цих дій, вони можуть перевірити та відзначати прогрес або повернути речі назад, якщо потрібно. Ось як Askyourteam допомагає радам сприяти культурам постійного вдосконалення та вражаючих змін. Чому вибрати Askyourteam? 100% зосереджена рада Він розуміє, що працює для побудови процвітаючих громад. Все в одному розчин Сингна, проста у користуванні платформа як для спільноти, так і для працівників. Розуміння дії Розкрийте відповідні відомості, зосередьтеся на найбільш вражаючих дій та вимірюйте прогрес. Довіри понад 50 рад по всій Австралії та Новій Зеландії. Рішення Askyourteam: <> Голос працівника Слухайте в досвід роботи працівників з платформою для роботи працівників, створеною цільовою для рад. Він сприяє високоефективним, залученим командам та залучає їх до формування того, що і як рада доставляє для громади. <> Голос громади Легко зрозумійте, що найважливіше для людей у ​​громаді та їхні погляди на конкретні питання чи плани, що дозволяє радам розробляти та надавати послуги, які найкраще відповідають їх потребам. <> Відгуки про послуги Вирівнюйте послуги зі зміною потреб громади. Хоча огляди послуг можуть відчувати себе черговим тягарем на розтягнутих ресурсах, Askyourteam перетворює те, як ради узгоджують планування та доставку послуг до щорічних та десятирічних планів. Він надає пріоритет оглядах послуг, щоб найкраще задовольнити зміни потреб громади, визначає можливості для підйому та заходи впливу на продовження постійного вдосконалення. <> Менеджер з досконалості Перевірений шлях до виконання ради та визначення пріоритетів дій, які призведуть до найбільшої різниці. Менеджер з досконалості, розроблений Thrive35 та працює на базі Askyourteam, допомагає радам оцінювати їхню діяльність проти австралійської рамки досконалості бізнесу (ABEF), міжнародно визнаної бізнес -моделі для сприяння організаційній досконалості.