WebCatalog
Tæl Skridt

Tæl Skridt

taelskridt.dk

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Tæl Skridt» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Tæl Skridt – це загальнонаціональна кампанія, яка дає вам можливість культивувати єдність, отримати більше руху та веселих змагань у робочий день.

Вебсайт: taelskridt.dk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Tæl Skridt». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Prisguiden

Prisguiden

prisguiden.no

Nordnet

Nordnet

nordnet.dk

Heyloyalty

Heyloyalty

heyloyalty.com

YouSee Play

YouSee Play

tv.yousee.dk

Clarify

Clarify

clarify.no

Viaplay Iceland

Viaplay Iceland

viaplay.is

Jottacloud

Jottacloud

jottacloud.com

Sitemotion

Sitemotion

sitemotion.dk

Nordea Norway

Nordea Norway

nordea.no

Lectio

Lectio

lectio.dk

SmartDok Norge

SmartDok Norge

web.smartdok.no

FINN.no

FINN.no

finn.no

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності