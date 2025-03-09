Програмне забезпечення інструментів зворотного зв’язку 360 - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Macorva

macorva.com

Платформа, що працює на AI, що працює на AI, революціонує спосіб поводження з управлінням продуктивністю, зворотним зв'язком та задоволеністю клієнтів. Його рішення об'єднують зворотний зв'язок без тертя, передову аналітику та штучний інтелект для перетворення розуміння на цілеспрямовані ресурси та плани реагування, які допомагають організації максимально використати дані про її досвід. Замість того, щоб зануритися в дані, він використовує променистий AI, щоб звільнити час і більше зосередитись на діях, що створюють вражаючі зміни. Від підключення кожного працівника та менеджера з перевіреними наступними кроками до закриття циклу зворотного зв’язку та вдосконалення результатів, Radiant AI є особистим тренером у боротьбі з кращим працівником та досвідом клієнтів. Macorva EX-це вдосконалена платформа досвіду працівників, що працюють на AI, з опитуваннями, пульсовими чеками, оцінкою залучення, тестуванням, аналізом драйверів, відгуками 360 ° тощо. Це без особливих зусиль створює динамічний, зручний для мобільних пристроїв, залучаючи досвід відгуків та розблокує ключові уявлення з автоматизованими, інтуїтивно зрозумілими звітами. Він витрачає менше часу на аналіз та більше часу, вживаючи заходів з променистим ШІ, з'єднавши кожного працівника та менеджера з перевіреними наступними кроками, щоб закрити цикл зворотного зв'язку та покращити результати. З такими функціями, як сповіщення SMS -опитування та здатність виявляти видатних працівників, Macorva Ex дає можливість краще керувати командою, визнати мовчазних суперзірок та зменшити ризики польоту. Macorva CX забезпечує залучення досвіду клієнтів Omnichannel (CSAT/CES), досвід бренду (чистий бал промоутер), досвід продуктів та опитування цифрових досвіду для отримання діючої інформації протягом усієї подорожі клієнтів. Він робить детальні спеціальні інформаційні панелі за кілька секунд і генерує звіти AI для виявлення тенденцій та виявлення людей. Її вдосконалений AI навіть створює персоналізовані сценарії спілкування для відповіді на кожне індивідуальне опитування. Він отримує більш високі показники відповідей за допомогою мобільних досліджень і без зусиль підвищує репутацію в Інтернеті за допомогою соціальних відгуків, що генеруються AI. Macorva CX забезпечує глибше розуміння подорожі клієнта, допомагаючи покращити свій досвід та бізнес. Macorva MX призначений для упорядкування процесу управління та підвищення продуктивності команди за допомогою ресурсів, що генеруються AI, та централізованого зберігання для всіх даних про ефективність роботи працівників. Його платформа слухає та вчиться з даних, включає цілі компанії та культурні цінності, щоб автоматично генерувати огляди ефективності, плани розвитку, OKRS, розумні цілі тощо. Ці функції, що генеруються AI, заощаджують менеджера понад 100 годин на рік, що дозволяє поінформовані рішення та діяти в результаті досягнення цілей компанії. Macorva безперешкодно інтегрується з понад 80+ платформами HRIS та CX, впорядкування робочих процесів та спрощення управління даними, автоматично синхронізуючи інформацію працівників та клієнтів. Весь його інтерфейс підтримує декілька мов та повну локалізацію.